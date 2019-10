Feyenoord koopt tijd met aanstelling van Advocaat

Nee, verrassend kon het niet meer genoemd worden. Dick Advocaat (72) wordt de nieuwe trainer van Feyenoord, zo maakte de Rotterdamse club woensdagavond bekend. De Hagenaar is de opvolger van Jaap Stam, die maandag opstapte. Advocaat tekent in Rotterdam een contract tot het einde van het seizoen.

Al direct na het vertrek van Stam, daags na de verloren Klassieker tegen Ajax (4-0), werd de naam van Advocaat genoemd als mogelijke kandidaat voor Feyenoord. Hij, de man met ervaring en een no-nonsensebeleid én iemand die direct beschikbaar was, zou de aangewezen trainer zijn om Feyenoord er weer bovenop te krijgen, zo klonk het rondom De Kuip. De club staat momenteel twaalfde in de eredivisie.

Sentiment

Advocaat werd eerder dit jaar ook al in verband gebracht met Feyenoord. In februari, toen de club op zoek moest naar een opvolger voor trainer Van Bronckhorst, viel zijn naam eveneens. Destijds bedankte Advocaat voor de functie vanwege ‘de negatieve sfeer’ die was ontstaan rond een eventuele benoeming. Dit keer hapte Advocaat wél. Het sentiment is nu positiever, omdat het niet veel slechter kan met Feyenoord, is de gedachte.

De Rotterdammers, sportief en financieel begrensd, hebben daarnaast weinig om uit te kiezen in deze fase van het seizoen. De betere trainers zijn al werkzaam bij een club.

Dat Feyenoord er veel aan gelegen was om Advocaat aan zich te binden, blijkt wel uit de rigoureuze wijzigingen in de technische staf. Advocaat neemt twee assistenten mee: de werkloze Cor Pot, met wie hij eerder al samenwerkte, en voormalig Feyenoord-speler John de Wolf, die trainer is van tweededivisionist Spakenburg. Said Bakatti mag blijven als assistent-trainer, maar de Rotterdamse club neemt per direct afscheid van de andere assistenten Jean-Paul van Gastel, Denny Landzaat en Roy Makaay.

Nieuwe directie

Met Advocaat als tussentijdse oplossing creëert Feyenoord in ieder geval tijd en ruimte om op zoek te gaan naar een trainer voor de langere termijn. Eerst moet dan een directie worden aangesteld. De functies van technisch- en algemeen directeur worden momenteel op interimbasis ingevuld door respectievelijk Sjaak Troost en Mark Koevermans. “Binnen enkele weken zal er een nieuwe directie worden gepresenteerd”, kondigde Troost maandag aan, toen hij een toelichting gaf op het vertrek van Stam.

Voor Advocaat wordt het trainerschap bij Feyenoord de derde opeenvolgende interim-klus in drie jaar tijd. Eerder trainde hij Sparta, waarmee Advocaat degradeerde, en vorig seizoen loodste hij FC Utrecht via de play-offs naar de voorronden voor Europees voetbal.

Adviseur

Advocaat is al bijna veertig jaar werkzaam als coach. Hij trainde eerder DSVP (amateurs), Haarlem, SVV, PSV, Glasgow Rangers, Borussia Mönchengladbach, Zenit St. Petersburg, AZ, Sunderland, Fenerbahçe, Sparta en

FC Utrecht. Ook was hij bondscoach van Nederland, de Verenigde Arabische Emiraten, Zuid-Korea, België, Rusland en Servië.

Advocaat was eerder ook al even werkzaam bij Feyenoord. In 2016 trad hij op als adviseur van Van Bronckhorst, die zijn expertise en steun nodig had na een slechte reeks van Feyenoord.

Dit keer moet Advocaat er als hoofdtrainer zélf voor zorgen dat Feyenoord weer gaat presteren in de eredivisie en de Europa League. Donderdag zal hij voor het eerst op het trainingsveld staan bij Feyenoord. Zondag speelt de club een uitwedstrijd bij VVV in Venlo.

