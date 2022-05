Feyenoord houdt stand in wedstrijd onder hoogspanning, en staat in Europese finale

Dolblije spelers, een trainer die zijn feestje vierde met de technische staf en een uitzinnig uitvak, dat gevuld met 3245 meegereisde supporters een memorabele avond beleefde.

Het waren taferelen die pasten bij een knappe prestatie van Feyenoord, dat zich gisteravond voor het eerst sinds 2002 voor een Europese finale plaatste. Een heuglijke avond voor trainer Arne Slot, die zijn ideeën over voetbal al in zijn eerste seizoen met succes gestalte gaf. En ook een heuglijke avond voor het Nederlandse voetbal, dat voor het eerst sinds 2017 weer een deelnemer afvaardigt voor een Europese eindstrijd. Toen was het Ajax dat de Europa League-finale verloor van Manchester United, nu mag Feyenoord het op 25 mei tegen AS Roma gaan proberen in de Conference League. Plaats van handeling is Tirana, Albanië.

Het was de uitkomst van een zinderende voetbalavond. Op karakter bleef Feyenoord overeind, ondanks de aanvalsgolven van Olympique Marseille (0-0). Die remise was genoeg na de 3-2 thuiszege, vorige week in De Kuip.

De spelers van Feyenoord vieren het bereiken van de finale na afloop van de halve finale tegen Olympique. Beeld ANP

Fel afjagende stuntploeg

In Zuid-Frankrijk zagen we Feyenoord in meerdere gedaantes, zoals wel vaker dit seizoen. Van de aanvallende, fel afjagende stuntploeg tot de soms wankelende laatste linie, waar de Israëlische doelman Marciano toch bepaald geen stabiele indruk maakte. Wat wederom opviel, was de nimmer aflatende energie, een gevolg van de fitheid bij de Rotterdammers.

Het optreden paste allemaal in een wonderlijke Europese campagne, een reis die al op 22 juli begon bij het Kosovaarse Drita, een duel in de tweede ronde van het kwalificatietoernooi. Feyenoord overleefde nog twee voorrondes, een poulefase en rekende in de achtste finales en kwartfinales af met respectievelijk Partizan Belgrado en Slavia Praag.

De return in de halve finale was echter een wedstrijd van een andere orde, eentje in de vijandige sferen van het prachtige Stade Vélodrome. Oorverdovend was soms het kabaal vanaf de tribunes. En dan was het stadion niet eens volledig gevuld. Vanwege ongeregeldheden tijdens de kwartfinale tegen PAOK Saloniki had de UEFA besloten dat de Virage Nord, de korte zijde, leeg moest blijven.

Bekogeld door een baksteen

De vurige sferen waren ook voor het duel al merkbaar geweest. De spelersbus van Feyenoord, die in een verkeerschaos terecht was gekomen (en daardoor een half uur vertraging opliep), werd bekogeld door een baksteen.

Een nieuwe ervaring voor het elftal van Slot, dat het seizoen toch al als een les in volwassenheid mag beschouwen. Niet voor niets zei de Feyenoord-coach voorafgaand: “Alles wat we de afgelopen negen maanden hebben getraind en ervaren, moeten we tegen Marseille op de toppen van ons kunnen laten zien.”

De vraag was of een bovenmatige prestatie nodig was in de Zuid-Franse havenstad, en ook wat het wedstrijdbeeld, bepaald door twee ploegen die hoog druk wensen te zetten, zou opleveren. Feyenoord en Olympique Marseille, de nummer twee van Frankrijk, zijn echter geen ploegen die elkaar langdurig de wil op kunnen leggen. Daarvoor is de foutenlast simpelweg te hoog, passend toch bij het nieuwe, derde Europese toernooi.

Dat wilde niet zeggen dat Feyenoord, spelend in de vertrouwde samenstelling, naar vermogen presteerde tegen de Fransen. Voorbeeldig was opnieuw de teamgeest, een vaak bejubelde eigenschap van het elftal. Zie de pragmatische Trauner eens voetballen naar de geest van zijn kunnen, zie de vaardige dribbelaar Kökçü het spel soms verdelen en zie Aursnes eens gevaar verijdelen. Ook Senesi verdedigde daadkrachtig.

Bezig aan zijn tweede jeugd

Olympique Marseille deed wel pogingen om de nederlaag in de heenwedstrijd weg te poetsen. De 35-jarige Payet, bezig aan zijn tweede jeugd, was daarvoor verreweg de belangrijkste pion. Een poging van hem in de beginfase, toen de vuurwerkdampen net waren opgetrokken, verdween maar rakelings over de kruising. Het was daarom niet onvoordelig dat Payet na een half uur geblesseerd naar de kant moest. Feyenoord mocht er moed uit putten, ook al was de vervanger van Payet, oud-Ajacied Milik, een aantal keer gevaarlijk.

In de tweede helft leek de achtbaan, een week geleden al in gang gezet in de sfeervolle Kuip, alsmaar sneller te gaan. Met kansen over en weer, opstootjes op de tribune, gele kaarten en wisselend spelbeeld. Maar Feyenoord hield stand. Met een finaleplaats als passende beloning: op 25 mei speelt het tegen AS Roma, in het Albaanse Tirana, in de finale van de Conference League.

