Feyenoord heeft voor de return in Marseille een nóg betere dag nodig (en Dessers)

De Feyenoord-trainer had het eerste duel in de halve finale van de Conference League omschreven als een ‘fantastische wedstrijd’, eentje die omlijst werd door een geweldige sfeer. Een wedstrijd met ‘constant wisselende plotwendingen en veel kansen’. En juist in dat laatste schuurde het voor Slot. “Als je alle kansen naast elkaar legt, vind ik dat we terecht gewonnen hebben. Maar of het dan voldoende was, daar kun je over discussiëren.” Vooral de laatste kans, toen invaller Alireza Jahanbakhsh alleen op de keeper afging, liet bij Slot een katerig gevoel achter.

Het maakt de opdracht in Marseille, donderdag het decor voor de return, niet per se anders, vindt Slot. “Ik denk dat we volgende week een nóg betere wedstrijd nodig hebben om door te gaan”, voorspelt hij. “We gaan er met een goed gevoel naartoe, maar ik heb gehoord dat het daar ook flink stormt.” Stade Vélodrome zal volgende week uitverkocht zijn met bijna zeventigduizend bezoekers, van wie ruim drieduizend meegereisde Feyenoord-supporters.

Olympique Marseille, de nummer twee van Frankrijk, toonde diverse gezichten in de Kuip. Ze verdedigden riskant en soms slordig, maar kwamen er net zo makkelijk uit met vlot lopend aanvalsspel. Slot: “Als je ziet hoe makkelijk zij aan hun goals komen, dan is dat een grote kwaliteit.” Daarnaast hebben ze voorin twee ‘miep-miep-gasten’, zag middenvelder Guus Til. Oftewel: twee razendsnelle aanvallers, die het ietwat trage centrale verdedigingsduo Trauner/Senesi in verlegenheid kunnen brengen.

Het wonderlijke seizoen van Cyriel Dessers

Die zwakke plek bij Feyenoord werd gecamoufleerd door spits Cyriel Dessers, wiens 3-2 alweer zijn tiende doelpunt in de Conference League betekende. De Belgische Nigeriaan beleeft een wonderlijk seizoen. Op 31 augustus, de laatste dag van de transferwindow, was hij nog in Madrid, waar hij overeenstemming had met Leganés, een club uit de Spaanse tweede divisie.

Maar toen belde Feyenoord, de club die ineens wat centen had gevonden om Dessers (27) in te kunnen lijven. “De eerste gedachte was dat hij de rol als invaller goed zou kunnen invullen”, zei Slot donderdagavond eerlijk. En dat kan Dessers ook. In 24 competitieduels, waarvan achttien als invaller, scoorde hij zes keer.

Zijn positie in de hiërarchie is intussen wel veranderd, liet Slot doorschemeren. “Het is niet zo dat we hem van nul naar honderd hebben gebracht. Maar het grootste verschil is dat ik hem nu veel fitter vind. Hij is in staat om het agressieve druk zetten, wat bij onze speelwijze hoort, goed uit te voeren. Daar vond ik Bryan (Linssen, red.) in de eerste seizoenshelft nog veel verder in. Cyriel is heel fit erg geworden om dat nu ook te kunnen. Daarnaast is hij in staat om goed zijn lichaam te gebruiken en altijd in de zestien te zijn.”

Geld is er nauwelijks

Is Dessers, die gehuurd wordt van Racing Genk, volgend seizoen nog te bewonderen in het shirt van Feyenoord? In zijn huurovereenkomst staat een gelimiteerde koopoptie van vier miljoen euro. Een koopje, toch? “Wel als je naar zijn prestaties kijkt”, glimlachte Slot. “Maar als je naar onze financiële mogelijkheden kijkt, dan blijft vier miljoen nog steeds hetzelfde bedrag.”

Geld is er nauwelijks in Rotterdam-Zuid. Al zorgde de Conference League tot dusver al wel voor vijftien miljoen euro aan prijzengeld. Een eventuele finaleplaats levert nog eens drie miljoen euro op. Of Feyenoord op 25 mei de eindstrijd in Tirana (Albanië) speelt, wordt donderdag duidelijk in Marseille. Tussendoor wacht nog een uitwedstrijd bij Fortuna Sittard (zondag).

