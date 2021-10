Feyenoord gaat ten onder tegen Vitesse door persoonlijke fouten

Een enerverend voetbalgevecht, eentje met rode kaarten, opstootjes en liefst tien minuten blessuretijd, werd gisteravond gewonnen door Vitesse, dat in eigen huis te sterk was voor Feyenoord (2-1).

Voor Feyenoord was het de eerste verliespartij sinds eind augustus, toen het elftal van trainer Arne Slot een paar dagen na de jubel over de kwalificatie voor de groepsfase van de Conference League onderuit ging bij FC Utrecht (3-1).

Jubel was er dit keer ook. Overgehouden aan een goede septembermaand, waarin Feyenoord achtereenvolgens won van PSV (0-4), SC Heerenveen (3-1) en NEC (5-3). Afgelopen donderdag werden de feestelijkheden afgesloten met een zwaarbevochten zege op Slavia Praag (2-1). Vitesse verloor die avond van het Franse Rennes.

Het optimisme mocht er zijn bij Feyenoord. Bewonderenswaardig is toch hoe Slot, met kwantitatief en kwalitatief mager materiaal, voorlopig in het spoor blijft van Ajax en PSV. Voordat het aan de aftrap in Arnhem verscheen, leefde Feyenoord in de wetenschap dat het zelfs de ploeg met de minste verliespunten kon worden na acht speelrondes - indien het ook het inhaalduel met Heracles Almelo tot een goed einde zou brengen. Ongekende weelde, omdat de club deze zomer financieel en sportief zwaar weer kende.

Geen boodschap aan het zonnige vooruitzicht

Slot had vanzelfsprekend geen boodschap aan het zonnige vooruitzicht voor Feyenoord. Hij was vooral benieuwd of zijn ploeg lessen had getrokken uit de nederlaag bij FC Utrecht. Het antwoord: ja en niet. Waar het in Utrecht dode spelmomenten waren waardoor Feyenoord ten onder ging, daar lagen er in het matig gevulde Gelredome individuele fouten ten grondslag aan de tweede competitienederlaag van de Rotterdammers.

Besluiteloosheid bij Senesi, die zich verslikte in Openda, werd al na zes minuten afgestraft door de Belg, die Bijlow handig omspeelde. “Het is een mentaal iets”, vond de Feyenoord-doelman. “We konden het niet opbrengen om qua voetbal hetzelfde te leveren als afgelopen weken.”

Feyenoord kwam nog wel terug - na een half uur knikte Til een voorzet van Pedersen binnen - maar ook in de tweede helft moest het al snel in de achtervolging. Geertruida, ingevallen voor de geblesseerde Senesi, was Openda al na dertig seconden kwijt, waardoor de Vitesse-aanvaller zijn tweede van de dag kon maken. “Om dit soort lastige uitwedstrijden te winnen moet je aan een aantal basiselementen voldoen”, stelde Slot. “Het verdedigen van standaardsituaties is er één van. Dat ging goed, maar we gaven de goals te makkelijk weg.”

Net als in Utrecht voelde Slot andermaal de krapte van zijn selectie. Geertruida, Dessers en de licht gekwetste Toornstra vielen nog wel in, maar de Feyenoord-trainer liet de overige bankzitters, Nelson, Teixeira, Bannis en Hendriks, uitsluitend warmlopen. Dat zei natuurlijk ook iets. Slot vindt de Rotterdamse beloften, net zoals zijn voorganger Dick Advocaat, niet goed genoeg.

Een potentieel gevaar voor het restant van dit kalenderjaar

Daarmee is meteen een potentieel gevaar benoemd voor het restant van dit kalenderjaar. De selectie van Slot is tot dusver gevrijwaard gebleven van langdurige blessures, maar gezien het intensieve programma, waarin hij weinig kan variëren in zijn elftal, is het niet uitgesloten dat ook de breedte van de spelersgroep wordt beproefd. Spelers uit vorm, zoals Malacia, moeten blijven staan omdat alternatieven niet voorradig zijn.

De teamgeest van Vitesse, zonder de geschorste Tannane, bleek sterker dan Feyenoord, ondanks tien minuten blessuretijd waarin Bero (twee keer geel) invaller Buitink (rood) nog mochten inrukken. “Ik ben teleurgesteld, maar ik kan tevreden zijn over hoe we de afgelopen periode hebben gespeeld”, besloot Slot. “Onze wedstrijden zijn redelijk close. We moeten hard werken om een resultaat te behalen. Wat wij tegen een ploeg als Vitesse creëren, is prima, maar dan moet je wel beter verdedigen.”

