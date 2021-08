Feyenoord gaat ten onder in vechtwedstrijd tegen gelouterd FC Utrecht

Aan het einde van een enerverende middag, eentje die als eerste serieuze test voor Feyenoord kon worden gezien, was het hoopgevend om te luisteren naar Arne Slot, sinds dit seizoen de trainer in Rotterdam-Zuid.

Achter de spreektafel in stadion Galgenwaard, waar Feyenoord op de eerste competitienederlaag werd getrakteerd door FC Utrecht (3-1), zat een realistische, nuchter analyserende coach, iemand die niet uit balans was geraakt na de flitsende seizoensstart van de Rotterdammers.

De hoop en het verwachtingspatroon waren als vanouds gaan borrelen rondom De Kuip, nadat Feyenoord de eredivisieduels met Willem II (0-4) en Go Ahead Eagles (2-0) had gewonnen en intussen ook nog drie voorrondes in de Conference League had overleefd, waarmee het zich plaatste voor de groepsfase van het nieuwe, derde Europese toernooi. Het energieke, aanvallende en attractieve spel was de inleiding voor een Rotterdamse renaissance, heette het al.

Tegenstander van meer kaliber

Slot wenste de ontstane euforie enigszins te temperen. Een eerste echte test moest nog komen, zei hij. Het uitduel bij FC Utrecht, vorig seizoen als zesde geëindigd in de eredivisie, kon als zodanig worden bestempeld. Daarin had FC Utrecht zich de betere getoond, een constatering die Slot onomwonden naar voren bracht. En, dat ook: de trainer zei zijn spelers weinig te kunnen verwijten. Ja, aan de bal had het misschien wat nauwkeuriger gekund, maar verder? “Dit is wat Feyenoord op dit moment is”, zei Slot.

Dit Feyenoord kan, mits fit en fris, aardig voetballen, zo lieten de voorbije weken zien, maar FC Utrecht was een tegenstander van meer kaliber, eentje die er – gedragen door het fanatieke thuispubliek – met succes een vechtwedstrijd van maakte. “We kwamen niet in ons spel”, zag Feyenoord-middenvelder Orkun Kökcü.

Het ligt dan voor de hand om de fitheid en frisheid als eerste onder de loep te nemen, alsof het daar aan lag. Slot wilde daar niet in meegaan. “Fysiek waren we er wel klaar voor”, vond hij, een opvatting die gedeeld werd door meerdere spelers. Natuurlijk, zoiets is lastiger meetbaar, maar wat zich wel liet wegen, is de breedte van zijn selectie. Die is erg krap.

Jarenlange eredivisie-ervaring

In de rust, nadat FC Utrecht kort ervoor via aanvoerder Willem Janssen de openingstreffer van Luis Sinisterra ongedaan had gemaakt, bracht Slot de recent aangekochte Fredrik Aursnes, in de slotfase gevolgd door jongeling Aliou Baldé. Dat is iets anders dan de spelers die FC Utrecht-trainer René Hake inbracht. Mark van der Maarel, Joris van Overeem, Mimoun Mahi en Sander van de Streek zijn voetballers met jarenlange eredivisie-ervaring.

Feyenoord mist die weelde. Op de bank zaten vooral (voormalig) jeugdspelers, van wie mag worden afgevraagd of ze het niveau van de eredivisie aankunnen. De grootste beleidsfout van Feyenoord in de afgelopen tien jaar, door in 2015 niet met het beloftenelftal toe te treden tot de eerste divisie, liet zich andermaal voelen. Ook in de persoon van FC Utrecht-middenvelder Quinten Timber, die al een paar seizoenen ervaring opdeed bij Jong Ajax voordat hij afgelopen zomer de overstap maakte naar Utrecht. Hij domineerde op het middenveld met collega Adam Maher.

De Rotterdammers hadden een impuls kunnen gebruiken. Zeker na een matige fase na rust, waarin FC Utrecht via Moussa Sylla en Simon Gustafson (strafschop) de score naar 3-1 tilde. Bij de toegekende penalty ontsnapte Tyrell Malacia aan zijn tweede gele kaart, wat niet de enige misser was van scheidsrechter Dennis Higler.

Of het een harde klap was, de eerste verlies van Feyenoord? “Neuh”, zei Slot zuinig. Al had hij zich er iets anders van voorgesteld.

