Feyenoord en Olympique Marseille: mooi affiche, gevaarlijke cocktail

Havensteden, rauw volk, een aversie jegens de hoofdstad, trainers die aanvallend voetbal propageren en gepassioneerde supporters, die soms op een dun koord balanceren.

Feyenoord en Olympique Marseille, die donderdagavond in de Kuip tegenover elkaar staan in de halve finale van Conference League (aftrap 21.00 uur), hebben veel parallellen. Clubs van het volk, clubs die als eerste de Europa Cup 1/Champions League wonnen in hun vaderland - Feyenoord in 1970, Marseille in 1993 - en clubs met een trouwe, fanatieke achterban.

Zinderende voetbalavonden

Het levert meestal zinderende voetbalavonden op. Hoe vaak is Feyenoord, dat al op 22 juli aan het Europese avontuur begon met een tweeluik tegen het Kosovaarse Drita, dit seizoen al niet opgetild door Het Legioen? Vanavond wellicht weer. “Het wordt een geweldige sfeer”, blikte trainer Arne Slot woensdagmiddag vooruit op een drukbezochte persconferentie in de Kuip. “Waarbij ik uiteraard hoop dat het verloopt binnen de mogelijkheden van de Uefa.”

Slot zei dat laatste niet zomaar. Na het thuisduel met Slavia Praag, de heenwedstrijd in de kwartfinale, kreeg Feyenoord dit seizoen alweer de tiende boete van de Uefa. Vanwege het blokkeren van trappen, afsteken van vuurwerk en gooien van voorwerpen door supporters. Het totale bedrag loopt inmiddels richting de half miljoen euro; geld dat de Rotterdamse club goed kan gebruiken.

Ook Olympique Marseille, de nummer twee van Frankrijk, kreeg eerder deze maand post van de Uefa. Hun laatste boete bedroeg bijna een ton. Aanleiding vormden de ongeregeldheden rondom de kwartfinale tegen PAOK Saloniki. Op filmpjes is te zien dat er vanuit de Virage Nord, waar zich de harde kern van Olympique Marseille bevindt, vuurwerk wordt afgeschoten richting het uitvak. Eerder op de dag werden Griekse supporters aangevallen op een terras aan de haven. Huiveringwekkende beelden. Zeker met in gedachten dat er volgende week ruim drieduizend Feyenoord-fans zullen afreizen naar Zuid-Frankrijk. Een gevaarlijke cocktail, lijkt het.

Brandstichting en vuurwerk

Marseille-fans deinzen nergens voor terug. Nog maar vijftien maanden geleden, toen Marseille was afgegleden naar de zesde plaats in de Franse competitie, werd trainingscomplex La Commanderie bestormd door woedende supporters. Er werd brand gesticht, met dranghekken gegooid en vuurwerk afgestoken. Een zwarte bladzijde in de clubgeschiedenis, net als het omkoopschandaal rond de inmiddels overleden voorzitter Bernard Tapie.

Maar hoe slecht het ook ging met Feyenoord en Olympique Marseille; supporters bleven massaal naar de stadions komen, respectievelijk de Kuip en het gerenoveerde Stade Vélodrome. Het is clubliefde tot aan de dood.

Nu strijden beide clubs om een finaleplaats in de Conference League, het nieuwe, derde Europese toernooi. Een spektakelstuk wordt verwacht. Want zowel Slot als zijn collega bij Marseille, de Argentijn Jorge Sampaoli, staat voor attractief, aanvallend voetbal. “Olympique Marseille wordt de beste tegenstander waar we tot nu toe tegen hebben gespeeld”, denkt Slot. “We zijn zeker bezig met hoe onze kracht zich verhoudt tot die van de tegenstander en of we daar een aanpassing aan moeten doen. We willen het liefst hoog pressing spelen, maar als de tegenstander in staat is om daar onderuit te voetballen, dan zal dat ook wel eens wat lager moeten staan. Dat realisme zit ook in ons team, in ons spel.” Bang dat Feyenoord het hoofd verliest in de opgepompte Kuip, is Slot niet. “Als je ons volgt, zie je dat we al ongeveer 45 wedstrijden hetzelfde doen.”

En voor volgers die menen dat Feyenoord-Olympique Marseille vooral een strijd is tussen de tactici Slot en Sampaoli, had Slot nog een boodschap. “Systemen en coaches winnen nooit een wedstrijd”, stelde hij. “De kwaliteit van de spelers maakt uiteindelijk het verschil.”

Senesi en Til op tijd fit Feyenoord-trainer Arne Slot verwacht gewoon te kunnen beschikken over Marcos Senesi en Guus Til. Senesi viel zondag geblesseerd uit tegen FC Utrecht (2-1), terwijl Til aan de kant bleef met knieklachten. “Ze hebben beiden op het trainingsveld gestaan en meegetraind met de groep”, vertelde Slot donderdagmiddag op de persconferentie. “Ik verwacht ze tot mijn beschikking te hebben.” Feyenoord-spelers kijken verlangend uit naar een volle Kuip, onder wie middenvelder Orkun Kökçü. “We zijn erop gebrand om te winnen, de meesten van ons hebben nog nooit zo’n wedstrijd gespeeld.” Donderdag is de return in Marseille.

