Feyenoord-directeur: ‘Dit is zuur voor de voetbalsector gezien alle inspanningen’

“Het is niet dat de sector het slecht doet”, zei premier Mark Rutte maandag, tijdens de persconferentie van het kabinet, over de sportbranche. “Maar alle spelers, profs en amateurs, en toeschouwers leiden tot veel reisbewegingen en sociale contacten. We kunnen blijven sporten, maar even zonder aanmoedigingen vanaf de kant. En zonder biertje of een chocomel na afloop want de sportkantines gaan dicht.”

In het betaald voetbal komt de maatregel hard aan. De clubs hadden erop gerekend dat de stadions de komende maanden geleidelijk aan weer voller mochten lopen. Dat is voor hen noodzakelijk om het hoofd boven water te kunnen houden. Het nieuwe publieksverbod brengt de sector financieel in problemen. Clubs zullen hun seizoenskaarthouders nog meer geld moeten terugstorten wegens gemiste wedstrijden. Ook inkomsten uit horeca en merchandising zullen weer stilvallen.

Feyenoord-directeur Mark Koevermans toont begrip, maar betwijfelt het nut van de nieuwe maatregel. “Dit is extra zuur gezien de enorme inspanningen en forse investeringen die juist onze bedrijfstak de afgelopen maanden deed om wedstrijden veilig te kunnen organiseren”, aldus Koevermans. “Clubs zullen de komende weken de toch al fors knellende broekriem nu wel nog weer verder moeten aanhalen. En dan maar hopen dat het spelen zonder publiek tot drie weken beperkt blijft en vooral dat Den Haag het voetbal niet in de kou laat staan, nu clubs langzamerhand in echt onoverkomelijke problemen komen.”

Luidere roep om steun

Harrie Timmermans, voorzitter van de supportersvereniging van PSV, is blij dat Rutte expliciet aangaf dat de voetbalwereld niets te verwijten valt. “Dit is geen strafmaatregel. 99 procent van de mensen in de stadions heeft zich keurig te gedragen. De premier heeft duidelijk uitgelegd dat we ons sociaal meer moeten onthouden. Dat moeten supporters netjes accepteren in het belang van een hoger doel: de volksgezondheid.”

De KNVB rekent op extra financiële steun vanuit de overheid voor de voetbalclubs nu die zeker drie weken zonder publiek moeten spelen. “Het maakt dat de roep om steun uit Den Haag nog harder en luider wordt. Dat zal het kabinet ook begrijpen. Zoals ze dat eerder ook al deden”, staat in een verklaring die namens het Nederlandse betaald voetbal is ondertekend door KNVB-directeur Eric Gudde, Jan de Jong (Eredivisie CV) en Marc Boele (Keuken Kampioen Divisie).

Ook bij wedstrijden in het amateurvoetbal en bij andere sportevenementen mogen voorlopig geen toeschouwers toegelaten worden. De sluiting van kantines betekent voor veel sportverenigingen een extra aanslag op de clubkas die door het afgebroken vorige seizoen in veel gevallen toch al veel te verduren had.

“Dat is financieel wederom een klap”, zegt Rogier Schultz, voorzitter van USV Elinkwijk in Utrecht. “Gelukkig mogen de kinderen en volwassenen nu wel doorvoetballen. Primair gaat het daar om. Maar de sportclubs moeten het wel kunnen blijven faciliteren. De inkomsten voor nodig om alle kosten te kunnen dragen. Dat wordt wel lastig. Wij gaan omzet uit de horeca missen en de sponsors hun platform.”

Directeur Gerard Dielessen van sportkoepel NOC-NSF noemt het ‘goed dat de sport open blijft’. “Zo houden we Nederland in beweging. Maar het is wel lastig dat er geen inkomsten meer tegen over staan.”

