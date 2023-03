Feyenoord deelt Ajax mokerslag uit in titelrace; eerste winst sinds 2005 in Amsterdam

Als bij donderslag daalde na 87 minuten strijd en bij vlagen uitstekend voetbal een oorverdovende stilte neer in de Johan Cruijff Arena. Lutsharel Geertruida had Feyenoord naar een 2-3 voorsprong gekopt. In de seconden van doodse stilte – uitsupporters zijn al sinds 2009 niet meer welkom bij De Klassieker – realiseerden de fans van Ajax zich dat het seizoen waarin hun club door een diepe crisis ging zeer waarschijnlijk niet meer goed gemaakt wordt met een landstitel.

Sinds 28 augustus 2005 deed Feyenoord negentien keer vergeefs een poging om in Amsterdam te winnen. Op die dag schoten Salomon Kalou en Dirk Kuijt het Rotterdamse elftal onder leiding van Ruud Gullit naar een 1-2 zege. Bij de twintigste poging sindsdien lukte het wel. Feyenoord wist een serieuze aanval van Ajax op de koppositie af te slaan, om in de slotfase de Amsterdammers een genadeklap uit te delen. Het onderlinge verschil op de ranglijst is nu zes punten.

Het collectief won

Zo werd het collectief van Feyenoord de grote winnaar, naast de neutrale toeschouwer en het Nederlandse voetbal. De twee clubs die samen zo’n rijke historie opbouwden, en elkaar voor de 194ste keer in hun bestaan ontmoetten, stuwden de amusementswaarde op naar een hoog peil.

Feyenoord begon furieus en kwam al in de vijfde minuut op voorsprong op een wijze die karakteristiek voor de ploeg van Slot is. Op het middenveld won Orkun Kökcü een duel, waarna op links Oussama Idrissi de bal achter zijn standbeen langs op fraaie wijze meegaf aan opkomende back Hartman. Zijn voorzet op maat werd door Santiago Gimenez in het doel gewerkt, 0-1.

Mentaal zetje in de rug

Maar Ajax hervond zichzelf snel en kreeg grip op Feyenoord. In de zeventiende minuut werd het gelijk. Na zijn fraaie indraaiende hoekschop, waar Steven Berghuis patent op heeft, deugde er weinig van de zonedekking bij Feyenoord. Bij de tweede paal kon Edson Alvarez volledig ongedekt de gelijkmaker koppen. Het was het mentale zetje in de rug dat de thuisploeg blijkbaar nodig had. Steven Bergwijn miste vervolgens een riante kans, omdat de bal via het been van Quilindschy Hartman over het doel ging.

Hartman werd kort daarna al vervangen. Hij had al vroeg geel gekregen en ontsnapte na een overtreding op Mohammed Kudus aan rood. Vanaf dat moment had Hartmans vervanger Lopez de taak om Ajacied Kudus te temmen. Maar een aanval over de andere kant bracht Ajax op voorsprong. Met een schitterende dieptepass van Berghuis werd Bergwijn op het randje van buitenspel gelanceerd. Hij vond Dusan Tadic, die zijn 116e treffer in Amsterdamse dienst maakte, doordat Feyenoord-doelman Wellenreuther op het zachte schot geen antwoord had.

Logische gelijkmaker

Het beeld kantelde na de rust volledig. Feyenoord begon superieur aan de tweede helft, zette vol druk op Ajax en was constant gevaarlijk. De logische gelijkmaker viel in de 52ste minuut. Uit een voorzet van Alireza Jahanbakhsh schoot Szymanski de bal hard en hoog in het doel achter Rulli. In de minuten die volgden speelde Feyenoord Ajax volledig zoek, op een manier die Feyenoord zelf zo vaak moest ervaren in eerdere Klassiekers. Met de linies heel dicht op elkaar, goed positiespel en zuivere passing had Ajax een kwartier lang helemaal niets in te brengen.

Coach Heitinga bracht daar met zijn wissels wat verandering in. Hij wisselde offensief, in het besef dat een gelijkspel te mager was voor Ajax. Conceicao kwam voor Wijndal, Kudus zakte een linie terug om het middenveld aanvallender te maken. Heel veel kansen kon Ajax echter niet creëren. De beste was voor Kudus die in de 84ste minuut de bal van dichtbij naast schoot.

Feyenoord, dat de gehele tweede helft met counters heel dreigend bleef, doorbrak drie minuten later wel de status quo. Een hoekschop van Kökcü werd bij de eerste paal verlengd door Hancko waarna Lutsharel Geertruida raak kopte. Zo werd de week voor een echte clubjongen, die van kleinsaf aan bij Feyenoord speelt, nog mooier. Hij verlengde zijn contract, mag zich maandag melden in Zeist voor Oranje en bracht zijn club gezien het resterende programma in een comfortabele positie voor het landskampioenschap.

Lees ook:

Blind en Fraser over de Klassieker: ‘Dat Ajax moet winnen, dat kan ook verlammend werken’

Het is lang geleden dat de Klassieker zo cruciaal was in de titelrace. Danny Blind blijft altijd Ajacied, Henk Fraser speelde jaren voor Feyenoord. In een dialoog blikken ze terug en kijken ze vooruit naar de Ajax-Feyenoord van zondag.