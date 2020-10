Feyenoord-clubarts Van Eijck: ‘De voetbalwereld mag ook de hand in eigen boezem steken’

Hij is chirurg in het Erasmus MC in Rotterdam en vooraanstaand kenner en onderzoeker van vooral alvleesklierkanker. Als geen ander weet Casper van Eijck wat de Covid-19-epidemie voor medische gevolgen heeft, ook voor andere zorg die in het gedrang komt. Volkomen begrijpelijk vindt hij de strenge maatregelen van deze week en dat het betaalde voetbal voorlopig zonder publiek blijft spelen. Tegelijkertijd is het een gemiste kans, zegt de man die ­tevens clubarts is van Feyenoord.

“Het is ook in deze tijd belangrijk om te weten wat er nog wel mogelijk is, in plaats van alleen maar te horen wat er niet meer kan. Vandaar het onderzoek dat wij opgezet hadden voor thuiswedstrijden van Feyenoord. Het is een wetenschappelijk onderzoek naar de gevaren van ­besmettingen in de buitenlucht. Ik heb me wel gestoord dat er ontzettend veel aandacht is voor de gevolgen, en dat er heel veel aannames zijn over besmettingsgevaren maar nog heel weinig wetenschappelijk bewijs.”

Ongenuanceerd

Hij mist dat ook bij de KNVB en veel andere bestuurders in het voetbal. “De KNVB is voornamelijk bezig met de gevolgen voor het voetbal en met sneltesten. Maar dat is allemaal achteraf. Men mag ook de hand in ­eigen boezem steken. De voetbalwereld had veel eerder zelf experimenten kunnen aangaan, in plaats van ongenuanceerde opmerkingen te maken, zoals experimenten met veel publiek. Er gaat zoveel geld in om. De KNVB had er al lang medische professionals bij moeten halen. Een coronamanager, virologen, microbiologen, ik mis dat in het beleid”, zegt Van Eijck. “Ze hadden veel eerder de verbinding met de wetenschap moeten zoeken.”

Het wemelt in kranten en talkshows van de deskundigen, met soms tegenstrijdige meningen. “Dat is niet bevorderlijk. Trek samen nou één lijn en ga onderzoek doen.” Daarom zette Van Eijck in augustus met virologe Annemiek van der Eik, ook van het Erasmus MC, en steun van de GGD en gemeente Rotterdam een project op om de besmettingsgevaren in de openlucht vast te stellen. Proeftuin was de Kuip. Er werd een app ontwikkeld. Alle seizoenskaarthouders van Feyenoord werd ­gevraagd die te downloaden en vragen over een eventueel virus of klachten te beantwoorden.

Proefdraaien tegen ADO Den Haag

“Mét daarbij nadrukkelijk het verzoek bij eventuele symptomen niet naar het stadion te komen. Het had dus ook een educatieve, preventieve functie. Vervolgens kon deze grote groep mensen in het stadion worden getest. Ook de roltrappen, leuningen en het rioolwater zouden onderzocht worden op verhoogde activiteit van bepaalde stoffen.

“Na de wedstrijd zou er bron- en contactonderzoek zijn bij alle mensen die later positief op Covid-19 testen. In de samples werd dan gekeken of de karakteristieken van het virus overeenkomen. Een besmetting kan ook in het café of thuis opgelopen zijn. Zo’n virus muteert, er zijn misschien wel honderden varianten. Dat zou je op deze manier kunnen vastleggen.”

In de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag werd proefgedraaid met 200 stewards en medewerkers van Feyenoord. Vijf testten positief. “Zij bleken al klachten te hebben. We hebben toen nog eens benadrukt hoe belangrijk is bij klachten thuis te blijven. Na de wedstrijd tegen Twente hebben negen mensen zich later bij verschillende GGD’en gemeld. Drie hadden kort na die wedstrijd al symptomen, waardoor de kans klein is dat ze de besmetting in de Kuip hadden opgedaan.”

Later dit seizoen

Van Eijck benadrukt: de testen en onderzoeken gingen niet ten koste van de reguliere capaciteit. De monsters worden veel diepgravender onderzocht in wetenschappelijke laboratoria.

Aan de naam van het project ‘Krijg de Kuip weer vol!’, wat lijkt te duiden op een gestuurde uitkomst, moet volgens Van Eijck weinig waarde worden gehecht. “Dat is maar een slogan. Doel is de risico’s bij evenementen in de buitenlucht beter te kunnen inschatten.” Zijn eigen hypothese: “Ik denk dat het heel erg mee kan vallen met het gevaar in de buitenlucht. De risico’s zijn door de luchtstromen vele malen minder dan bij intensief contact binnen.”

Het onderzoek zou zondag beginnen met publiek bij Feyenoord-Sparta. Maar de stadions blijven voorlopig leeg. Van Eijck hoopt dat zijn ­experiment later dit seizoen alsnog mogelijk is. Daar is nog wel geld voor nodig. De kosten zijn berekend op een half miljoen. Er is nu 20.000 ­euro binnen. “Het levert zo ontzettend veel nuttige informatie op.”

Lees ook:

De sportvelden blijven zeker vier weken leeg, maar tennissen kan wel

Sporten in teamverband is de komende vier weken niet mogelijk, zo bleek deze week in de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge. Het betaald voetbal gaat wel door, zonder publiek. Kinderen mogen dat nog wel, alleen worden de competities stilgelegd.