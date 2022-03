Feyenoord blijft stunten in Europa, PSV blijft vooral stuntelen

De seizoenen van Feyenoord en PSV beginnen merkwaardige vormen aan te nemen. De Rotterdammers zijn vooral overladen met complimenten vanwege het frisse spel maar zijn in eigen land al uitgeschakeld voor de titel en de beker. De Eindhovense ploeg oogstte juist weinig loftuitingen, vanwege het weinig verheffende voetbal en de slechte resultaten in de topwedstrijden. Maar PSV staat wel in de bekerfinale en is nog kansrijk in de kampioensrace.

In Europa lijken beide clubs de rollen om te draaien. PSV faalde in de voorronde van de Champions League en daarna in de Europa League en kwam tegen FC Kopenhagen gisteravond niet verder dan een amusant maar mager gelijkspel. De Conference League is voor PSV het troosttoernooi dat het afgebladderde internationale imago toch weer wat kan herstellen. Feyenoord lijkt juist het beste voor Europa te bewaren. Na de 2-5 overwinning op Partizan Belgrado zette de ploeg van Arne Slot gisteren in Kroatië een reuzenstap richting de laatste acht.

De Europese campagne van de Rotterdammers, die al op 22 juli vorig jaar startte met een bedroevende 0-0 tegen het armetierige FC Drita uit Kosovo, begint stilaan bijzondere vormen aan te nemen. Feyenoord won verrassend de poule met daarin Slavia Praag en Union Berlin en heeft sinds gisteren een nieuw clubrecord. Nooit eerder maakte het 27 doelpunten in één Europees seizoen. Kanttekening: in de jaren dat het Europa Cups (1970, 1974 en 2002) werden er veel minder duels gespeeld.

Het dominant spelende Feyenoord was in Belgrado veel beter dan Partizan. Slot had zijn elftal behoorlijk gewijzigd. Met Dessers in de spits, Toornstra achter hem, Nelson op de rechterflank en Geertruida als rechtsback was het team op vier plaatsen anders dan tegen FC Groningen (1-1) afgelopen zaterdag.

En het werkte. Weliswaar liep Feyenoord twee keer onverwacht tegen een achterstand aan, twee keer werd die snel weer weggepoetst, door Toornstra en Dessers. Geertruida zette Feyenoord op 2-3. Veruit de mooiste kwam op naam van uitblinker Luis Sinisterra. Na een perfecte aanname van de bal op de borst volleerde de Colombiaan de 2-4 in het Kroatische doel. De vijfde Rotterdamse treffer van Toornstra maakte het uitzicht op de kwartfinale nog rianter.

Strategie PSV

Tegen weliswaar een minder naïeve tegenstander, FC Kopenhagen, liet PSV een heel ander gezicht dan Feyenoord zien in de eerste achtste finale-wedstrijd. In het Philips Stadion zat er weer veel te weinig cohesie in de Eindhovense ploeg, vooral voor rust. Kolossale fouten van Joël Drommel, Joey Veerman en Ibrahim Sangaré leverden dure tegentreffers op.

Trainer Roger Schmidt had vooraf zijn strategie weer eens aangepast, met dit keer weer het 4-2-2-2-concept. Dat pakte in de eerste helft faliekant verkeerd uit tegen Kopenhagen, de tactisch gehaaide koploper van de Deense competitie.

Met bijna speels gemak wist Kopenhagen telkens te profiteren van de grote gaten die PSV tussen de linies liet vallen. Böving had al op de paal geschoten toen Johannesson simpel doelman Drommel omspeelde: 0-1. Met een prachtige kopbal zorgde Cody Gakpo snel voor de 1-1. Genadeloos profiteerden de Denen daarna via Pep Biel van gepruts van Veerman. Kort voor de rust gingen Drommel en zijn verdedigers in de fout bij een hoekschop. Legarer kopte de 1-3 binnen.

Na een striemend fluitconcert bij rust gooide Schmidt het roer drastisch om. Met Zahavi en Doan erbij. De Japanner was al na vier minuten goed voor de aansluitingstreffer. Met de gelijkmaker maakte Gakpo zijn gemiste strafschop even daarvoor – een cadeautje van de Engelse scheidsrechter Pawson – weer goed.

De verdedigende chaos bleef bij PSV. De 3-4 van Biel werd alsnog door Zahavi weggewerkt, op aangeven van Gakpo, vermoedelijk bezig aan zijn laatste maanden in zijn geboortestad: 4-4.

Donderdag spelen Feyenoord en PSV de returns. Uitdoelpunten tellen niet meer dubbel sinds dit seizoen.

AZ verliest in Noorwegen AZ heeft in de eerste wedstrijd van de achtste finales van de Conference League verloren van FK Bodø/Glimt. In Noorwegen won de thuisclub met 2-1. De winnende treffer kwam op naam van Ola Solbakken, die in de slotminuten een strafschop benutte. Halverwege leidde de thuisclub, dankzij een doelpunt van Pellegrino. Ongeveer een kwartier voor tijd zorgde Zakaria Aboukhlal voor de 1-1. Bij AZ haakte Jordy Clasie tijdens de warming-up af. Hakon Evjen, oud-speler van de Noorse tegenstander, kwam daardoor in de basis. Fredrik Midtsjø ontbrak door een blessure.

