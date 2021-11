Feyenoord - AZ even stilgelegd na wangedrag fans thuisclub

Aanvoerder Owen Wijndal van AZ ergerde zich daar aan en gooide een blikje terug naar de fans achter het doel. Dat leidde weer tot een reactie van supporters van Feyenoord. De stadionspeaker in De Kuip verzocht het publiek om zich te gedragen. Daarna werd het spel weer hervat.

Ook het duel tussen Vitesse en FC Utrecht is kort na de rust even stilgelegd door de arbitrage. Vanuit het uitvak met fans van FC Utrecht werd met vuurwerk gegooid. Brandende pijlen belandden onder meer op het veld van de GelreDome.

Beide ploegen bleven op het veld en na een oponthoud van ongeveer 5 minuten kon de arbitrage het duel hervatten. De stand is 2-0 in het voordeel van Vitesse.

Eerder op de middag werd ook het duel tussen Fortuna Sittard en PSV even onderbroken toen fans van de club uit Eindhoven in de openingsfase vuurwerk op het velde gooiden. De KNVB kondigde onlangs al aan dat het strenger gaat optreden om ongeregeldheden in het betaald voetbal aan te pakken.

Sinds de start van de competitie zijn al herhaaldelijk wedstrijden tijdelijk stilgelegd om met vuurwerk, bier en andere voorwerpen gooiende fans tot bedaren te brengen. De bond gaat over tot hogere straffen, het weren van uitsupporters en het staken van wedstrijden als het aantal incidenten niet minder wordt.

