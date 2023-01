Feyenoord-Ajax: Schreuder heeft ‘heel goed gevoel’, Slot waakt voor overmoed

Of het nog leuk is, trainer zijn van Ajax? Alfred Schreuder hoefde niet lang na te denken over die vraag. “Het is een hartstikke mooie job. We mogen onze handen dichtknijpen”, zei de bekritiseerde trainer vrijdag op de persconferentie in de Johan Cruijff Arena.

Daar wilde hij alleen maar vooruit kijken naar de strijd zondag tegen Feyenoord. Op de uitspraken van de vertrokken Daley Blind in een interview wilde hij niet reageren. De vertrokken verdediger gaf deze week zijn lezing over de breuk met Schreuder. “Dat hoofdstuk is voor mij afgesloten”, zei Schreuder.

Schreuder vindt duel niet cruciaal

Ajax staat zondag, voor de verandering, als underdog aan de aftrap in de Kuip. De Amsterdammers wonnen in de eredivisie al vijf keer op rij niet en staan al vijf punten achter op Feyenoord. Schreuder ziet het echter niet als een cruciaal duel voor Ajax en zijn eigen toekomst. “Ajax speelt elke wedstrijd om te winnen. Ik wil dat mijn ploeg dat uitstraalt. Na zondag is de competitie pas op de helft. Wij kunnen een goede stap zetten. Ik heb er een heel goed gevoel over.”

Schreuder was optimistisch gestemd over Ajax. In zijn ogen speelde zijn team goed tegen NEC (1-1), voor de beker tegen Den Bosch (0-2 winst) en op het eerste kwartier na met tien man ook tegen FC Twente (0-0). Hij proefde deze week op de training ‘veel energie’. Vanwege een schorsing zal Devyne Rensch ontbreken in Rotterdam, maar alle zieken van de laatste weken zijn volledig hersteld.

Vijandige ontvangst

Dus ook Steven Berghuis. Met hem sprak Schreuder deze week nog even apart, ook over de vijandige wijze waarop hij zondag waarschijnlijk wordt ontvangen bij zijn vorige club. Berghuis gaf aan zich goed en fit te voelen en wil in de Kuip gewoon spelen. De nieuwe buitenlanders bij Ajax zijn ook bijgepraat over het beladen karakter van Feyenoord-uit. Schreuder: “Voor Calvin Bassey is het vergelijkbaar met Celtic-Rangers en voor Francisco Conceicao met Porto-Benfica.”

Schreuder was zelf in het seizoen 2002/2003 bij NAC nog ploeggenoot van Arne Slot, trainer van Feyenoord. “Ik ken Arne persoonlijk heel goed. Hij wil met zijn ploegen graag de bal hebben. Dat willen wij ook. Dat zal een interessant gevecht worden.”

Trainer Arne Slot van Feyenoord blikte vrijdag in een persconferentie vooruit op de Klassieker. Beeld ANP

Waar Ajax onder behoorlijke spanning staat, en de positie van Schreuder wankel is, leeft Feyenoord met een heel ander gevoel naar de Klassieker toe. Slot proefde afgelopen week zelf in Rotterdam hoe groot het optimisme is, maar hij wil met zijn spelers waken voor overmoed.

Bij Feyenoord optimisme én voorzichtigheid

“Het geloof is er, maar we hebben óók alle reden om bescheiden te zijn”, zei Slot. “Ajax is vier jaar bovenaan geëindigd en heeft vorig jaar twee keer van ons gewonnen. Dat gezegd hebbende, wij hebben ook alle reden om zondag met veel vertrouwen aan de aftrap te staan.”

Feyenoord zal zich komende week versterken met Neraysho Kasanwirjo (20) van FC Groningen. Quinten Timber is sneller dan verwacht weer fit, zei Slot, maar zal zondag zeker nog niet in de basis staan. Slot deed op zijn persconferentie een beroep op de fans van Feyenoord om zich te gedragen, richting Ajax en vooral Berghuis. “Wij hebben de steun van het publiek keihard nodig. Ik hoop dat ze zich niet tegen iemand richten. Ik heb Steven nog geprobeerd over te halen om bij Feyenoord te blijven toen ik hier trainer werd. Hij heeft zoveel betekend voor de club, met zijn doelpunten, is hier zelfs kampioen geworden. Ik hoop dat liedje van zondag niet meer te horen”, verwees Slot naar antisemitische en anti-Berghuis spreekkoren in de uitwedstrijd bij FC Groningen.

