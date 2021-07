Festival in Schevenings zand moet olympisch gevoel stimuleren

Op het Scheveningse strand is een feloranje festivalterrein verrezen, met centraal het The Hague Beachstadium. Tussen de tenten, foodtrucks en grote televisieschermen kunnen bezoekers de komende twee weken hier een scala aan sporten beoefenen. Vijf jaar na de eerste editie moet het Olympic Festival een belangrijke rol krijgen in het enthousiasmeren van Nederlanders voor diverse sporten én voor de Spelen. Die beginnen vrijdag in Tokio officieel met de openingsceremonie.

Ellis Halbmeijer vertelt namens de organisatie TIG Sports wat er anders is in vergelijking met vijf jaar geleden, toen de eerste editie plaatsvond tijdens de Spelen van Rio de Janeiro. “We zaten op dezelfde locatie, maar het was nog niet de plek waar de medaillewinnaars werden gehuldigd. Dat doen we nu hier omdat er in Japan vanwege corona geen Holland House is. Ook in schaal zijn we gegroeid. Als je ook de acht locaties in de stad Den Haag meetelt zijn 25 sportbonden betrokken bij het festival.”

Op het strand is te zien met hoeveel sporten kinderen en volwassenen tot en met 8 augustus kennis kunnen maken. De Atletiekunie bezet een deel van het terrein met interactieve varianten van verspringen en hardlopen. Voor de watersporten is een waterbak van dertig bij vijftien meter uitgegraven waarin onder meer gezeild en gekajakt kan worden. Ook is er een klimmuur, zijn er (beach)volleybalvelden opgezet en staan er tenten waarin geoefend kan worden op de fiets of een roeimachine.

Huldiging in het strandstadion

In heel Den Haag hangen oranje posters die mensen naar het terrein op het strand moeten lokken. De NOS zal elke avond Studio Tokio uitzenden vanuit een studio naast het strandstadion. Sporters die klaar zijn, moeten binnen twee dagen Japan weer verlaten. Ze worden na terugkeer in Nederland direct naar Scheveningen gebracht. Op het podium krijgen zij dan de huldiging, ten overstaan van maximaal 1253 mensen op de tribunes.

Dat hadden er veel meer kunnen zijn. Voor de laatste coronamaatregelen ingingen, mochten er 6500 mensen per dag op het terrein komen. Dat is afgeschaald naar 2000. Natasja van Brummelen van sportkoepel NOC-NSF legt uit welke gevolgen corona heeft voor het festival. “Vijf jaar geleden konden er 10.000 mensen per dag langskomen. Toen kon je ook rechtstreeks vanaf het strand het terrein op lopen. Nu heb je een ticket en een negatieve test nodig. Je moet gaan zitten als je niet aan het sporten bent en er wordt geen alcohol geschonken. Maar dat zal de feeststemming niet drukken.”

Het festival is door NOC-NSF en de sportbonden opgezet om het olympisch enthousiasme onder het Nederlandse volk te bevorderen. “Het festival is bij uitstek een plek waar mensen de Spelen kunnen beleven. En de medaillewinnaars kun je hier gewoon tegenkomen.”

