Femke Bol verovert zilver op 400 meter horden, McLaughlin imponeert met wereldrecord

Ze is de eerste Nederlandse ooit met een WK-plak op dit onderdeel. Vorig jaar behaalde de 22-jarige Amersfoortse atlete brons op de Olympische Spelen in Tokio. Het goud was in Eugene voor de Amerikaanse Sydney McLaughlin, die een magistraal wereldrecord liep.

De eveneens 22-jarige Amerikaanse olympisch kampioene was onhaalbaar voor Bol. McLaughlin zegevierde in stadion Hayward Field in een wereldrecord van 50,68. Bol kon daar niet aan tippen. Zij finishte in 52,27 en dat was net boven haar Europees record van 52,03. De Amerikaanse Dalilah Muhammad won het brons in 53,13.

Bol zei na de wedstrijd nog meer het record van McLaughlin te bewonderen dan haar eigen zilver. “Het is ongekend wat zij heeft gedaan. We willen allemaal goud winnen, maar als iemand deze tijd loopt, ben ik misschien iets te veel liefhebber van deze sport om dat meer bijzonder te vinden dan mijn eigen prestatie”, omschreef ze haar ontzag voor de fabelachtige tijd van de 22-jarige McLaughlin. “Ik moet mijn best doen om die tijd op de 400 meter vlak te lopen. Zij had met deze tijd op de 400 horden hier in Eugene ook in de finale van de 400 meter kunnen staan.”

Bol had gelijk, want McLaughlin zou met haar tijd op de horden van 50,68 zevende zijn geworden in de finale van de 400 meter vlak. De 22-jarige Amersfoortse was ondanks haar superieure concurrente toch tevreden. “Als ik nu niet blij ben met zilver omdat iemand 50,6 loopt, dan haal ik mijn eigen prestatie omlaag en dat doe ik niet, want ik ben hier echt trots op. Ik vind het supergaaf dat zij zo hard rent, maar ik heb het beter gedaan dan op de Olympische Spelen, want daar was het brons.”

Bol won alles in Europa

Bol won dit jaar wel al haar wedstrijden op Europese bodem. De Nederlandse atlete is inmiddels zo goed op het hordenummer, dat ze in Europa nog amper tegenstand heeft. Gemiddeld was haar voorsprong 1,5 seconde op de nummer 2.

Toch gold ze in Eugene niet als de favoriete voor het goud, want dat was McLaughlin. Zij liep haar races dit jaar alleen in de VS en maakte grote indruk op de Amerikaanse kampioenschappen met een wereldrecord van 51,41. Daar dook ze in de WK-finale in Eugene dus nog eens ruim onder.

Sydney McLaughlin met haar wereldrecord. Beeld AP

Bol deed er in de finale alles aan om McLaughlin bij te houden, maar er was geen beginnen aan. De Amerikaanse raasde over het tartan en passeerde 1,59 seconde eerder dan Bol de finishlijn. De Nederlandse kon op het laatste stuk naar de meet nog wel Muhammad van zich af houden. Deze Amerikaanse zat in de finale van de Spelen in Tokio nog voor haar en pakte toen het zilver.

Lieke Klaver trots op vierde plek

Lieke Klaver was dolblij met haar vierde plaats op de 400 meter. “Niet normaal. Ik ben op mijn eerste echt goede toernooi vierde bij de grote mensen”, glunderde de 23-jarige atlete uit Enkhuizen.

Ze was met opzet na de finish in stadion Hayward Field wat langer blijven hangen om te zien hoe de top 3 hun medailles vierden. “Gezien de tijden van de eerste drie was de vierde plaats het maximale nu voor mij, maar ik wilde wel even zien hoe die meiden dat deden, want ik wil dat over een tijdje ook. Het was een momentje om even te onthouden en aan te denken bij de trainingen.”

Klaver liep de finale in de buitenste baan 8 en zag dus niet hoe snel de favorieten op haar afkwamen. “Ze kwamen aan het einde van de tweede bocht iets eerder dan ik had gedacht, maar ik liep ook niet mijn allerbeste eerste 250 meter. Ik liet me bijna nog opvreten op dat laatste stuk en zag nog een atlete naast mij komen, maar ik wilde die vierde plaats niet weggeven. Het was geen Nederlands record, maar dat boeit me eerlijk gezegd nu niet.”

Klaver had in de halve finales het Nederlands record op 50,18 gezet en noteerde in de finale 50,33. Shaunae Miller-Uibo uit de Bahama’s, tweevoudig olympisch kampioene, won het goud in 49,11. Ook Marileidy Paulino uit de Dominicaanse Republiek (49,60) en Sada Williams uit Barbados (49,75), de winnaars van zilver en brons, doken onder de grens van 50 seconden.

Klaver bleef Stephenie Ann McPherson uit Jamaica 3 honderdsten voor. Ze is nog niet klaar op de WK, want ze is een belangrijke pion in het estafetteteam op de 4x400 meter, dat zaterdag in de series uitkomt. Ze won op de openingsdag al zilver op de 4x400 gemengd.