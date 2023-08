Femke Bol, Sifan Hassan, en een ander perspectief op vallen

Alles valt weleens. Een kabinet, een doek, neerslag, Sifan Hassan, Femke Bol. De laatste keer dat ik viel was van de fiets, toen het wegdek zo nat was dat ik niet meer bijtijds kon remmen voor een Engelse toerist die net uit een tram stapte. We vielen allebei, als twee balen hooi; een doffe klap en daarna bewegingloos.

Tijdens de val werd tijd vloeibaar. Honderdsten werden stroperige seconden, seconden stolden in minuten. Alsof Einsteins relativiteitstheorie zich even aan me openbaarde, tijd en ruimte niet meer als losse entiteiten bestonden en ik in de onpeilbare afgrond van de kwantumwereld keek. Ik zag niets, voelde niets, ik viel alleen maar.

Vallen is een infantiele onvolkomenheid. Kinderen vallen constant, van een stoeprand, van hun step, van een klimrek. Iedereen moet leren vallen om uiteindelijk onbezorgd door de wereld te kunnen bewegen. Maar zodra we daartoe in staat zijn, vergeten we hoe het was om te vallen.

Ik was in shock

Daarom lag ik roerloos op de klinkers naast mijn fiets, denk ik. Ik wist even niet hoe te reageren. Ik was verward, verbijsterd, in shock. Hoe kon het gebeuren? Tuurlijk: de fiets, de toerist, de regen. Allerlei externe factoren die mijn onvermogen konden maskeren. Mensen vroegen of het ging, ik knikte, en wilde het liefst door de grond zakken op de plek waar ik een paar tellen eerder sierlijk ter aarde was gestort. Het gevolg van vallen is vooral bebloede knieën en kinderlijke schaamte.

Elke val is anders, maar wordt veroorzaakt door dezelfde natuurkracht. Het maakt niet uit wat er precies gebeurt, het effect is altijd gelijk en dus hartverscheurend eerlijk. We buitelen over onze ledematen, strompelen, en komen ergens op kniehoogte tot stilstand. Iedereen valt, zelfs twee van de grootste Nederlandse atleten uit de recente geschiedenis ontkomen niet aan de zwaartekracht. Sifan Hassan en Femke Bol sneuvelden dit weekend allebei vlak voor de finish. Als de twee hoogste bomen in een oerbos, met dramaturgisch gewicht.

Vallen betekent verliezen. Ons evenwicht, onze grip op de werkelijkheid, een gouden medaille, onszelf. Als de val is ingezet, is overeind blijven een wonder. Hassan probeerde het nog, maar haar benen leken weg te zakken in drijfzand. Bol vloog op wereldrecordtempo door de lucht, haar ledematen gestrekt, het estafettestokje voor haar uit. Onfortuinlijk, ongelofelijk, maar ook: zo waanzinnig onwaarschijnlijk. Als Pasen en Pinksteren op één dag.

Hoe is het mogelijk?

Liever had ik een andere zaterdagavond, een avond die niet in het water viel. Ik houd van hun statige, ontspannen draf, de cadans waar een atoomklok jaloers op zou zijn. Ik kan uren denken over hun eeuwige, grensverleggende prestaties. Mijn Franse familie begon deze zomer tijdens een diner op een chateau nabij Bordeaux niet over Max Verstappen of Frenkie de Jong, maar over Sifan Hassan en Femke Bol. En toch: ook zij kunnen vallen.

Hoe is het mogelijk?, zei ik na Hassan. Hoe is het in godsnaam mogelijk?, riep ik na Bol. Ze hadden geen eenduidige verklaring. Er bestaan ook geen eenduidige verklaringen voor diepmenselijke imperfecties. De mens ploetert, de mens valt, al vergeten we dat soms.