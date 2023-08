Femke Bol is geen supermens, maar ‘het komt meestal goed’

Verwachtingsmanagement is het toverwoord voor Femke Bol in deze fase van haar carrière en zeker op deze wereldkampioenschappen in Boedapest. Omdat haar grote (lees: enige) concurrent ontbreekt, de Amerikaanse wereldrecordhoudster Sydney McLaughlin, is zij de torenhoge favoriet op de 400 meter horden. Donderdagavond is de finale.

“Ik heb niets aan de verwachtingen van andere mensen”, zei ze voorafgaand aan het toernooi, op een voor haar doen harde toon. Haar nieuwe status was onderwerp van gesprek tijdens de perspresentatie van de Nederlandse atletiekploeg. Alsof Bol schrok van de negatieve lading in haar woorden, voegde ze er meteen aan toe: “Ik bedoel, het is natuurlijk heel aardig dat mensen zoveel voor me hopen. Maar ik weet wat ik kan en ik ga dat proberen zo goed mogelijk te doen.”

Het buurmeisje van een paar huizen verder

Die snelle nuancering is veelzeggend. Bol (23) is altijd het aardige buurmeisje van een paar huizen verder gebleven. Iedere vorm van arrogantie is haar vreemd. Maar of ze het nou leuk vindt of niet, de wereld kijkt tegenwoordig anders tegen haar aan. Ze is een mondiale ster, en daar horen verwachtingen bij.

In Boedapest giechelde ze dat het ‘net de dierentuin is’, zo wordt zij door alles en iedereen gadegeslagen. De bekendheid is iets waar ze aan heeft moeten wennen, ook in combinatie met de steeds uitgesprokener claims op het sportieve vlak. “Mensen denken dat ik een super human ben”, zei ze dit voorjaar nog, “maar dat ben ik absoluut niet.” Na haar veelbesproken val in de estafettefinale van zaterdag onderstreepte ze nogmaals dat ze geen machine is.

Kansen en druk liggen vaak in elkaars verlengde, weet ook haar coach Laurent Meuwly. De afwezigheid van regerend kampioen McLaughlin heeft beide verhoogd, zeker in de perceptie van de buitenwacht. “Dat is een beetje het gevaar in deze situatie. Men denkt dat het nu wel makkelijk zal zijn voor Femke om te winnen, maar ze is nog nooit wereldkampioen geweest. Bovendien staan er tien hordes op de baan, dus er kan van alles gebeuren.”

‘Ik moet haar scherp houden’

“Ik vind het belangrijk om haar te beschermen tegen de mensen die denken dat ze het goud al om haar nek heeft hangen. Ik moet haar scherp houden.” Want hoe blijf je onder deze omstandigheden onbevangen lopen?

Meuwly benadrukt keer op keer dat de focus ligt op goede races neerzetten en dat een medaille daar de uitkomst van kan zijn. “Het is hetzelfde als tijdens het indoorseizoen, toen mensen zeiden: misschien loopt Femke deze race een wereldrecord, of anders de volgende, of de volgende. Ik zeg dan: wij zijn niet iedere dag bezig het wereldrecord te verslaan, nee, wij werken iedere dag hard om beter te worden en misschien is een mondiale toptijd daar het gevolg van. Dat is een andere mindset.”

Schreeuwende mensen

Dat wereldrecord kwam er. Bij de NK indoor, half februari in Apeldoorn, liep ze de 400 meter vlak in 49,26 seconden. Daarna, zo merkte Bol, explodeerde de aandacht voor haar persoon pas echt. “Het is ongekend”, vindt ze zelf. “Ik was al wel een beetje groot in Nederland en door de EK in München vorig jaar werd dat ook in het buitenland al meer, maar na dat record is het ontploft. Dat blijft raar. Er zijn zelfs mensen die schreeuwen als ze me zien, dan denk ik: ‘Oh, hoi’.”

In ‘nee’ zeggen is ze niet goed, maar fans moeten tegenwoordig wel kiezen, vertelt ze trots: of een selfie of een handtekening. Een paar weken voor een groot toernooi gaat ze altijd van sociale media af. Om zichzelf af te schermen voor alles en iedereen. Dan kan ze ook heel gestrest zijn, net als voor een belangrijke training. In de eerste plaats zijn het dan natuurlijk haar eigen verwachtingen, en die van haar coach, die ze voelt. Maar de opmerkingen over super humans en machines doen vermoeden dat ze ook steeds meer de last ervaart van de verwachtingen van derden.

“Iedereen gaat ervan uit dat ik hier eerste word”, zei ze dinsdagavond in Boedapest na de halve finale. “Maar het kan ook voor de favoriet fout gaan. Dat heeft iedereen bij de estafette gezien. Er was veel spanning na die val. Ik ben ook wat geïrriteerder en gestrest. Ik kan het beste dicht bij mezelf blijven en mijn taken uitvoeren, dan komt het meestal goed.”

Lieke Klaver zesde, Jiya en Burnet in halve finales 200 meter Lieke Klaver is als zesde geëindigd op de 400 meter. Ze streed lang mee voor de medailles, maar moest op het laatste rechte stuk terrein prijsgeven. Haar 50,33 was iets minder snel dan de 49,87 in de halve finale. De Dominicaanse Marileidy Paulino won het goud. Tasa Jiya leverde bij haar debuut op de wereldkampioenschappen een goede prestatie in de series van de 200 meter. De 25-jarige Nederlands kampioene sprintte op het toernooi in Boedapest in haar heat naar de derde plaats in een tijd van 22,97. Ze kwalificeerde zich daarmee voor de halve finales op donderdagavond. De Amerikaanse Gabriella Thomas won de heat in 22,26. Haar landgenote Sha’Carri Richardson, die maandag de wereldtitel veroverde op de 100 meter, zette in de series met 22,16 de beste tijd neer. Jiya werd vier jaar geleden moeder. Ze viel deze zomer op met haar tijden en troefde op de NK wereldtopper Femke Bol af in de finale van de 200 meter. Taymir Burnet slaagde er in zich te plaatsen voor de halve finales van de 200 meter bij de mannen. Hij eindigde als vijfde in de eerste van zeven series, maar zijn tijd van 20,31, een persoonlijk record, bleek goed genoeg om als een van drie tijdsnelsten de halve finales te bereiken. Menno Vloon haalde de finale van het polsstokhoogspringen niet. Hij strandde in de kwalificatie op 5,70 meter. Ook Nadine Visser en Maayke Tjin A-Lim misten de finale. Visser eindigde in haar heat van de halve finales van de 100 meter horden als derde in 12,62, Maayke Tjin A-Lim werd in haar heat zevende. Het jonge talent Niels Laros eindigde in de finale van de 1500 meter in de achterhoede.

