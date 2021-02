Femke Bol, de nieuwe ster van de atletiek, blijft nuchter onder recordregen

Een dag voor de nationale indoorkampioenschappen had Femke Bol (20) een gesprek met haar coach Laurent Meuwly. Ze merkte dat ze in haar hoofd minder bezig was met de NK dan andere jaren. Eigenlijk vond ze de laatste internationale wedstrijd in Polen belangrijker, maar daar voelde ze zich schuldig over. Meuwly: “Ik heb haar toen verteld dat hoe beter je wordt, hoe minder belangrijk een nationale titelrace is”.

Het zijn nieuwe gevoelens voor de nieuwe ster van de atletiek. Vorig jaar beleefde Bol een stormachtige doorbraak op het wereldtoneel. Ze won twee Diamond League-wedstrijden en zette met 53,79 op de 400 meter horden zelfs de beste tijd van het seizoen neer. Die opgaande lijn heeft ze tijdens de indoorstart van 2021 doorgetrokken. Het 23 jaar oude nationale record op de 400 meter sneuvelde. Liefst viermaal scherpte zij de voorbije weken de Nederlandse toptijd aan: in Wenen, Metz, Torun en nu tot haar eigen verbazing ook in Apeldoorn – tijdens de nationale kampioenschappen die voor het eerst als tussendoortje voelden. “Ik had niet verwacht dat ik hier 50.64 zou lopen.”

Het zegt veel over haar talent dat ze zo’n tijd kan lopen, terwijl haar focus minder was en zij van Meuwly de opdracht kreeg om de NK te gebruiken als proeftuin voor de EK, over twee weken in Polen. Ze moest sneller openen, om na de eerste ronde in een gunstige positie te zitten. In 2020 durfde ze dat nog niet. Nu putte ze kracht uit zware trainingen waarin ze op haar tandvlees meer kon dan ze voor mogelijk hield.

Ervaringen delen

Titelverdedigster en trainingsmaatje Lieke Klaver werd zondag tweede, niet voor het eerst verdween zij in de schaduw van Bol. Dat neemt niet weg dat ook zij internationaal meetelt – iets wat Bol sterkt in haar ontdekkingstocht naar de mondiale top. “Dat we tegelijkertijd zijn doorgebroken, is fijn. Dat je niet in je eentje hoeft te denken: oh, wat overkomt me allemaal? Dat je ervaringen kunt delen in hoe met alles om te gaan.”

Want haar leven is veranderd ja, al denkt Bol dat het door corona nog redelijk geleidelijk is gegaan. Nuchter als ze is, benadrukt ze wat er hetzelfde is gebleven. “Ik probeer zoveel mogelijk te doen wat ik altijd deed. Trainen, af en toe met vriendinnen afspreken en een beetje studeren: communicatiewetenschappen in Wageningen.” Feit is dat haar wereld meer dan vroeger gedicteerd wordt door de verwachtingen van de buitenwacht, geeft ze toe. “Soms heb ik het gevoel dat men denkt dat ik wel weer even een record loop. Maar het is echt niet zo makkelijk als het er misschien uitziet.”

Het hoofd koel houden

Dat de spotlights feller schijnen, ziet ook haar manager Caroline Feith. “Er wordt meer naar haar gekeken en meer van haar gevraagd, door media en sponsors. Ik hou haar voor dat ze niet tegen alles ja hoeft te zeggen en dat gaat haar goed af, bijna spelenderwijs.”

“Na de 53,79 hoorde je haar naam overal”, vult trainer Meuwly aan. “Van de nummer twintig van de wereld was ze opeens de nummer één. Ik heb nog nooit een atleet begeleid die al zo jong op dat niveau zit.” Wel werkte de Zwitserse bondscoach van de Atletiekunie eerder met buitenlandse pupillen die in korte tijd de sprong maakten naar de Europese of mondiale top. “Vergeleken met hen is het echt bijzonder hoe Femke met alle veranderingen omgaat. Ze houdt het hoofd koel.”

Dat ervaart Feith ook. “Ze neemt het leven zoals het komt. Dat is zeker in coronatijd een handige eigenschap, want je moet je steeds aanpassen.” De terugreis afgelopen donderdag uit Polen bijvoorbeeld duurde in plaats van een paar uur de hele dag. “Femke blijft dan heel relaxed. Ze is een fijne persoon om erbij te hebben. Heel open en ook geïnteresseerd in andere atleten uit mijn groep. Ze beleeft haar sport op een gezonde manier.”

Er knallen geen kurken

Over de toegenomen zakelijke interesse wil Feith niet veel kwijt. “Dat vind ik privé, maar atleten kunnen zichzelf niet helemaal vol plakken zoals Max Verstappen. Bij ons gelden er strikte regels.”

Zoals iedere sport kent ook de atletiek zijn eigen gebruiken. Op mooie prestaties, zoals die van Bol, wordt niet gezamenlijk geproost. “We zijn blij, maar er knallen geen kurken. Zo is onze sport niet. Er is meestal ook niet echt tijd voor een feestje”, verklaart Feith. “Femke nam na haar nationale records felicitaties in ontvangst en ging daarna ook weer over tot de orde van de dag.”

Meuwly: “Iedereen wil nu iets van haar. Natuurlijk is Femke blij met de aandacht, met het winnen van races, het breken van records. Maar nog steeds en bovenal wil ze beter worden. Zij is iemand die haar doel niet uit het oog verliest. Dat is niet gebruikelijk. Vaak zie je dat een atleet die zo snel zo goed is geworden moeite heeft met het vasthouden van de focus. Er gebeurt zoveel om je heen, er wordt zoveel over je gezegd. Maar ik hoef Femke niet te herinneren aan waar het om gaat. Zij heeft nog steeds dezelfde prioriteiten als een jaar geleden. Dat is niet veranderd.”

