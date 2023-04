Fem van Empel wil in alle fietsdisciplines de beste zijn: ‘Mijn sociale leven komt wel na mijn carrière’

De tv in haar woning in Den Dungen staat vaak op een kanaal dat wielrennen uitzendt. Maar als er een keer atletiek op staat, en Femke Bol loopt, dan is Fem van Empel een geboeid kijker. Vooral om te zien hoe gemakkelijk Nederlands snelste hardloopster van dit moment onder druk presteert. “Ik kan van haar prestaties kippenvel krijgen. Energie ook. Als je ziet wat er allemaal van haar wordt verwacht... Dat zij dan onder die druk wint, dat vind ik heel mooi.”

Wat meespeelt, zo zegt Van Empel door de telefoon, is dat zij weet wat Bol op zo’n moment meemaakt. Zelf heeft ze druk ook al ervaren. In februari nog werd van de jonge renster verwacht dat zij wel eventjes in eigen land de wereldtitel veldrijden zou veroveren. Toen dat was gelukt, vertelde ze openlijk over de last die van haar schouders viel.

Bovendien wordt Van Empel, dochter van een vader die koerste en met een oom die het fietsenmerk Empella bouwde, vooruitgeschoven als het grootste wielertalent van haar generatie. Woensdag rijdt Van Empel de Brabantse Pijl, als tweede van haar drie koersen op de weg dit seizoen. Daarna volgt een mountainbikeseizoen. Want eigenlijk wil Van Empel alles. Uitblinken in het veld, op de weg en op de mountainbike. Het is veel voor iemand die haar carrière graag nog meer dan een decennium wil rekken. “Die puzzel zijn we nu aan het maken.”

In een rijtje met Vos en Wüst

Twintig jaar is ze pas, maar volgens haar sportief manager Rutger Thijssen is ze een bijzondere atlete die nu al in een rijtje past met grootheden als wielrenster Marianne Vos en schaatsster Ireen Wüst. Maar liever heeft Van Empel het daar helemaal niet over, zegt ze kortaf. Ze is klaar met de veelgemaakte vergelijking met ploeggenote Vos. “Ik ben mezelf. Wij lijken ook helemaal niet op elkaar. Dus laat mij gewoon maar Fem zijn.”

In de ogen van manager Thijssen hebben toptalenten in hun leefwereld een bepaalde routine, een vast stramien, waardoor alles rondom de wedstrijden minder energie kost en waardoor de kans op presteren wordt vergroot. Het is een leefstijl die alleen voor een unieke sporter is weggelegd. En Van Empel is dat volgens hem al op jonge leeftijd.

Van Empel laat de woorden tot zich doordringen. Ze gelooft het niet helemaal. “Het is toch hetzelfde als jij dagelijks van negen tot vijf op kantoor zit, en om zeven uur een broodje pindakaas smeert.” Een paar tellen later gaat ze wel mee in de denktrant van haar trainer. “Wellicht is het toch zo, ja. Bij ons topsporters is het wel wat strikter dan voor andere mensen. Wij kunnen niet een paar dagen ziekig zijn. Dat komt omdat wij een doel hebben.”

Ze regelde alles zelf

Het stramien van Van Empel is vooralsnog trainen en racen, in een wereld waarin ze controle houdt. Daar gaat ze ver in. Ze regelt en organiseert al jaren bijna alles zelf. Ze noemt haar vijftiende levensjaar als ijkpunt daarin. Destijds speelde ze op hoog niveau voetbal, in de aanval als doelpuntenmaker van RKSV Nuenen, en mailde ze verschillende teams met de vraag of ze op stage mocht komen. Ze stuurde die berichten alleen vaak naar algemene mailboxen, dus ze kreeg zelden antwoord.

Tijdens haar voetbalcarrière ging ze al de sportschool in om extra te trainen, op explosiviteit vooral. Ze deed oefeningen die ze had opgezocht op YouTube. En toen ze ging fietsen, vooral omdat ze het niet professioneel vond dat haar ploeggenoten uit haar voetbalteam de avond voor de wedstrijd de kroeg in gingen en zij juist wel voor de wedstrijd leefde, regelde ze inschrijvingen voor wedstrijden ook allemaal zelf. “Mijn ouders hebben daar nooit wat aan hoeven doen.”

Vanaf 1 januari rijdt ze bij Jumbo-Visma. Toen ze net bij de ploeg kwam, had ze als eerste van de nieuwe lichting een afspraak met de voedingsdeskundige. Ze wilde weten hoe ze qua voeding winst kon behalen. Voor haar is dat heel logisch. “De informatie is beschikbaar. Waarom zou je die niet benutten?” Is dan alles perfectionistisch? Nee, alleen als het om haar sport gaat, lacht ze. “Mijn kamer is echt een zooi, meestal.”

Fem van Empel maakte in februari haar favorietenrol waar door als eerste over de finish te gaan tijdens het WK veldrijden in Hoogerheide. Beeld Belga / Jasper Jacobs

Ze wordt blij van haar vertrouwde omgeving

Nadat ze in februari wereldkampioene veldrijden was geworden, is er op persoonlijk vlak niet veel veranderd, zegt ze. De meeste tijd blijft ze trainen in de buurt van haar huis in Brabant. Het is een omgeving waar ze blij van wordt. “Ik ben iemand die goed gaat in een vertrouwde omgeving. Dat is thuis voor mij. Bij mensen bij wie ik me goed voel. Mijn ouders, andere familie.”

Ze weet dat haar leven verschilt met veel van haar leeftijdsgenoten. “Ik heb geen leven als een andere twintigjarige. De mensen die je ontmoet komen ook uit het wielrennen. Het contact met vriendinnen verwatert. Of ik dat jammer vind? Ja, tuurlijk. Maar ik heb iets anders moois, mijn sport. Mijn sociale leven komt wel na mijn carrière.”

Deze weken rijdt ze voor het eerst een wegprogramma. Toch voelt het asfalt vooralsnog als een intermezzo. Want vooral wil ze dit jaar op de mountainbike proberen plaatsing voor de Olympische Spelen in Parijs af te dwingen. Van Empel vroeg zelf aan de ploeg of die route mogelijk was. Oké, was de reactie van de ploegleiding. Maar dan gaan we wel naar Parijs om te winnen.

Wielrennen op de weg is niet écht leuk

Daarom worden de komende vijf weken na de Waalse Pijl, die wordt verreden op woensdag 19 april, belangrijk. Het is de eerste en waarschijnlijk enige kans om te laten zien dat ze het internationale mountainbikeniveau aan kan. Om aan de nationale eis voor kwalificatie voor de Spelen te voldoen, zal ze ieder geval bij een wereldbekerwedstrijd een keer de top-8 moeten halen. Is dat haalbaar? “Anders zou ik niet starten.”

Van Empel kijkt uit naar haar mountainbikeseizoen. Want eigenlijk, zo zegt ze, is wielrennen op de weg niet leuk. Niet écht leuk, in ieder geval. Niemand gunt elkaar iets, vaak gaat iedereen voor zichzelf. Nee, geef haar maar de sfeer bij het veldrijden, of het gemak van het mountainbike. “Daar kun je bij wijze van spreken op een fiets van een concurrent starten als je eigen mountainbike kapot is.”

In het mountainbiken en op de weg is de druk vooralsnog niet zo hoog. Ook dat is wel fijn. Heeft ze Femke Bol eigenlijk al eens gesproken, als topatleten onder elkaar? Nog niet, en ze gaat dat ook niet opzoeken. Maar als het een keer gebeurt? “Dat is niet verkeerd, natuurlijk.”

