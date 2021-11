Felle kritiek sportbonden op uitbreiding coronapas: ‘Dit is een lockdown voor de sport’

Nederlandse sportbonden gaan hard in tegen het besluit van het demissionair kabinet om vanaf zaterdag op alle sportcomplexen een coronatoegangsbewijs te vragen. Vooral voetbalbond KNVB, hockeybond KNHB en volleybalbond Nevobo laten van zich horen. “Dit maakt het laagdrempelig sporten voor iedereen onmogelijk”, aldus de hockeybond.

Vanaf 6 november, zaterdag dus, is het coronatoegangsbewijs verplicht voor ‘alle georganiseerde sportbeoefening vanaf achttien jaar’, op zowel binnen- als buitensportlocaties. Dat houdt in dat iedereen die in teamverband gaat sporten, een bewijs moet laten zien. Ook publiek moet een vaccinatiecode of een negatief testbewijs kunnen overhandigen. Het was een van de ingrijpendste maatregelen uit de persconferentie, waar zuinige plannen werden aangekondigd. Sportbreed kwam daarna gelijk een tegengeluid op gang.

De kritiek op de plannen is tweeledig. Ten eerste is de controle en handhaving ‘praktisch onmogelijk’ te verrichten, aldus de KNVB. Demissionair premier Mark Rutte deed wederom een beroep op het eigen controlevermogen van de samenleving, maar de druk op verenigingen en vrijwilligers wordt nu veel te groot, zo klinkt het bij de KNVB. In een reactie stelt de bond een retorische vraag. “Vrijwilligers zijn goud waard maar ook schaars. Waar ga je vrijwilligers vandaan halen die zeven dagen per week QR-codes gaan controleren bij alle sporters en bezoekers op een accommodatie?”

De kritiek is ook dat het kabinet had kunnen weten dat handhaving onmogelijk was. Een eerdere enquête van de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV) onder 1600 leden wees al uit dat een meerderheid van de clubs niet in staat is op een coronatoegangsbewijs te controleren voor alleen de kantine. De maatregelen nu gelden voor een heel complex. “Dit betekent een lockdown voor de sport”, aldus BAV-voorzitter Ben van Olffen.

Bovendien zijn er zorgen dat sporters niet meer kunnen komen, wat kan leiden tot uitvallen van wedstrijden en uiteindelijk tot ledenverlies. Bij Omroep West deed SV Katwijk-voorzitter Mart Vergouwen al een oproep. “Kabinet, wat doe je ons aan?” Hij vreest dat meerdere teams met te weinig spelers komen te staan, ook omdat een relatief groot deel van het dorp niet is gevaccineerd. “Dit is een brug te ver. De eerste berichten van mensen die hun lidmaatschap willen opzeggen komen al binnen. Wij komen uit een klein dorp en wel bekend is dat een groot deel van onze bevolking niet is gevaccineerd. Die gaan dat nu echt niet doen om bij ons binnen te mogen komen.”

De Tweede Kamer debatteert vandaag met het demissionair kabinet over de plannen. De hoop van de bonden en verenigingen is dat daar de maatregelen worden herzien, omdat sporten juist gezond is voor mensen in de samenleving. Er zijn overigens ook bonden die zich wat milder uitlaten. Zoals de zwembond: “We zijn blij dat we nog kunnen zwemmen en volgen de regels van de overheid.”

