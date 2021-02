Felicitatie Kasparov en lof van Timman voor Van Foreest: ‘Er zit nog veel rek in bij Jorden’

Als kind had schaker Jorden van Foreest een droom: ooit wilde hij zich meten met de beste grootmeesters op het Tata Steel-schaaktoernooi in Wijk aan Zee. Maar het toernooi ook winnen? Nee, dat kwam in zijn wildste dromen niet voor.

Toch lukte het hem. Van Foreest, 21 jaar pas, wist zondag in een alles-of-niets-poging tijdens de laatste speelronde van het Tata Steel-schaaktoernooi de Zweed Grandelius te verslaan, waarmee hij op gelijke hoogte kwam met landgenoot Anish Giri. Een tiebreak moest vervolgens een winnaar aanwijzen.

‘Het toernooi is in de studeerkamer beslist’

Van Foreest won de barrage, waarmee hij de opvolger werd van Jan Timman, die het toernooi in 1985 als laatste Nederlander op zijn naam schreef. De inmiddels gepensioneerde Timman (69) is vol lof over de prestatie van Van Foreest. “Ik vond dat hij sterk speelde – gebaseerd op een heel uitgekiende strategie”, zegt Timman. “Je zag dat Jorden zich goed had voorbereid. Het toernooi is wat mij betreft beslist in de studeerkamer.”

Schaakkenner Hans Böhm is dat met Timman eens. “Jorden had zich zeer goed voorbereid”, vindt ook Böhm. “Hij speelt heel avontuurlijk en gewaagd, wat de nodige risico’s met zich meebrengt. Toch is hij ongeslagen gebleven dit toernooi. Dat maakt het zo indrukwekkend.”

Even twijfelde hij of hij wel door moest met de schaaksport

Even imponerend is zijn progressie is schaker. Van Foreest, de oudste zoon uit een schaakfamilie, ontving twee jaar geleden nog een wildcard voor het Tata Steel-schaaktoernooi. Zijn debuut mondde uit in een teleurstelling. Hij werd voorlaatste. Even twijfelde Van Foreest of hij wel moest doorgaan met de schaaksport, maar met de vierde plaats van vorig jaar verdreef hij die gedachte naar de achtergrond. Als nummer 67 op de wereldranglijst beleefde hij de spectaculaire ontknoping in het Noord-Hollandse kustdorp.

De overwinning van zondag, waarmee Van Foreest zich bij de veertig beste mondiale schakers voegt, moet zijn carrière een boost geven, hoopt Böhm. “Natuurlijk, Jorden heeft zichzelf ook verbaasd met deze zege”, stelt hij. “Maar dit moet hem vertrouwen geven om de lat wat hoger te leggen. De potentie is er.”

‘De sport zit enorm in de lift’

Dat vindt ook Timman. “Ik denk dat hij in staat is om de Top-10 te bereiken”, voorspelt de grootmeester. “Zijn repertoire zit goed in elkaar. Daarnaast zien we een stijgende lijn in zijn ontwikkeling. Er zit nog veel rek in.”

Timman ziet bovendien nog een andere prettige bijkomstigheid in de overwinning van Van Foreest. De schaaksport kreeg, na de uitbraak van het coronavirus (waardoor veel mensen online gingen schaken) en het succes van de Netflix-serie The Queen’s Gambit, een flinke impuls in Nederland. “De sport zit enorm in de lift”, constateert Timman. Liefst 1,2 miljoen mensen volgden zondag via internet de ontknoping in Wijk aan Zee, een absoluut record. “Geweldig nieuws voor een groot schaakland”, noemde de Russische oud-wereldkampioen Garry Kasparov de triomf van Van Foreest op Twitter.

Congratulations to Jorden van Foreest, the first Dutchman to win the traditional Wijk aan Zee supertournament in 36 years. Long past are the days when the local players were considered ripe targets! Great news for a great chess nation. 🇳🇱 — Garry Kasparov (@Kasparov63) 31 januari 2021

Of Timman nog speciale gevoelens had nu hij na 36 jaar een opvolger heeft? “Nee”, bekent hij. “In 1981 won ik het toernooi ook, samen met Genna Sosonko. Er was niemand die daar toen een probleem van maakte. Maar ja, de mensen willen graag een winnaar zien tegenwoordig. Dat armageddon (snelschaken, red.) is wel leuk en spannend, maar qua schaken stelt het allemaal niet zo veel voor. Van Foreest en Giri zijn voor mij co-winnaars. Althans, zo zie ik het.”

