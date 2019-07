Federer neemt wraak op Nadal voor verloren Wimbledon-finale van 2008

De wedstrijd voelde als een finale. Het was ‘slechts’ een halve finale. Federer mag het in zijn twaalfde finale op Wimbledon op gaan nemen tegen Novak Djokovic, die vrijdag won van de Spanjaard Roberto Bautista Agut (7-6 1-6 6-3 6-4)

Het leek alsof de tijd stil had gestaan in Londen. Elf jaar geleden speelden Roger Federer en Rafael Nadal één van de mooiste tenniswedstrijden ooit. De finale van 2008 was magisch vanwege het hoge niveau, de regenpauze, de ontmoeting tussen twee spelers die in alles elkaars tegenpool zijn, de invallende duisternis. De elegante Federer met zijn klassieke jasje, tegenover straatvechter Nadal, die met een piratenbroek de baan op kwam.

De twee zijn ouder geworden. Hebben meer grandslamtitels. Federer heeft er 20, Nadal zit hem op de hielen met 18 stuks. Weinig tennisliefhebbers hadden gedacht dat er een vervolg zou komen. Federer wordt bijna 38. Nadal is 33. Ze hebben een hoekiger gezicht gekregen, de haarlijn is iets naar achteren verschoven.

Ze zijn elf jaar ouder, maar beter dan ooit. De aartsrivalen dwongen elkaar naar een hoger niveau. Nadal paste zijn service aan om beter op gras te spelen. Federer stapte over naar een groter racketblad.

Federer en Nadal maakten de hoge verwachtingen in Londen helemaal waar. Vorige maand speelden de twee ook tegen elkaar in de halve finale op Roland Garros. Die partij werd deceptie. Vanwege de harde wind was er geen touw aan vast te knopen. Nadal, die in Parijs zijn twaalfde titel pakte, won eenvoudig.

Op gras is alles anders. Zoals altijd was er weer veel rumoer over het gras op Wimbledon, en in wiens voordeel dat zou zijn. Sommige spelers vonden het trager. Zelfs Federer zei dat het ‘niet het snelste’ gras was dat hij op Wimbledon had meegemaakt.

Analisten voorspelden dat het ‘trage’ gras, als het al traag was, in het voordeel van Nadal zou zijn. Net als de halve finale van Djokovic, waarin hij met 45 slagen de langste slagenwisseling in Londen ooit sloeg, waren er ook tussen Federer en Nadal lange rally’s.

Pensioen

Na het winnen van de eerste set in de tiebreak stortte Federer plotseling in. Hij sloeg amper een bal raak en gaf Nadal een cadeautje met 6-1. Na een korte pauze op de bank was Federer er weer bij. Precies op dat moment zakte het niveau bij de Spanjaard. Zijn ogen gingen vragend naar zijn box, terwijl de één na de andere service mislukte. En waar hij normaal gesproken beter is in de langere rally’s, was het nu de Zwitser die de punten won.

Op matchpoint tegen liet Nadal nog zien dat zijn hoofd nog niet had opgegeven, maar het was toch Federer die er met de winst vandoor ging. Het center court op Wimbledon ging staan. Er waren weinig mensen die durfden dromen dat de finale van 2008 nog een keer op herhaling zou gaan, gezien de leeftijd van beide mannen. Nadal overwon vele blessures en bewees het tegendeel toen er werd gezegd dat hij nooit een lange carrière zou hebben. Over het pensioen van Federer, de oudste speler op Wimbledon, werd ook al veel gezegd en geschreven.

Het was een prachtige editie van de veertigste aflevering Federer-Nadal. Misschien was het de laatste keer in Londen. Federer gaat tegen Djokovic op jacht naar zijn 21ste grandslamtitel. Djokovic hoopt morgen zijn zestiende grandslamoverwinning te vieren.

