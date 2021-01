FC Utrecht verpest jubileum van Stengs bij extreem wisselvallig AZ

Ja, dit waren dus óók de talenten van AZ. Drie dagen na de bejubelde overwinning bij Feyenoord (2-3) verloren de Alkmaarders woensdagavond vrij machteloos van FC Utrecht (0-1).

Voor AZ, dat pas de tweede nederlaag van het seizoen leed, waren het dure verliespunten in de achtervolging op koploper Ajax, dat zondag op bezoek komt in Alkmaar. De Amsterdammers komen vanavond nog in actie tegen Willem II, maar staan met één duel minder gespeeld al zeven punten voor op AZ.

De ploeg van interim-coach Pascal Jansen, zondag nog wervelend in De Kuip, leverde een onthutsend optreden af in het lege Afas-stadion. Het paste allemaal binnen de wisselvallige jaargang van de Alkmaarders, die zich – na de tweede plaats van het door corona afgebroken vorige seizoen – tot doel hadden gesteld om opnieuw mee te doen om de lands­titel.

Januari-maand exemplarisch voor wisselvalligheid AZ

Maar daarvoor ontbreekt het aan een constant niveau bij AZ, dat het seizoen opende met vijf gelijke spelen. De januari-maand, vanwege de vele toppers bestempeld als cruciaal voor de afloop van de competitie, is exemplarisch voor de prestaties van AZ. Tegenover uitschieters bij PSV (1-3) en Feyenoord (2-3) staan een ontsnapping tegen ADO Den Haag (2-1), een flets gelijkspel bij PEC Zwolle (1-1) en dus een nederlaag tegen FC Utrecht. Tussendoor volgde uitschakeling in de KNVB-beker door Ajax (0-1).

Het verval tussen Feyenoord-uit en FC Utrecht-thuis was ook illustratief voor spelmaker Calvin Stengs (22), die zondag nog werd bewierookt na een fraaie assist op Boadu, maar zich tegen FC Utrecht niet kon onderscheiden.

Stengs is een speler die de meningen verdeelt. “Ik irriteer me wezenloos aan hem”, foeterde oud-international Rafael van der Vaart zondag nog in het tv-programma Studio Voetbal. “Stengs is in potentie de ­beste speler van de eredivisie, maar Frank de Boer (behalve bondscoach van Oranje ook de schoonvader van Stengs, red.) heeft de taak om tegen hem te zeggen: Kom op man, wees een kerel!”

Hoe Stengs, die in november 2019 debuteerde als international, daar zelf tegenaan kijkt? “Ik weet dat ik het in huis heb”, zei hij woensdagavond, leunend tegen een kastje in het spelerscafé. “Ik doe keihard mijn best, maar soms is het te wisselvallig, ja. Dat kan en moet eruit.”

Honderdste duel voor de Alkmaarders

Zijn gezicht stond op onweer. Voor Stengs was de wedstrijd tegen FC Utrecht een speciale geweest. Hij speelde zijn honderdste duel voor de Alkmaarders. Een mooie mijlpaal, vindt hij. Maar of hij tevreden is over waar hij nu staat in zijn carrière? Stengs, licht geïrriteerd: “Mensen zeggen weleens: hij is al 22. Maar vergeet niet dat ik anderhalf jaar gemist heb (vanwege een zware knieblessure, red.). Ik ben wel tevreden over hoe ik me ontwikkeld heb, maar het kan allemaal nog beter.”

Tegen FC Utrecht mocht Stengs opnieuw beginnen vlak achter spits Boadu. Het is zijn favoriete positie. Maar de vraag is of het ook zijn meest geschikte plek is. Tegen Utrecht zocht Stengs een aantal keer met succes de openingen, maar zodra de ruimtes klein worden en hij omringd wordt door tegenstanders, is hij kwetsbaar. Balvastheid en handelingssnelheid worden op die positie gevraagd.

Stengs speelde nog een redelijke eerste helft tegen FC Utrecht, maar na de pauze viel hij ver terug, net als heel AZ. FC Utrecht strafte dat af via een prachtige uithaal van Van der Streek. Hij schoot de bal na zeventig minuten hard in de kruising, waarmee hij het jubileum van Stengs verpeste.

