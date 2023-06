FC Twente mag Europa in na winst op Sparta: ‘Wij speelden met Feyenoord het beste voetbal’

Ron Jans staat te boek als een groot muziekliefhebber. Zondagochtend begon de 64-jarige oefenmeester aan het maken van een nieuwe playlist: elf favorieten die zijn drie dienstjaren bij FC Twente kenmerken. Welke artiesten op dat lijstje komen, wilde Jans na het bemachtigen van een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League in eerste instantie niet prijsgeven. Het lijstje is immers nog niet af. Maar daar is nu alle tijd voor: Jans neemt een sabbatical, in elk geval voor een paar maanden.

Dat doet hij na drie succesvolle seizoenen bij de club uit Enschede, waarin hij samen met technisch directeur Jan Streuer FC Twente zijn trots teruggaf. Bij het instapmoment mochten de Tukkers nog van geluk spreken dat het coronaseizoen vroegtijdig was afgebroken. Destijds was de nacompetitie om lijfsbehoud dichterbij dan de middenmoot van de eredivisie. Technisch directeur Ted van Leeuwen ruimde het veld, net als de onervaren coach Gonzalo García García. De nieuwe technisch directeur Streuer wist niet hoe gauw hij Jans moest strikken. “Ik had een goed gesprek met Jan en kreeg twee dagen bedenktijd”, haalde Jans terug. “Na één dag heb ik gezegd: het lijkt mij geweldig om erin te duiken.”

Rust keerde terug

Samen ruimde het duo puin in de zomer van 2020. Er waren nog maar acht selectiespelers over. “Ons geluk was dat de competitie door corona toen pas begin september begon, maar het was aanpoten. Ik was de nieuwe trainer, maar fungeerde ook min of meer als assistent van Jan. Ik heb die zomer ontzettend veel beelden bekeken en gesprekken met spelers gevoerd”, zei Jans.

Streuer stelde een selectie samen waarmee Jans in zijn eerste seizoen de middenmoot bereikte. Maar misschien nog wel belangrijker: de rust keerde terug in Enschede. “Hier was ervaring nodig. Er was niets meer”, legde Streuer de noodzaak uit. De inmiddels 72-jarige directeur zag naast de rust en routine die Jans meebracht óók ontwikkeling. Spelers als Ramiz Zerrouki (die komende zomer naar Feyenoord vertrekt), Gijs Smal en Mees Hilgers braken door. Streuer: “Die jongens zijn onder leiding van de staf stukken beter geworden. Bovendien wist Ron er een echt team van te maken.”

‘Met Feyenoord speelden wij het beste voetbal’

Dat kwam vorig jaar al tot uitdrukking met de vierde plaats. Dit seizoen eindigden de Tukkers als vijfde, waardoor ze tot de play-offs werden veroordeeld. Daarin werd eerst Heerenveen aan de kant gezet. De 1-0 thuiszege op revelatie Sparta in de finale volstond zondag, na de 1-1 van woensdag in Rotterdam, voor een Europees ticket. Op basis van de hele jaargang is dat ook verdiend, benadrukte Streuer. “Want met Feyenoord hebben wij dit seizoen het beste voetbal gespeeld.”

Het Twentse succes mag eveneens gezien worden als een prettig tegengeluid tegen de nieuwe voetbaldogma’s: geluiden dat oudere coaches de taal van de nieuwe generatie spelers niet zouden spreken of tactisch niet voldoende onderlegd zijn, klinken steeds luider. “Die trend is onzin, in elk geval voor de situatie waarin deze club zat. Ron heeft vakwerk geleverd”, benadrukte Streuer.

The times they are a-changin

Jans moest veelzeggend glimlachen toen hij erop werd gewezen dat FC Twente met dank aan twee ‘oudjes’ is teruggekeerd in de subtop van de eredivisie. “De klik was er vanaf het allereerste moment. Jan verdient hier ook de credits voor”, benadrukte hij.

Zelf was Jans niet van plan geweest om te zeggen welke nummers op zijn playlist komen. Maar: “Ik noem nu toch maar The times they are a-changin van Bob Dylan”, zei Jans veelbetekenend. “In dat verband zeg ik dat je voor jezelf kunt bepalen in hoeverre je verandert, maar ook in hoeverre je niét verandert.”

Jans blijft altijd zichzelf in het maffe voetbalwereldje. “Ook Forever young komt op die lijst, want soms ben ik ook gewoon een klein kind. Dat wil ik, hoe lang die sabbatical ook gaat duren, de rest van mijn leven zo houden.”

