FC Groningen toont zich een karakterploeg in de geest van de trainer

Het is een wekelijks terugkerend ritueel na elk duel van FC Groningen. Als Danny Buijs zich voor zijn wedstrijdanalyse bij RTV Noord meldt, dan krijgt de trainer steevast een smintje toegestopt van de lokale verslaggever.

Het snoepje dient als balsem voor zijn vaak schorre stem. Ook na de zwaarbevochten overwinning bij Sparta (2-3), zaterdagavond op Het Kasteel, is het nodig, al is Buijs de verslaggever dit keer voor. “Ik heb last van mijn keel”, verklaart hij de pastille in zijn mond. “Geen corona, hoor.”

Wie Buijs een wedstrijd lang observeert, begrijpt dat zijn stem gekoeld dient te worden. De Dordtenaar staat negentig minuten lang schreeuwend, foeterend en coachend langs de lijn. En niet zonder succes: na dertien speelronden staat FC Groningen vijfde in de eredivisie.

“Op sommige momenten kan onze trainer heel belangrijk zijn”, vindt Dammers, die de openingstreffer verzorgde tegen Sparta. De verdediger noemt als voorbeeld de eindfase in Rotterdam-West, waar FC Groningen op karakter een slotoffensief van de thuisclub wist te overleven. “Je raakt vermoeid, moet achter die bal aan blijven lopen”, kijkt Dammers terug. “Als er dan een trainer langs de lijn staat die je naar voren schreeuwt, dan kan dat je net over een bepaalde grens helpen.”

“Je krijgt er gewoon adrenaline van”, lacht aanvaller El Hankouri, die één van de twee doelpunten van spits Larsen inleidde. “We zijn een team dat alles voor elkaar wil doen. We gaan echt door het vuur voor elkaar.”

Groningen is geen eendimensionale vechtmachine

Maar, haast Dammers erbij te zeggen: zet FC Groningen niet neer als een eendimensionale vechtmachine. “Als we de ruimte krijgen, dan kunnen we ook heel goed voetballen”, meent hij. “Alleen, als we moeten strijden, dan staan we er ook. We kunnen het op verschillende manieren.”

Ahmad El Messaoudi van FC Groningen in duel met Deroy Duarte van Sparta. Beeld BSR Agency

FC Groningen, dat tegen Sparta de hele aanval (Robben, Da Cruz en Joosten) en middenvelder Matusiwa moet missen, doet in Rotterdam met succes een beroep op het karakter. Als er een ploeg in de eredivisie is waar de hand van de trainer het beste zichtbaar is, dan scoort FC Groningen hoog. “Ach”, probeert Buijs na afloop te temperen. “Ik probeer gewoon als een collectief op het veld te staan met mijn team.” Midweeks werd FC Groningen, een mix van jeugdig talent en ervaren spelers, nog door FC Emmen uitgeschakeld in de KNVB-beker. “Dat kan een keer gebeuren”, meent Buijs. “Mijn spelers zijn ook maar mensen. Het zijn geen robots.”

De aanstelling van Buijs werd in de zomer van 2018 met scepsis bekeken. Was Buijs, een modale oud-voetballer van Excelsior, FC Groningen, Feyenoord, ADO Den Haag en Sparta, nu degene die FC Groningen omhoog moest brengen? In het noorden had men twijfels. Buijs (38) was nog zo jong. Hij had als trainer alleen ervaring opgedaan bij de amateurs van Kozakken Boys.

Dat hij zo bloedfanatiek langs de kant staat, heeft misschien ook wel met zijn jeugdige leeftijd te maken, denkt Buijs. “Misschien is het wel mijn eigen onzekerheid”, zegt hij eerlijk. “Ik zou het mezelf verwijten als ik iets niet gezegd heb en er een kans of goal uit voortkomt.”

‘Ik snak naar de winterstop’

Daarnaast houdt assistent Adrie Poldervaart, oud-trainer van Excelsior, Buijs in balans. “Adrie is een totaal ander persoon dan ik”, stelt de voormalig verdediger. “Adrie is een hele sympathieke man, die veel empathie naar spelers heeft. Ik ben hard en direct. Soms té direct.”

Of Buijs zelf moe is na een wedstrijd? De laatste weken, waarin hij ook te maken had met trieste privé-omstandigheden, hebben er flink in gehakt, bekent hij na de zege bij Sparta. “Ik snak naar de winterstop”, zegt hij vermoeid. Na woensdag, als FC Groningen het opneemt tegen Heracles Almelo, kan hij even uitrusten. Het zal zijn stem goed doen.

Lees ook:

Huub Stevens’ blauw-witte hart klopt altijd, ook als hij verliest

Schalke 04 deed opnieuw een beroep op de Limburger. Het gewenste effect bleef uit: Schalke verloor.