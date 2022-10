FC Groningen rekent in spektakelstuk af met PSV

Door welke bril keek Ruud van Nistelrooij zondagmiddag toen hij de balans opmaakte na het verlies bij FC Groningen (4-2), de derde competitienederlaag van dit seizoen?

De PSV-trainer, bezig aan zijn eerste maanden op het hoogste niveau, repte na afloop over “totale controle”, tegendoelpunten “vanuit het niets” en een elftal dat “niet van slag” was kort voor rust.

Dat wekte toch wat bevreemding in de industriële perskamer van FC Groningen, waar de thuisclub net een welverdiende ereronde had gelopen na een zwaarbevochten zege. Ja, Van Nistelrooij zei ook dat hij zijn elftal er bij de 3-0, een fraai schot van Ngonge, het “allerslechtst vond uitzien”, wat zeker waar was, maar de nederlaag in het hoge noorden zou toch tot diepere inzichten moeten leiden bij de Brabantse coach.

Opstellingenformulier

Onderstreepte de derde competitienederlaag van PSV, waardoor koploper Ajax nu vier punten voorsprong heeft op de eerste achtervolger, bijvoorbeeld niet het belang van de Mexicaanse middenvelder Érick Gutiérrez? Hij werd node gemist in de Euroborg. En dat was niet voor het eerst dit seizoen. Ook bij de tweede eerdere competitienederlagen, bij SC Cambuur (3-0) en bij FC Twente (2-1), ontbrak Gutiérrez op het opstellingenformulier. Alleen in Leeuwarden mocht hij kort invallen.

Gutiérrez, die wat pijntjes had overgehouden na de midweekse nederlaag in de Europa League bij Arsenal (1-0), moest vanaf de kant toezien hoe PSV volledig implodeerde voor rust. In een tijdsbestek van zes minuten stond het 3-0. FC Groningen-spits Pepi strafte een fout van Obispo af, waarna Balker raak knikte uit een corner. Alleen Sangaré deed voor de pauze nog iets terug na de treffer van Ngonge (3-1). “Echt drie momenten”, noemde Van Nistelrooij als eenvoudige verklaring voor de opgelopen schade.

Dat was iets te makkelijk. Een ervaren speler als Gutiérrez (27), die dertig interlands speelde voor Mexico, is in staat om de ploeg bij elkaar te houden als de storm opsteekt, zoals gebeurde in Groningen. Bovendien is de Mexicaan - in tegenstelling tot Sangaré en Veerman - taakbewust; hij wijkt doorgaans maar weinig af van zijn positie op het middenveld. Daarmee bewaakt hij het evenwicht in het elftal. Van Nistelrooij wilde er niet in meegaan. “Ik vond het helemaal geen discussie over de balans die nodig was”, zei hij. “Ik vónd het in balans. Daar had het niets mee te maken.”

Zeperd

Van Nistelrooij wees liever op het ontstaan van de onherstelbare schade voor rust, die PSV - ondanks 28 doelpogingen en kopballen op de lat van Gakpo en invaller Luuk de Jong - niet meer te boven kwam. Dáárin lag de aanleiding tot de zeperd besloten, vond de oud-voetballer. Til kopte een kwartier voor tijd nog de aansluitingstreffer binnen, waarna Pelupessy in blessuretijd de bevrijdende 4-2 maakte voor FC Groningen.

Wat PSV ook voelde, was het gemis van een speler die opstaat en zegt: tot hier en niet verder. Teze, Obispo, Ramalho en Max, de vier defensieve krachten, zijn geen spelers die met het mes tussen de tanden spelen en pragmatisch handelen als de ondergrens wordt genaderd. Met alle gevolgen van dien. “Na de 2-0 moet je er direct weer staan als team”, vond ook De Jong. “Dit was een kleine black-out.”

Voor FC Groningen, dat de laatste vier competitiewedstrijden verloren had, diende PSV als een ideale opponent om zich op te richten. En dat kon de club goed gebruiken. Trainer Frank Wormuth had de voorbije weken zijn handen vol om de kalmte te bewaren. Eerst klapte Wormuths zaakwaarnemer uit de school over interne strubbelingen bij FC Groningen, vervolgens kreeg Suslov het aan de stok met zijn eigen supporters, en het elftal, dat op de laatste dag van transferwindow topschutter Strand Larsen zag vertrekken, oogde de laatste wedstrijden ongeïnspireerd en stuurloos.

Zo niet in de elfde speelronde. FC Groningen leverde een voorbeeldige teamprestatie af in de Euroborg, waar zich een waar spektakelstuk voltrok. “Soms wordt een wens realiteit”, glunderde Wormuth na afloop. “Alles was ineens fantastisch.”

