FC Emmen-voorzitter Lubbers: ‘Ik wil laten zien dat je ook in Drenthe wat kunt bereiken’

Hij wordt soms vergeleken met Riemer van der Velde en Jan Smit. Zij bouwden ooit bescheiden provincieclubjes Heerenveen en Heracles uit tot degelijke subtoppers met moderne stadions, door ambitieus te zijn maar ook netjes op de centen te blijven passen. Ronald Lubbers glimlacht. “Dat zijn andere persoonlijkheden hoor.” Maar hij erkent dat wat zij hebben gerealiseerd ook zijn ambitie is: van FC Emmen een structurele middenmoter in de eredivisie maken. “Zo ver zijn we nog niet. De jeugdopleiding, scouting en het stadion, dat moet allemaal nog beter.”

Lubbers (54) is een oer-Drent. Nuchter. Wars van poeha. Zuinig waar het kan. Zo leidt hij als voorzitter ook FC Emmen. Met veertien mensen in dienst op kantoor heeft de club veruit de kleinste organisatie van de eredivisie. “Die werken wel knoeperhard. Niet allemaal in hokjes maar door sámen al het werk te doen.” Toch moest de broekriem de afgelopen maanden nog strakker. Door corona viel het halve seizoen weg en voorlopig mogen er maar 2200 mensen (in plaats van 8300) in stadion De Oude Meerdijk. “Er zijn uren ingeleverd, er zijn loonoffers gebracht en door links en rechts nog wat te bezuinigen hebben we een half miljoen bespaard.” Hij wijst naar de nieuwe vloerbedekking in zijn kantoortje. “De oude kon echt niet meer. Voor de rest is alles oud hier. Het stadion is haveloos.”

‘De mensen in deze regio zijn achterdochtig en voorzichtig’

Een nieuw stadion is zijn droom. Hij wijst uit het raam. “Daarginds moet het komen, in 2022 of 2023.” De beoogde capaciteit: 12.500 stoelen. Het zal meer inkomsten opleveren uit onder andere de horeca en business-seats. Na een proces van jaren lijkt de lokale politiek nu overstag te gaan. Lubbers: “Je moet altijd in kansen denken. De mensen in deze regio zijn achterdochtig en voorzichtig. Het is hier: eerst zien dan geloven. Maar ik zei ook altijd: we moeten echt geloven dat we kunnen promoveren. Anders komt het nooit. Als er iets negatiefs gebeurt, denk ik altijd: hoe kan het anders? Ik wil die mentaliteit ook uitdragen. Ik wil laten zien dat je ook in Drenthe wat kunt bereiken. Dat is eigenlijk mijn grootste drijfveer.”

Denken in kansen, hij heeft het altijd gedaan. Niet zelf als voetballer. Lubbers kon best een balletje trappen, mocht ooit een maandje meetrainen in de jeugd bij Heracles. “Ik had te veel andere interesses. Uitgaan enzo.” Hij nam de transportfirma met acht vrachtwagens van zijn vader over. Hij bouwde dat ‘dorpsbedrijfje’ uit tot een internationale onderneming die onder meer al het vervoer van materialen van en naar gas- en olieboorplatforms verzorgde. “Het bedrijf groeide en groeide.” In 2013 verkocht hij 80 procent van de aandelen. Waarom hij succesvol was? “Gewoon, altijd nakomen wat je zegt. Transparant zijn. En geen lulverhaal vertellen.”

Opgeknapte kasteelvilla van Natuurmonumenten

Hij investeert nu in nieuwe bedrijfjes, zit in het vastgoed. Hij woont op een landgoed in Oosterhesselen, in een opgeknapte kasteelvilla die hij huurt van Natuurmonumenten. Een paar jaar reed hij in een Bentley. Hij bracht er ook zijn kinderen mee naar school. Toen die daar vervelende opmerkingen over kregen deed hij ‘dat pompeuze ding’ weer weg. Verder is hij niet zo van de luxe. Hoofdschuddend vertelt hij over jonge voetballers die veel geld van hun salaris gebruiken om een hele dikke lease-auto te kunnen rijden. Met zuinig gezicht: “Of dan lopen ze al met een Louis Vutton-tasje”.

Het grootste deel van zijn tijd gaat nu op aan FC Emmen. In 2004 en 2012 redde hij de zieltogende club al eens van de ondergang. Niet door er zelf miljoenen in te pompen. Hij ging met de pet rond bij Drentse bedrijven en verleende vooral garantiestellingen voor leningen. Hij is ook zelf sponsor en als het moet past hij wel wat geld bij. Maar het is vooral zijn zakelijke inslag waarmee hij de club langzaam naar een gezonde exploitatie bracht. Met de historische promotie in 2018 als bekroning. Tot ieders verrassing wist Emmen zich probleemloos te handhaven.

Een dierentuin, de TT en een paar leuke campings

“De impact van de promotie op de provincie is enorm geweest. Wat hadden wij hier? Een dierentuin, de TT in Assen en een paar leuke campings. Meer niet. Ineens stonden we in de eredivisie. Dat maakte zo veel trots los. Vroeger vlogen jongeren als de brandweer de provincie uit zo gauw ze klaar waren met school. Het schijten op het nest kwam hier nogal eens voor. Dat is veranderd. Ik doe ook zaken op de Amsterdamse Zuidas en bij een bijeenkomst vertelde ik een keer over FC Emmen. Ineens gingen er allemaal vingers omhoog in de zaal. Ze wilden laten weten dat ze ook uit Drenthe kwamen. Je mag het weer laten zien.”

Succes staat of valt in zijn ogen met samenwerking. Die mist hij in het betaalde voetbal. “Het is een egowereld, waar het eigenbelang altijd voorgaat. De afgelopen tijd was de eensgezindheid ver te zoeken. Van de ene kant snap ik dat: we zijn allemaal concurrenten van elkaar. Toen één club zelfstandig ging roepen dat de competitie definitief moest worden afgebroken (Ajax-directeur Marc Overmars in De Telegraaf, red.) dacht ik: wacht even, wij hebben toch samen verplichtingen naar de tv-zenders, sponsoren? Er waren vier clubs die openlijk in de vergadering zeiden dat ze acuut in de problemen zouden komen. Wij hebben vooral een totaalbelang.”

‘Heb nou meer geloof in jezelf’

Met Overmars sprak hij het uit. “Marc is een goeie vent.” Maar Ajax is nu een van de topclubs die met de Belgische toppers praten over een BeNeLiga. “Wij zijn daar tegen. Het is hetzelfde verhaal als hier in Drenthe. Heb nou meer geloof in jezelf. Ga niet zeggen: het lukt ons in Nederland niet om meer inkomsten te krijgen dus zoeken we het bij een ander. Eén en één is geen drie. Over zo’n plan zouden alle clubs samen moeten praten, maar dat gebeurt niet. Nu wordt de rest buitengesloten. Maak nou sámen een plan: hoe kan het wel?”

Bestuurlijk, maar ook op het veld was Emmen de laatste jaren een luis in de pels van de gevestigde orde. Die kon amper winnen in het sfeervolle stadionnetje. Dankzij het kunstgras? Lubbers zegt die mat er liever vandaag dan morgen uit te doen, maar dat zou ondanks de KNVB-subsidie nog zes ton kosten. “Dat hebben we niet.” Van dat geld koopt Emmen liever nog een paar spelers. “Het kapitaal moet op het veld staan.”

‘Er hangt hier in Emmen een feelgood-sfeer’

Emmen wordt nog weleens neergezet als een ‘achtergesteld gebied met tractors en zuipketen. Onterecht, vinden de Drenten. “Alle voorzieningen zijn aanwezig, inclusief een voetbalclub. Wat wil een mens nog meer?” De FC was de afgelopen seizoenen een bijna onneembare vesting.