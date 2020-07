FC Barcelona, een koopgrage club in verval

De ene voorpagina is de andere niet. De Spaanse sportkrant Marca, gevestigd in Madrid, pakte dinsdag jubelend uit met ‘Campeón a la vista’: het kampioenschap is in zicht! Op dezelfde dag opende de Catalaanse sportkrant El Mundo Deportivo met ‘Dossier Lautaro’; drie redenen voor FC Barcelona om de Argentijn Lautaro Martínez los te weken bij Internazionale.

Het zijn typerende headlines. Real Madrid, dat vier punten voorsprong heeft op Barcelona, maakt zich op voor het 34ste landskampioenschap. Dat kan donderdagavond bezegeld worden in de thuiswedstrijd tegen Villarreal. En de Catalaanse rivalen? Die willen deze competitie het liefst zo snel mogelijk vergeten. Ze trekken de portefeuille voor wéér een nieuwe aankoop.

Verstandig? Juist qua transfers is Barcelona recent niet erg gelukkig geweest. De afgelopen vijf jaar gaf de club liefst 800 miljoen euro uit, maar het merendeel van de aankopen mislukte. Vooral de opvolging van Neymar, die in 2017 vertrok, bleek een dure aangelegenheid. Ousmane Dembélé werd voor 105 miljoen euro gekocht als opvolger, maar de Fransman is vooral geblesseerd. Ook Coutinho en Griezmann (à 120 miljoen euro) voldoen niet. Overige miskopen: Turan (34 miljoen), Paulinho (40 miljoen), Semedo (30 miljoen), Trincão (31 miljoen) en reservekeeper Neto (26 miljoen). Over Frenkie de Jong (75 miljoen), na een blessure donderdagavond weer terug in de selectie, zijn de meningen overwegend positief.

En nee, geen speler wil weg bij Barcelona, want de club betaalt de allerhoogste salarissen, zo bleek uit onderzoek van accountantsbureau KPMG. Een voetballer verdient er gemiddeld ongeveer twaalf miljoen euro per jaar. In 2018 keerde de club 562 miljoen euro uit aan personeelskosten, een record - tegenover 689 miljoen euro aan inkomsten. Corona, waardoor inkomsten uit ticketverkoop en merchandising fors terugvallen, zorgt echter voor dieprode cijfers, ondanks een salarisoffer van de spelersgroep.

Josep Maria Bartomeu, die sinds 2014 president van de club is, krijgt veel kritiek te verduren. Al zes bestuursleden zegden het vertrouwen in hem op en vertrokken. Bartomeu voelde daarop nattigheid. Om zijn positie te verstevigen zou hij een pr-bureau hebben ingehuurd, dat positieve berichten over de clubleiding naar buiten bracht en juist negatieve over de spelersgroep.

Barcelona-president Josep Maria Bartomeu tijdens een persconferentie. Beeld BSR

Bartomeu weigert in de spiegel te kijken

Ook sterspeler Messi werd niet ontzien. Messi reageert zelden in de media, maar dit keer voelde de Argentijn zich geroepen om technisch directeur Éric Abidal van repliek te dienen. Abidal had gezegd dat sommige spelers ontevreden waren over trainer Ernesto Valverde, die in februari werd ontslagen, en dat zij daardoor niet bereid waren om alles te geven. “Ik vind dat als je zo over spelers praat, je ook met namen moet komen. Doe je dat niet, dan voed je de geruchten en gaan mensen dingen zeggen die niet kloppen”, zei Messi, die begin deze maand de onderhandelingen met de club over zijn contract afbrak.

Bartomeu weigert in de spiegel te kijken. “Sinds de competitie na de coronacrisis is hervat, zijn de verhoudingen niet meer gelijk. Het lijkt erop dat de Var altijd hetzelfde team helpt”, wees de president naar Real Madrid. De vraag zou moeten zijn: waarom is Barcelona een club in verval? Waarom gaf Barcelona na de ‘coronastop’ een voorsprong van twee punten uit handen in de Spaanse competitie?

In plaats van actie te ondernemen tegen de voortsluimerende interne onrust, die zijn weerslag heeft op de resultaten, zoekt Bartomeu de schuld buiten de club. Hem wordt ook verweten niet voor de gewenste hervormingen te hebben gezorgd. Het bewijs daarvoor viel ook zaterdag weer af te lezen op het wedstrijdformulier van Real Valladolid-Barcelona. Bij de gasten startten liefst zes spelers die erbij waren toen Barcelona voor het laatst een grote prijs won, de Champions League in 2015. Het zijn stuk voor stuk dertigers, zoals Alba (31), Piqué (33), Busquets (31) en Suárez (33).

Suárez belooft beterschap. In het blad Sport liet hij optekenen dat Barcelona er alles aan zal doen om de Champions League te winnen. “Om de club te helpen”, motiveerde de Uruguayaan. Barcelona speelt op 8 augustus de return in de achtste finales van de Champions League tegen Napoli (1-1).

Lionel Messi, vaak genoemd als de beste voetballer aller tijden, brak begin juli de onderhandelingen over een nieuw contract bij FC Barcelona af.