Favoriet Irene Schouten praat liever niet over drie keer goud. ‘Ik vind mezelf niet mooi schaatsen’

Met een mondkapje ongeveer dubbelgevouwen op de neus hangt Irene Schouten donderdag over het hek dat haar scheidt van een ander hek, waarachter weer de pers staat. In haar hand bungelt een waterflesje, waar ze gedachteloos mee heen en weer zwaait. Ze is heel ontspannen, vertelt ze. Of ze zich favoriet voelt? Ach, daar is ze niet heel erg mee bezig.

Toch is Schouten (29) dat wel degelijk op de langebaan, op de lange afstanden. Dit jaar was ze onverslaanbaar op de vijf 3 kilometers en die ene 5 kilometer die ze dit seizoen reed. Op de massastart is ze misschien nog wel dominanter, en in Peking, op een ‘pareltje van een baan’ heeft ze met ploeggenote Marijke Groenewoud een goede helper. Drie keer goud is geen onrealistische gedachte en dan rijdt ze ook nog de ploegenachtervolging.

Over die ploegenachtervolging kwam vorige week nog rumoer naar buiten. In een onlinevideoserie over Team Zaanlander, de ploeg van Schouten, werd duidelijk dat er vanuit haar ploeg veel kritiek was op de rol van Ireen Wüst in de ploegenachtervolging. Het werd breed uitgemeten en er kwam een publieke verklaring vanuit NOC-NSF om de ophef te sussen.

‘In Nederland was het groter dan hier’

In Peking wilde Schouten er deze week niet veel over zeggen. Ze liep zelfs een keer weg toen ze een draaiende camera zag. Donderdag heeft ze ook niet zo’n zin om erover te praten. Ze geeft korte antwoorden. “In Nederland was het groter dan hier. Ik heb na de uitzending gelijk Wüst een berichtje gestuurd. Ik was al gewaarschuwd voor de kritiek. Het heeft de voorbereiding niet veel beïnvloed.”

Voor de rest gaat het goed in het olympisch dorp, vertelt ze daarna wat opgewekter. Samen met Marijke Groenewoud en vooral Jorrit Bergsma en trainer Jillert Anema legt ze af en toe een kaartje. Het gaat in het dorp zeker niet altijd over schaatsen, zegt ze. Maar regelmatig natuurlijk wel.

Irene Schouten tijdens een training op de olympische baan in Peking. Beeld ANP

Toen ze in het olympisch dorp arriveerde, was de spanning nog niet aanwezig. Hoe dichter op de wedstrijd, hoe anders dat wordt. “Ik ben nu van: ok, hier is dit, en daar zijn de kleedkamers. Daar moet ik heen. Dat ben ik nu aan het inprenten, zodat ik dat straks niet meer hoef te doen.”

In Pyeongchang vier jaar geleden won ze brons op de massastart. Schouten snapt heel goed dat een individuele medaille op een groot toernooi soms hoger gewaardeerd wordt. “Kijk, voor mij zijn alle vier de afstanden belangrijk. Maar voor mensen om het schaatsen heen is dit, een 3 kilometer, belangrijker.”

Of dat voor extra druk zorgt? Nee. “Op het ijs gaat het vooralsnog prima. Ik ben vooral met mezelf bezig. Ik wil een goede race rijden. Daarmee komt de uitslag. De focus? Die komt pas bij de loting.”

Zaterdag kan ze haar eerste medaille winnen, en bovendien het eerste goud voor Nederland. Alles wat daarover wordt geschreven, leest ze overigens niet. Ze leest nooit iets van zichzelf terug. Net zoals ze haar race niet terugkijkt. “Ik vind mezelf niet mooi schaatsen.” Maar razendsnel gaat ze hoe dan ook.

