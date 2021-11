‘Fantastisch’, zegt de nuchtere Sjinkie Knegt. En dan weet je dat hij écht blij is met zijn zilver

Sjinkie Knegt won na drie jaar weer een medaille in een wereldbekerwedstrijd, waar de hele wereldtop aan meedeed. Hij is de nuchterheid zelve, maar aan zijn woorden kon je horen hoeveel die prestatie hem deed.

Twee keer klapte hij in zijn handen, daarna ging de rechtervuist de lucht in. Sjinkie Knegt vierde zaterdag zijn zilveren medaille op de 1500 meter bij de wereldbekerwedstrijd shorttrack in Dordrecht met een korte uitbarsting. Na ruim drie jaar is hij terug in de wereldtop.

Iets later, na de huldiging, was hij bijna zijn oude zelf: nuchter, rustig. Maar wie op zijn bijvoeglijk naamwoorden lette, kon merken hoeveel de medaille voor hem betekende. Eindelijk weer, na ‘zo’n ontzettend lange tijd’, zoals hij zei. Of: “Dit is een fantastische revanche.”

Jarenlang ging het alleen maar over het ongeluk, het herstel, de jeuk

Drie jaar lang ging het bij Knegt (32) over de ongeluk met een vorkheftruck, waarmee zijn pech in 2018 begon. En vooral over het ongeluk met de houtkachel, waarbij hij hevige brandwonden opliep. Daarna kreeg hij vragen over zijn herstel, de jeuk, de aparte broek, het gevoel patiënt te zijn, de vraag of hij nog topsporter zou worden en vooral: kon hij nog op goed niveau terugkomen?

Hij kwam internationaal terug op het ijs in februari vorig jaar in Dordrecht, dat was al een overwinning. Begin januari dit jaar keerde hij naar huis met twee medailles van het EK in Gdansk. Toen zat hij op ‘90 procent van de oude Sjinkie’, zei hij. Zaterdag kon hij zich voor het eerst echt meten met de wereldtop. “Natuurlijk denk je op zo’n moment aan die tijd van het ongeluk”, zei hij na zijn medaille. “Dat zal altijd bij mij blijven.”

Die ‘oude Sjinkie’, dat was de Knegt van het uitschuifbeen, de beste Nederlandse shorttracker die er ooit is geweest. Met al een zilveren olympische medaille op zak en de hoop op meer in Peking. De naam Knegt stond al gelijk aan een finaleplaats, aldus bondscoach Jeroen Otter.

De jonkies zitten hem op de hielen

Maar die status heeft hij niet meer. Hij is voorbijgestreefd in de Nederlandse pikorde door Itzhak de Laat en de jonkies Jens en Melle van ‘t Wout en Sven Roes zitten hem bijna letterlijk op de hielen. Niet langer heeft Knegt zekerheid. Waar hij jaren de eerste op het wedstrijdformulier was, komt nu vaak de vraag Otter of Knegt wel mee gaan naar een toernooi.

Voor dit weekend in Dordrecht was Knegt zelfs gepasseerd door Otter, ten faveure van Roes. De Nederlandse mannen moesten de laatste startplek op de 1500 meter nog binnenharken en daar waren volgens Otter mannen voor nodig die hun emotie in bedwang konden houden. In dat profiel paste Knegt niet; die had juist te veel risico genomen bij de vorige wereldbekers.

Hij mocht toch starten, omdat Roes bij de laatste training een enkelkwetsuur opliep.

De Canadees Charles Hamelin schuin achter Sjinkie Knegt in de halve finale van de 1500 meter. Beeld ANP

Knegt had in zijn optredens dit jaar, in China, Japan en Hongarije, veel grijs gebied opgezocht, zo klonk het. Niet zwart (goed fout) of wit (goed), maar grijs. En daar viel het allemaal net verkeerd. Hij liep tegen diskwalificaties aan, wat hem boos maakte.

Dieper in hem, zat het verkeerd

Maar dieper zat het bij hemzelf verkeerd. Knegt worstelt met vorm. De ene week gaat het wel, de andere week niet. “Ik schaats op kracht, niet op souplesse”, zei hij deze week, waarna hij doorging met harde kritiek op zichzelf. Dat hij te vaak in het gedrang kwam, zich te zeer wilde bewijzen. Dat hij vertrouwen mist. Kortom: dat hij niet lekker schaatst.

Afgelopen maandag veranderde hij zijn training: terwijl de rest krachttraining ging doen, besloot Knegt op de hometrainer te fietsen, een paar keer anderhalf uur. “Ik voel me al het hele jaar goed, behalve nadat we krachttraining deden. Daarom hebben we besloten om dat even niet te doen. Het heeft nu gewerkt.”

Beeld ANP

Want de 1500 meter van zaterdag ging twee keer zoals het hoorde. Van achteruit bouwde hij zijn races op, om in de laatste ronden naar voren te rijden. Het lukte twee keer, in de halve finale en in de eindstrijd. Het was niet de tactiek waarmee Knegt een wedstrijd ingaat, vol bravoure en, om maar eens een gevleugelde shorttrackterm te gebruiken, of goud of geel, verwijzend naar de gele kaart waardoor een schaatser een penalty krijgt.

Het was een gok uit noodzaak

Toch was er doelbewust voor gekozen. Knegt merkt dat hij nog niet de kracht heeft om voorin te rijden. Dan maar achterin, met één kans om voorin te komen. Een gok, maar dat is wat dus noodzaak was. “Dit keer hebben we gelukkig twee keer het goede strijdplan bedacht.”

Niet dat het nu koek en ei is. Hij kan één versnelling aan, niet vijf. En op de 1000 meter liep hij weer tegen een penalty aan, de aflossing ging met de ploeg ook goed mis, al in de kwartfinale. Maar de medaille deed hem goed, en zette hem nog maar eens op de radar van de bondscoach. “Het geeft vertrouwen voor de volgende wedstrijd.” En die volgende wedstrijd is in China, op de Olympische Spelen.

