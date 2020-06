Fans niet in toom te houden na langverwachte titel Liverpool

Burgemeester Joe Anderson van de stad Liverpool had het nog zo gezegd: het is een illusie te denken dat supporters van de club een kampioenschap in hun eigen achtertuin zullen vieren. Zijn uitspraak, gedaan in de tijd dat het nog hoogst onzeker was of de Premier League dit seizoen wel zou worden uitgespeeld, kwam hem op veel hoon te staan. Anderson – die er nooit een geheim van maakt fan te zijn van Everton, de grote stadsrivaal van Liverpool – leek het beter maar niet meer te voetballen, omdat fans na dertig jaar wachten op een titel niet in toom gehouden konden worden.

Donderdagavond kreeg Anderson gelijk. Doordat de enig overgebleven concurrent Manchester City verloor bij Chelsea (2-1) was Liverpool, de ploeg van de Nederlandse spelers Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum, met nog zeven competitiewedstrijden te gaan, niet meer in te halen.

Duizenden supporters verzamelden zich na de nederlaag van Manchester City bij Anfield, het stadion van Liverpool. De social distancing-regels leken even vergeten en het verbod om op straat vuurwerk af te steken ook. Gezamenlijk trokken de fans naar het stadscentrum, waar het feest verder werd gevierd. Op straat welteverstaan, want de pubs zijn in Engeland nog tot 4 juli gesloten. De autoriteiten, onder leiding van burgemeester Anderson, stonden de festiviteiten oogluikend toe. Wel zei politiechef Rob Carden: “In de komende dagen dringen we er bij supporters op aan om de titel veilig te vieren met leden van je huishouden en in je sociale omgeving. We weten allemaal dat de Merseyside onevenredig zwaar getroffen is door de coronapandemie.”

De landstitel voor Liverpool FC is in meerdere opzichten een memorabele. De ploeg van de Duitse succestrainer Jürgen Klopp won dit seizoen alle thuiswedstrijden. Liverpool verloor slechts één keer (3-0 bij Watford) en speelde verder maar twee keer gelijk. Zonder de coronacrisis was het pleit waarschijnlijk in maart al beslecht en was Liverpool de vroegste kampioen ooit in de Premier League geworden, maar door de stijd tegen Covid-19 lag de Premier League vanaf half maart precies honderd dagen stil.

Thirty years of hurt

Liverpool was vooral in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw een grootmacht in het Europese voetbal. De club won tien van de (nu) negentien landstitels in die twee decennia. Maar de laatste keer dat Liverpool zich tot beste ploeg van Engeland kroonde was in 1990. Daarna volgden, zoals de Engelse media het de laatste tijd noemden, thirty years of hurt. Vaak, heel vaak was Liverpool dichtbij de titel. In 2009, 2014 en 2019 leek Liverpool rechtstreeks op de titel af te stevenen. Steeds ging het mis, vaak onverklaarbaar.

11.016 dagen

Maar nu is het wel zover (11.016 dagen na de laatste landstitel, becijferde The Times), dankzij de trainingsarbeid die Klopp zijn spelers oplegde. Hij werd bijgestaan door een uitgekiende trainersstaf met daarin twee Nederlanders: zijn directe assistent Pepijn Lijnders en keeperstrainer John Achterberg. Klopp kwam in 2015 bij Liverpool en bouwde seizoen na seizoen gestaag verder aan een team dat nu jaren achtereen mee kan gaan draaien op Europees topniveau.

Maanden geleden al was een datum gepland voor een triomftocht door de stad Liverpool, mocht de club de negentiende titel gaan pakken: maandag 18 mei 2020. Die dag stond rood omcirkeld in de agenda’s van vele supporters. Er werden ruim een miljoen fans verwacht – méér nog dan de 750.000 mensen die op kwamen draven toen de ploeg vorig jaar met een bustour de Champions League-winst vierde.

Maar de triomftocht ging vanwege de coronamaatregelen en uitstel van de competitiewedstrijden niet door. Als het aan manager Jürgen Klopp ligt, komt de parade er alsnog – maar pas als Covid-19 is verdreven. De ploeg vierde wel alvast een eigen feestje: de spelers en de trainersstaf keken Chelsea-Manchester City ­gezamenlijk in een hotel in Formby en vierden de titel tot in de vroege uren

Van de zeven wedstrijden die nog te gaan zijn in de Premier League is de eerstvolgende van Liverpool komende donderdag 2 juli, uit tegen Manchester City, de grote concurrent en rivaal, die vorig seizoen nog net een maatje te groot was. Komende donderdag zullen de spelers van Liverpool in het Etihad Stadium van Manchester worden onthaald met een erehaag.

Lees ook:

Nergens is het verlangen naar het kampioenschap zo groot als in Liverpool

De coronacrisis dreigde roet in het eten te gooien, juist op het moment dat Liverpool op het punt stond de landstitel te pakken. Reportage vanuit de muziek- en voetbalstad bij uitstek.