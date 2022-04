Fans Manchester United: ‘Als het kan moet Ten Hag morgen al voor de groep’

Frank Rogers heeft om te beginnen één cruciale tip voor coach Erik ten Hag volgend seizoen: “Kom zo snel mogelijk van Harry Maguire af.” De centrale verdediger is al tijden de gebeten hond onder Manchester United-fans als de 56-jarige Rogers. Helemaal nadat hij onlangs tegen Liverpool (4-0 verlies), ondanks zijn torenhoge transfersom, wel héél opzichtig door het ijs zakte.

Rogers zit deze zaterdag een kruiswoordpuzzel te maken in pub 4eighty in Chorlton, een zuidelijke woonwijk van Manchester. Hij wacht op de aftrap van de cruciale uitwedstrijd tegen Arsenal. Verliest zijn club, dan kan zij Champions League-voetbal wel vergeten en zakt ze naar de zesde plek in de Premier League. De televisie staat al aan. Aan weerzijden hangen foto’s van de onder fans zo geliefde ex-manager Alex Ferguson. Erboven prijkt een gesigneerd shirtje van oud-spits Wayne Rooney.

‘Harde aanpak nodig’

“Ik heb gehoord dat Ten Hag zijn spelers stevig aanpakt. Dat hebben we nodig.” Rogers geeft toe dat hij tot voor kort weinig wist over de Nederlandse coach. Maar inmiddels heeft hij zich ingelezen. Wat hij las, beviel uitstekend. “Echt, als het kon had ik Ten Hag morgen al voor de groep gezet.”

Het is niet druk in pub 4eighty. Dat komt vooral door het vroege tijdstip: de aftrap is om 12.30 uur. Maar wedstrijden van Manchester United zijn ook gewoon zelden nog een genot om naar te kijken. “Het is deprimerend om United-fan te zijn”, geeft Rogers toe. Hij neemt een slok van zijn bier.

Mick Brophy (69), naast hem aan tafel, knikt. Toch is ook hij ervan overtuigd dat Ten Hag de man is om het tij te keren, om terug te keren naar de successen van onder Ferguson. “Ik heb begrepen dat ook Ten Hag een coach is die zegt: als je niet op mijn manier speelt, kun je beter vertrekken.”

Gelaten sfeer in de pub

Het zit deze zaterdag opnieuw niet mee. Na 32 minuten staat Manchester United met 2-0 achter. Al zorgt Cristiano Ronaldo iets later voor de aansluitingstreffer. De sfeer in de pub is gelaten. “Deze spelers zijn het gewoon niet waard het shirt van Manchester United te dragen”, moppert Brophy.

“We hebben de laatste jaren best veel hoog aangeslagen spelers gekocht, maar nooit teamspelers”, analyseert Rogers tijdens de rust. Niet alleen Maguire moet volgens hem vertrekken, ook het hele middenveld. “We hebben te veel oude spelers in het team, voetballers van rond de 29 jaar. Vroeger brak elk seizoen ten minste één jonge speler door. Ten Hag en Ajax zijn beroemd om het opleiden van jong talent. Dat hebben we ook hier weer nodig: nieuwe spelers van een jaar of 21.”

‘Ten Hag moet de tijd krijgen’

Maar Ten Hag zal tijd nodig hebben. Daarover is iedereen het eens. Ook Rogers en Brophy verwachten niet direct successen in Ten Hags eerste seizoen. “Zelfs Ferguson op de toppen van zijn kunnen zou dat niet zijn gelukt”, zegt Rogers. Iets later scoort Arsenal 3-1. Wéér een wedstrijd verloren. “Ten Hag moet de tijd krijgen om een heel nieuw elftal op te bouwen”, vindt Rogers. “Het heeft geen zin om steeds van coach te veranderen als het team hetzelfde blijft.”

Opnieuw is Brophy het roerend met hem eens. “Uit het waardeloze materiaal dat we nu op het veld hebben staan, kan nu eenmaal echt niemand ooit een mooie zijden tas fabriceren.” Hij grinnikt om zijn eigen, ietwat vergezochte beeldspraak. “Begrijp je wat ik bedoel?”

Lees ook:

Erik ten Hag blikt terug op zijn tijd bij Ajax. ‘Er is nu meer een winnende cultuur’

Erik ten Hag gaat naar Manchester United. Hoe kijkt hij terug op zijn periode bij Ajax en wat is voor hem belangrijk in de toekomst? De 52-jarige Twent geeft antwoord in een exclusief gesprek.