Failliete sportverenigingen? ‘Natuurlijk kunnen wij omvallen’

Bang en onzeker over de financiële gevolgen van de coronacrisis proberen sportverenigingen in deze tijd te overleven. “Natuurlijk kunnen wij omvallen en failliet gaan”, zegt Olaf ten Thij, voorzitter van hockeyclub Zwolle. “Wij missen nu al 90.000 euro aan baromzet. Gelukkig hebben wij alle medewerking van de bank en gemeente. Daardoor hoeven we geen rente te betalen en af te lossen op de hypotheek van onze accommodatie en hoeven we aan de gemeente geen huur te betalen. Als die coulance ophoudt, hebben wij snel een liquiditeitsprobleem.”

Mede over dit brede probleem praat voorzitter Anneke van Zanen van sportkoepel NOC-NSF donderdag weer met minister Van Rijn (VWS). De sportwereld vraagt met steun van de VNG om een financiële bijdrage vanuit Den Haag voor gemeenten die het innen van huurpenningen bij sportclubs hebben opgeschort. Het gaat om ruim 100 miljoen euro. “Wij hopen dat uitstel afstel wordt, kwijtschelding dus. Anders komen verenigingen later alsnog in grote problemen”, zegt Van Zanen. “Overigens zijn er helaas nog altijd gemeenten die toch huur blijven innen.”

De zorgen zijn groot in sportland. Dat blijkt ook uit de reacties van bijna 2.000 verenigingen die het wetenschappelijke Mulierinstituut de afgelopen weken ontving in een inventariserend onderzoek. Met de eerste conclusies in de hand gaat Van Zanen naar Van Rijn. NOC-NSF wil dat een noodfonds voor de sport wordt opgezet. De NOW- en TOGS-regelingen van de overheid, waar bonden, verenigingen en ZZP’ers in de sport ook een beroep op kunnen doen, voldoen niet. “Het in stand houden van de sportinfrastructuur is van groot maatschappelijk belang, ook om straks samen weer uit de crisis te komen.”

Anneke van Zanen, voorzitter van NOC-NSF: ‘Hoe langer deze onzekerheid duurt, hoe groter de schade wordt.’ Beeld ANP

Clubhuizen open voor scholen

De sport zelf onderneemt ook initiatieven om die maatschappelijke rol te onderstrepen. Op initiatief van de KNHB willen hockeyverenigingen hun clubhuizen gaan openstellen voor scholen die na heropening straks ruimtegebrek hebben vanwege de anderhalvemeter-eis. Bovendien zouden de leerlingen dan gebruik kunnen maken van de (kunstgras)velden voor gymlessen. Inmiddels hebben ook andere bonden met buitensportaccommodaties laten weten voor dit idee te voelen.

“Ik vind sowieso dat sport en onderwijs veel meer moeten gaan samenwerken”, zegt Erik Gerritsen, directeur van hockeybond KNHB. “De sportsector moet veel sterker zijn maatschappelijk belang naar voren brengen, dat doen we niet goed genoeg. Wij hebben 23.000 clubs in Nederland die bijna vijf miljoen mensen in beweging brengen.”

Hockeyclub Zwolle (1700 leden) wil het clubhuis graag ter beschikking stellen aan scholen, zegt voorzitter Ten Thij desgevraagd. Eerder werd de accommodatie overdag al enkele jaren gebruikt door een mbo-instelling. “Nu helpt de gemeente ons omdat de huur is opgeschort. Op deze manier zouden wij iets terug kunnen doen.”

NOC-NSF maakt binnenkort gebruik van het aanbod van de STER aan branche-organisaties om gratis tv-reclame te maken. Daarin zal het belang van lokale sport worden benadrukt. Ook wordt leden gevraagd al betaalde contributie niet terug te vragen, uit solidariteit voor de vereniging. Van Zanen: “Heel belangrijk is nu dat leden en verenigingen weer perspectief wordt geboden: wanneer kunnen competities weer worden opgestart? Als dat vanaf 1 september is, dan is er een richtpunt. Hoe langer deze onzekerheid duurt, hoe groter de schade wordt.”

Lees ook:

Sportkoepel NOC-NSF stelt stroppenpot van 5 miljoen in voor acute nood clubs en bonden

Koepel NOC-NSF stelde in maart al 5 miljoen uit de eigen middelen in het vooruitzicht om acute nood bij bonden en verenigingen te lenigen.