Fabio Jakobsen wordt nipt tweede bij comeback in grote ronde

Jasper Philipsen heeft de tweede etappe in de Ronde van Spanje op zijn naam geschreven. De Belg van Alpecin-Fenix was de snelste in de massasprint na een etappe van 166,7 kilometer van Caleruega naar Burgos. Hij bleef Fabio Jakobsen en de Australiër Michael Matthews nipt voor.

Jakobsen won vorige maand twee etappes in de Ronde van Wallonië in een massasprint. Dat waren zijn eerste zeges na zijn zware valpartij in augustus vorig jaar in de Ronde van Polen. Toen werd hij in volle sprint in de hekken geduwd door landgenoot Dylan Groenewegen, die daarvoor een schorsing van negen maanden kreeg opgelegd.

Jakobsen rijdt met de Vuelta zijn eerste grote ronde sinds zijn val van ruim een jaar geleden. De Nederlandse sprinter moet in de vlakke etappes voor dagsucces van de Belgische ploeg Deceuninck- Quick-Step gaan zorgen. De 24-jarige Jakobsen leek in Burgos zijn faam direct waar te maken, maar op de meet werd hij echter met een banddikte geklopt door Philipsen.

Rommelige slotkilometer

In de tweede etappe van de Vuelta ging een drietal Spaanse renners vanaf de start weg en kreeg een maximale voorsprong van zo’n drie minuten. Diego Rubio bleef het langste vooruit, maar werd op twintig kilometer van de streep ingelopen. In de slotkilometers zorgden de sprintersploegen van Deceuninck-Quick-Step en Alpecin-Fenix er met een hoog tempo voor dat er niemand meer kon ontsnappen.

In een rommelige slotkilometer ging de Colombiaan Juan Sebastián Molano als eerste de sprint aan met Matthews in zijn wiel. Jakobsen leek er aan de rechterkant op tijd uit te komen, maar Philipsen was aan de linkerkant van Molano nog net wat sneller.

Voor Philipsen is het de tweede ritzege in de Ronde van Spanje. Vorig jaar won hij de vijftiende etappe. In de Tour de France lukte het de sprinter van Alpecin-Fenix steeds net niet. Hij eindigde drie keer als tweede en drie keer als derde. In de Vuelta was het bij de eerste sprintkans wel meteen raak, net zoals de ploeg met zijn ploeg- en landgenoot Tim Merlier dit jaar de eerste massasprint won in de Giro en in de Tour.

“We hadden het er in de groeps­chat al over, maar ik wilde er vooraf niet aan denken, omdat de kans dat het niet lukt altijd groter is”, zei Philipsen na zijn zege in de eerste sprint. “Maar dit laat zien dat we echt gemotiveerd waren voor deze zege. In de slotkilometers had ik al mijn teamgenoten om me heen. Dit is echt een teamprestatie. Zo kunnen we sprints winnen.”

Sterke mannen in de ploeg

Philipsen heeft met zijn zege zijn grote doel in deze Vuelta al binnen. Ik ben blij dat het meteen in de eerste sprint is gelukt. Nu gaan we verder”, zei de 23-jarige Belg. “We hebben ook sterke mannen voor andere terreinen.”

De Sloveen Primoz Roglic blijft in de leiderstrui. De kopman van Jumbo-Visma won zaterdag de openingstijdrit. Roglic heeft de eerste etappe van de 76ste Ronde van Spanje gewonnen. De Sloveen van Team Jumbo-Visma was de snelste in een korte tijdrit van 7,1 kilometer in de straten van Burgos. Tweede werd de Spanjaard Alex Aranburu op zes seconden. De Sloveen Jan Tratnik werd derde.

“Het is een mooie start van de Vuelta. Het was maar zeven kilometer, maar het is volle bak. Ik had niks meer over toen ik over de streep kwam. Ik ga er niet alles aan doen om de hele ronde de rode trui te verdedigen, maar we zullen zien”, aldus Roglic, die hoopt de Vuelta voor de derde keer op rij te winnen. Maandag wacht de eerste bergetappe.

Lees ook:

Hij kan nog geen eten afbijten en een stemband is verlamd, maar Fabio Jakobsen zit weer op de fiets

Fabio Jakobsen is terug in het peloton, 250 dagen na zijn ongekend zware val in de Ronde van Polen. ‘Mijn trainer zei dat de oude Fabio nog ergens in me zit. Die gaan we proberen eruit te halen.’