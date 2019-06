Fabio Jakobsen wordt als eenling Nederlands kampioen

Fabio Jakobsen zong het Nederlandse volkslied met brede grijns voluit mee. Zijn net aangetrokken rood-wit-blauwe kampioenstrui paste perfect bij zijn blauwe broek, de gouden medaille hing om de nek. Hij voelde in Ede zich best senang als Nederlands kampioen wegwielrennen. In de massasprint versloeg de sprinter van Deceuninck-Quick-Step gisteren Moreno Hofland en Bas van der Kooij.

“Eindelijk, duurde lang, hè!”, riep een supporter niet veel later achter het podium naar de 22-jarige Jakobsen. Maar eigenlijk was het pas het tweede Nederlands kampioenschap dat Jakobsen bij de profs reed.

Zelf uitzoeken

Het gaf wel aan hoe Jakobsen, geboren in Heukelum en vernoemd naar de in 1995 overleden renner Fabio Casartelli, zich ontwikkelt als topsprinter. Vorig jaar, in zijn eerste profjaar, won hij acht keer, onder meer de Scheldeprijs. Hij kon naar eigen zeggen toen ook het NK winnen, alleen kwam hij door een eigen fout niet verder dan plek 22. Begin dit jaar herstelde hij pas laat van een virus, maar won wel weer diezelfde Scheldeprijs, het ‘onofficiële WK voor sprinters’.

Gisteren volgde dus de Nederlandse titel. “Deze wil je een keer winnen”, zo antwoordde hij op de vraag waar deze overwinning in zijn lijstje kwam. “De Tour is het hoogst haalbare, alles daaronder is gelijk. Die wil je hebben. Maar dit is toch wel een ­legendarisch lijstje om in te staan.”

Er was één scenario waarin hij kon winnen: als de andere renners er een massasprint van zouden maken. Op het vlakke parcours rond Ede en Bennekom leek dat een realistisch scenario, maar Jakobsen had er zelf weinig invloed op. Als enige van zijn ploeg moest hij hopen dat de grote blokken hem zouden meenemen. Vorig jaar had hij nog Niki Terpstra om hem te helpen, dit jaar moest de jonge sprinter het helemaal zelf uitzoeken.

Reservefiets

Het is het typische NK-scenario dat elk jaar plaatsvindt. Wie als eenling start op een NK, kan een combine vormen met vijf anderen. Op die manier mag er een volgauto meerijden. Zo ­reden bijvoorbeeld Laurens ten Dam, Niki Terpstra en Ramon Sinkeldam ­samen. Jakobsen liet dat regelen door SEG, zijn oude team waarmee hij twee keer Nederlands kampioen bij de ­beloften werd. Ze regelden voor ­Jakobsens reservefiets een plek op de auto die werd bestuurd door oud-renner Maarten Tjallingii. Tactische tips kreeg hij niet, alleen feitelijke informatie over de wedstrijd.

Met de reservefiets op het dak was het zoeken naar renners die op kop gingen rijden van het peloton dat achter een sterke kopgroep van negen renners aan moest. Jakobsen had daarover niemand gesproken, zei hij. “Wie dan? Iedereen wil hier winnen, zelfs als ze in dezelfde ploeg zitten. Dus nee, het was echt afwachten.”

Jakobsen vermoedde dat enkele renners ‘met respect voor de trui’ waren gaan rijden. Laurens ten Dam, ook zonder ploeggenoten, had een ‘mooie trainingsdag’ gehad op kop van het peloton, schatte hij zo in. Sunweb reed op kop voor sprinter Cees Bol. Verder gaat Jakobsen binnenkort maar een rondje maken om de rest te bedanken, lachte hij.

Vlak voor de laatste kilometer moest hij zelf nog even ‘investeren’, zoals hij het zelf noemde. Normaal heeft hij een ploeggenoot die hem nog naar voren kan rijden, maar nu moest hij zelf twee keer door de wind. Dat hij uiteindelijk de sprint met overmacht won, gaf aan hoe goed hij in vorm is.

Niet al te gevaarlijk

Voor Jumbo-Visma, dit jaar na Quick-Step de succesvolste ploeg in de World Tour, was het wederom een jaar waarin geen nationale titel werd behaald. Dylan Groenewegen was in 2016 de laatste van de grootste ploeg van ­Nederland. De sprinter was er dit jaar niet bij, ook al lag het parcours hem goed en had de organisatie juist een route uitgetekend die niet al te gevaarlijk was. Hij verkoos een rustperiode en start volgende week in de Tour.

Het werd nog vervelender voor Jumbo-Visma toen de als zilveren medaillewinnaar al geïnterviewde Danny van Poppel werd ­gedeclasseerd, omdat hij in de eindsprint van zijn lijn was afgeweken en Ramon Sinkeldam had gehinderd. Na afloop verklaarde Van Poppel zelf dat ‘er in de sprint altijd wel wat gebeurt’.

Jakobsen vond dat zijn tegenstanders geen grote tactische fouten hadden gemaakt. Zonder Groenewegen had Jumbo-Visma geen sprintfavoriet, en met Koen Bouwman en Jos van Emden wel twee sterke renners in de kopgroep. “Maar ja, ze bleven niet weg. Dan ben ik er.”

Een heel scala aan kampioenstruien in een ploeg motiveert, zei Jakobsen nog. De Belgische ploeg heeft dit jaar zes kampioenen rondrijden. Met een jonge Nederlander als een van hen.

Wiebes wint bij de vrouwen Zo voorspelbaar als de mannenkoers afstevende op een massasprint, zo enerverend was de wegwedstrijd zaterdag bij de vrouwen. Lange tijd leek een groepje vooruit te blijven, maar Lorena Wiebes kwam er op het laatste moment voorbij. Tweede werd Marianne Vos, derde Amy Pieters. “We hebben hier als team heel hard voor gewerkt vandaag en dan is het geweldig om het zo af te kunnen ronden. Het was ­zeker niet gemakkelijk vandaag.”

Voor Wiebes, fietsend voor Parkhotel Valkenburg, was het de ­afsluiting van de mooiste week uit haar nog jonge carrière (ze is twintig jaar). Vorige week won ze ook al de Europese titel. Toen kon Marianne Vos nog om haar lachen, zaterdag was ze vooral beteuterd dat iemand sneller sprintte. De kans is groot dat Wiebes het rood-wit-blauw niet aan gaat doen. Zij gaat waarschijnlijk in de Europese trui rijden. De ‘grootste namen’ uit het peloton, Annemiek van Vleuten en ­Anna van der Breggen, konden op het vlakke parcours niet wegrijden. Van Vleuten was nog het ­actiefst. Zij eindigde uiteindelijk als vierde en lijkt klaar voor de ­Giro Rosa, de rittenkoers in Italië die vrijdag begint.

