Fabio Jakobsen was een voetnoot in Milaan - San Remo, maar ziet kansen voor de toekomst

Nog voordat Fabio Jakobsen in april 2021 in Turkije zijn eerste wedstrijd na zijn zware valpartij reed, sprak hij al met bravoure over zijn grote doel. Als het hem nog zou zijn gegeven, dan hoopte hij ooit Milaan - Sanremo te rijden. Daar wilde hij rijden, daar wil hij ooit winnen.

Zaterdag, elf maanden na die wedstrijd in Turkije en ruim anderhalf jaar na de val waarbij hij in coma raakte, reed Jakobsen (25) de ‘Primavera’, het monument in de wielersport die als kleine jongen al een droom voor hem was. Hij moest lossen op de Cipressa, de voorlaatste klim van de dag, en deed niet mee voor de zege. “Maar ik heb genoten. En ik weet dat het hier mogelijk is om te winnen.”

Vooraf kreeg hij uiteraard weer de vraag die hij al zo vaak hoorde. Hoe was het om er te zijn, na zijn zware val in Polen, waar hij tanden verloor alsmede een deel van de boven- en onderkaak? Hij gaf het antwoord dat hij al zo vaak gaf. “Wie had dit anderhalf jaar geleden kunnen denken?”

Waar hij ook gaat, de vraag over de val in Polen en hoe het inmiddels gaat volgt hem steeds. Manager Eelco Berkhout vertelt, terwijl hij naar Milaan - Sanremo kijkt, waarom dat nog steeds zo is. “Als wielrenner word je bekend als je in de Tour de France wint, of in klassiekers. Fabio was op weg heel goed te worden, maar viel. Dat werd herhaald en herhaald, waardoor het grote publiek hem daarvan kent.”

Berkhout zag hoe Jakobsen, die vorig jaar al vier etappes en de puntentrui won in de Vuelta, na zijn val vooral een eigen idee nastreefde. Hij wil best over de val praten, maar vooral over waar hij invloed op heeft: zijn toekomst, als fietser. “Uiteindelijk wordt dat zijn verhaal. Op natuurlijke wijze.”

De langs de kust slingerende Via Aurelia

Zaterdag krijgt hij zijn eerste kans in de Italiaanse voorjaarsklassieker. Bij de start in Milaan, om 10.00 uur ‘s ochtends, is hij dik ingepakt. De eerste vijf uur is het vooral eten en warm blijven. De laatste honderd kilometer langs de kust zijn ‘iconisch’, vertelt hij vooraf. De blauwe zee, de dicht langs de kust slingerende Via Aurelia en vanaf vijftig kilometer voor de finish de drie capi’s op de route: de capo Mele, capo Cervo en capo Berta. Maar vooral natuurlijk de Cipressa en de Poggio.

In die finale, na ruim zes uur wedstrijd, balt alle actie zich samen. Voor Jakobsen onontgonnen terrein, want nooit trainde of racete hij langer dan zes uur. Het was en moet het jachtterrein voor Jakobsen worden. In een decor van voorheen statige huizen, veelal in pastelkleuren, met verf die van de muren bladdert. Naast de glinstering van de zee en achter de grandeur van de huizen aan de Via Aurelia schuilt ook armoede in het tot elke centimeter volgebouwde westen van Italië. Ooit levendig, nu vooral vergane glorie.

Fabio Jakobsen in de eerste uren van Milaan-Sanremo. Beeld LAPRESSE

Het meest tastbare voorbeeld is de Santuario Madonna della Guardia, het kerkje dat na een kilometer klimmen op de Poggio opdoemt. In de jaren negentig werden er nog jazzconcerten gehouden. Inmiddels staat de kerk leeg en wordt erover gesproken om de pijnbomen naast de oprijlaan te kappen.

Langs de weg zorgen tientallen plantenkassen voor het kenmerkende uitzicht. De regio Ligurië is volgepakt met 659 hectare aan kassen, veelal vol met rode en witte rozen. Maar veel van die glazen huizen staan ook al jaren leeg, met kapotte ramen en verdorde planten.

Jakobsen had er aandacht voor gehad, toen hij zondag bij een verkenning voor het eerst over de Via Aurelia, de Via Duca d’Aosta en de finishstraat Via Roma reed. Vanuit de helikopter ziet de Ligurische kust er een stuk fraaier uit, zei hij. Liever had hij ook gehad dat de Poggio niet in het parcours zou zitten. En de Cipressa al helemaal niet.

Aanspraak maken op de wielergeschiedenis

Maar het reliëf is een wezenlijk onderdeel van de wedstrijd. Net onder de top staat met graffiti op een muur geschreven dat in 1960 koersdirecteur Vincenzo Torriani besloot de laatste heuvel voor Sanremo te gebruiken als laatste hindernis, om zo naast sprinters ook aanvallers kans te laten maken om wielergeschiedenis te schrijven.

Italië is trots op de koers. Op de wedstrijd, op de Poggio. Op de top, bij eetcafé Monte Calvo, vermengt nieuws over de Italiaanse voetbalselectie zich met gepraat over de koers. Barvrouw Martha zegt dat het voor het eerst dit jaar vol zit, met niet alleen lokale bezoekers. En de koers? “Die is sacraal, en belangrijk.” Een sprinter gaat winnen, zegt ze.

Maar ook zij weet dat sprinters het zwaar hebben op de laatste twee puisten in de finale van de wedstrijd. Jakobsen had bij zijn verkenning de Cipressa en Poggio in inspanningen verdeeld. De Cipressa? Tien minuten. De Poggio? Vijf. Die overleven, dan sprinten. En winnen.

Maar in de echte koers zaterdag blijkt Jakobsen niet goed genoeg. Hij moet na vijf minuten op de Cipressa lossen als UAE Emirates voor Tadej Pogacar het tempo zo opvoert dat het peloton de snelste tijd in bijna twintig jaar rijdt. Jakobsen komt uiteindelijk als 86e binnen, op net iets meer dan zes minuten van winnaar Matej Mohoric. Na de finish rijdt hij zonder dat iemand hem tegenhoudt naar de ploegbus. Een van velen, een voetnoot in een fraaie wedstrijd. Hij weet niet eens wie er heeft gewonnen. Als hij daarover wordt ingelicht, klinkt alleen maar lof. “Een mooi podium. Ooit hoop ik daar te staan.”

Kan hij er nog winnen, als de koers zich ontvouwt zoals het zaterdag ging, met de sterkste mannen van de hedendaagse wielersport strijdend aan het front? Tadej Pogacar, Wout van Aert en ook Mathieu van der Poel dunden samen met ploeggenoten het peloton al ver voor de finish uit. Met Mohoric in hun spoor, die op het randje afdaalde en daar het beslissende gat sloeg. Wordt het in dit geweld niet te zwaar voor een pure sprinter?

Niet selectief genoeg

Vooraf sprak Jakobsen van een ‘50-50-kans’. Hij had de laatste edities meerdere malen bekeken, met als conclusie dat de helft van de tijd een sprinter won, en de helft van de tijd een aanvaller. Iemand als Van der Poel spreekt van de ‘makkelijkste klassieker’, omdat het niet selectief genoeg is.

Toch grapt Jakobsen dat hij helemaal ‘explosioni’ was, toen het te hard ging op de Cipressa. Maar, zo zegt hij ook: “Wat ik vandaag heb geleerd, is dat het niet onmogelijk is. Ik moet beter worden op beklimmingen van tien minuten. En sterker. Maar gelukkig krijg je met de jaren meer body.”

Uiteindelijk is het doel winnen. Voor hemzelf, maar ook omdat Jakobsen dan niet meer die renner van de val is, maar de renner die Milaan - Sanremo won. “Ik wil sprints winnen. En hier in Sanremo liggen de kansen.”

