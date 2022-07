Fabio Jakobsen is dankbaar na zijn zege in de Tour de France. ‘Het is als een sprookje’

Fabio Jakobsen is niet een wielrenner geworden om ergens mee te doen. Hij is wielrenner geworden omdat hij wil winnen. Zaterdag in Nyborg won hij bij zijn eerste kans in de Tour de France. Na afloop was hij vooral heel dankbaar. Naar iedereen die hem de laatste jaren heeft geholpen. “En dankbaar dat ik zelf de lol in het fietsen niet ben verloren.”

Jakobsen (25) was in Nyborg de beste in de massasprint van de Tour, voor Wout van Aert en Mads Pedersen. Zijn verhaal is bekend. Minder dan twee jaar geleden lag hij in coma in een Pools ziekenhuis. Het was een gebeurtenis die zijn leven bepaalde, maar al tijden niet meer sportief hindert.

Na de finish was hij desondanks vooral zichzelf, en bleef hij bescheiden. “Er zijn andere voorbeelden van crashes waarbij de gevallenen niet eens de kans krijgen om terug te komen. Als fietser of zelfs als persoon. De crash heeft me nederig gemaakt. Ik ben heel blij, het is als een sprookje, maar ik denk aan de renners die het niet haalden. Daarom ben ik vooral dankbaar dat ik nog steeds van fietsen hou.”

Listige bochten

Hij bedankte iedereen die hem de laatste jaren bijstond. Hij bedankte zijn verloofde en zijn ouders, die hem heen en weer naar het ziekenhuis brachten. Zijn tandarts, andere familieleden, zijn ploeg. En osteopaat Cor van 85, die zijn spieren ‘reactiveerde’, omdat er zoveel opnieuw moest worden aangeleerd. “Als sprinter leer je dat je familie nodig hebt. Ik heb die en mijn team is een tweede familie. Ik weet nu al dat ik vanavond alle kamers af zal gaan.”

Al die hulp, samengevoegd met zijn eigen harde werk, maakte van hem in zeer korte tijd weer een topsprinter. Het was in Nyborg de eerste kans in de Tour, een wedstrijd waarin hij in zijn vijf jaar bij de ploeg langzaam naartoe werkte. Ploegleider Tom Steels zag al aan zijn eerste sprint op trainingskamp dat Jakobsen ooit een topsprinter zou worden, vertelde hij voorafgaand aan het debuut van zijn sprinter. Ooit zou de dag komen.

En tijdens het debuut was het in de eerste de beste kans raak. Jakobsen (25) won na een atypische finale, waar de wind op de Grote Beltbrug richting het finishplaatsje juist niet voor de verwachte grote verschillen zorgde. Sterker nog, omdat de wind hard recht van voren kwam bleef het peloton lang gesloten, zeker omdat ook langzaam werd gereden. Pas op vijf kilometer van de finish begon de actie om bij de listige bochten te komen.

‘Ooit was ik een talent dat droomde van de Tour’

De kracht van zijn ploeg, Quick Step-Alpha Vinyl, kwam daarin naar voren, ook al zijn meerdere stafleden, de perschef en de ploegleider inmiddels uit koers vanwege positieve coronatests. Quick-Step zat op de belangrijkste bochten vooraan, en Jakobsen kon in het wiel van Wout van Aert naar de laatste meters. Van Aert dacht dat hij won, tot Jakobsen op de laatste meters nog voorbij stak.

Een schouderduel op hoge snelheid met Peter Sagan bracht hem letterlijk niet uit evenwicht. “In de laatste vijfhonderd meter is mijn focus het grootst, zeker na wat er gebeurde. Misschien was het anders geweest als er hekken hadden gestaan, maar nu had ik de ruimte.”

Van Aert had na afloop vooral respect voor de prestatie van zijn tegenstrever. “Iedereen was geraakt toen de val plaatsvond. Het hele wielrennen had bange momenten, dagen, weken. Toen duidelijk werd dat hij een normaal leven kon hebben, maakte hij een ongelooflijke comeback. Sindsdien is hij er altijd in de sprint. Hij verdient deze zege.”

Jakobsen kon er van genieten. Zijn zege in de grootste ronde ter wereld is binnen. De cirkel is nu rond, zei hij na afloop. “Ooit was ik een talent dat droomde van de Tour. Toen kwam de crash en moest ik een comeback maken. Nu ben ik een van de beste sprinters in de wereld. En vandaag ben ik de snelste op aarde.”

