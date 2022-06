Extra vraagtekens voor Van Gaal over slagingskans van missie in Qatar na wedstrijd tegen ontregelend Polen

De man wiens missie het is om later dit jaar wereldkampioen te worden, liep zaterdagavond in een rechte lijn richting de catacomben van De Kuip. Bondscoach Louis van Gaal zwaaide nog wat. En onder zijn arm klemde hij een map met aantekeningen.

Wat was hij wijzer geworden van het gelijke spel tegen Polen (2-2), de derde groepswedstrijd in de Nations League? Toen Van Gaal even voor middernacht aanschoof voor de persconferentie, evalueerde hij op de voor hem kenmerkende wijze; door zijn spelers overwegend in bescherming te nemen en door juist de veerkracht te loven van zijn ploeg, die in de tweede helft een 0-2-achterstand herstelde en in de slotminuut nog had kunnen winnen toen aanvoerder Memphis Depay een strafschop onbenut liet. Het was verdiend geweest, vond Van Gaal.

Maar ergens, de wedstrijd nader beschouwd, zal Van Gaal toch weer wat meer vraagtekens hebben gekregen over de slagingskans van zijn missie in Qatar - kanttekeningen die hij zelf overigens als eerste plaatste bij zijn aanstelling, vorig jaar augustus. Ja, ten diepste zal hij voorvoeld hebben dat de door hemzelf opgelegde opdracht mogelijk nog moeilijker is dan op het WK in 2014, waar Oranje onder zijn leiding piekte met een derde plaats.

Zelfs in zo’n niemendalletje aan het einde van een lange voetbaljaargang, als spelers na een zwaar seizoen snakken naar rust, gebeuren er dingen die Van Gaal toch een onbehaaglijk gevoel moeten geven. De feestelijke sfeer in de uitverkochte Kuip, waar Poolse en Nederlandse supporters elkaar keurig in evenwicht hielden, had er niet onder te lijden maar de waarheid op het veld gaf opnieuw weinig reden tot groot optimisme.

De gemoederen lopen hoog op tijdens de wedstrijd tussen Polen en het Nederlands elftal, hier Denzel Dumfries tegenover Lukasz Skorupski terwijl Halil Umut Meler de controle probeert te houden. Beeld Reuters

Veel te traag in balbezit

Polen, de nummer 26 van de wereldranglijst, bediende zich van een strijdwijze waartegen het Oranje van Ronald Koeman zich ook vaak moest zien te wapenen, een weerstand die later dit jaar óók mag worden verwacht van Senegal, Ecuador en Qatar in de groepsfase van het WK. Polen, zonder spits Lewandowski (rust), trok de gelederen ver terug én zette mandekker Zielinkski op Frenkie de Jong.

Het gevolg? Ontregeld spel en een ernstig haperende opbouw, waar Van Gaal opnieuw koos voor een driemansdefensie. “In de eerste helft hebben we gewoon weer matig gespeeld”, benoemde Van Gaal. “Omdat we in balbezit veel te traag speelden en niet snel genoeg van kant wisselden. Dumfries en Blind waren altijd de vrije man. Als je daar geen gebruik van maakt, dan wordt het moeilijk als zij met tien man verdedigen.”

Van Gaal tijdens de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Polen. Beeld ANP

Omdat De Jong niet de beoogde regisseur kon zijn, zoals hij een week eerder wel was tegen België (1-4), was het even aan anderen. Die konden of deden dat dus niet. En ook De Jong zelf verhinderde dat, vond Van Gaal. “Ik heb in de rust ook gezegd: Frenkie, ga nou gewoon weg lopen, dan neem je Zielinksi mee en komen anderen vrij.” Geen hogere wiskundige dus. Mocht van De Jong, met drie seizoenen in de benen bij FC Barcelona, niet wat meer zelfredzaamheid verwacht worden? Van Gaal zal het gedacht hebben.

Een ander twijfelachtig moment voltrok zich na ruim een uur spelen. Davy Klaassen werd vervangen door Cody Gakpo, die van Van Gaal de opdracht had meegekregen om op de ‘tien’ plaats te nemen. Maar wat gebeurde er? De matig spelende Depay besloot zelf daar ook te gaan lopen. “Memphis dacht even dat hij op de ‘tien’ mocht spelen, maar dat heb ik toen even gecorrigeerd”, zei Van Gaal fijntjes.

Dat De Jong en Depay, spelers in de as van je elftal, nog zo handelen zal ook Van Gaal te denken hebben gegeven. Andere hiaten: spelers met een matige techniek en oriëntatie, een gebrek aan buitenspelers en voortdurend geblesseerde keepers, waardoor Flekken de gekwetste Cillessen verving tegen Polen. “Het komt steeds meer uit wat ik allemaal gezegd heb”, stelde Van Gaal.

Aanvoerder Memphis Depay miste de kans om Nederland vanaf elf meter alsnog naar de overwinning te schieten. Beeld ANP

Is er nog troost voor de bondscoach? Jazeker. Nederland (3-7) gaat aan kop in de Nations League, gevolgd door België (3-4), Polen (3-4) en Wales (3-1). Bovendien: het is maar Nations League, een weinig verheffend toernooi aan het einde van het seizoen. En, meer troostrijk voor Van Gaal: succes kan er tegenwoordig zomaar ineens zijn in het landenvoetbal. Zie Italië, dat zich niet wist te plaatsen voor de WK’s van 2018 en 2022 maar intussen wel Europees kampioen werd met een voorbeeldige teamgeest. Van Gaal is het creëren van die teamgeest als geen ander toevertrouwd.

Frenkie de Jong sprak, zoals vaak, eerlijke taal na de remise met Polen. “Zo’n wedstrijd is alleen maar goed, want dan weet je dat er nog een lange weg te gaan is”, zei hij bij de NOS.