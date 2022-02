Expats in Peking nemen genoegen met de sportbar. ‘Een biertje in het Holland House was wel gaaf geweest’

Vol aandacht kijkt Sabrina Tan naar het scherm dat boven de whiskyflessen hangt. Voor haar staan de resten van een maaltijd, haar man Zhang Yi pelt een meegebracht mandarijntje als toetje. “Je moet eerst skiën en dan schieten”, legt ze uit. “Nee, ik ken de sport ook niet”, zegt ze tegen Zhang. “Hoe heet het eigenlijk?” Die lacht al net zo vertwijfeld. Ze komen er niet uit.

Het stel dertigers komt bijna iedere zaterdag in kroeg The Local, aan de chique kant van Peking. Het is er fijn hangen aan de bar, Sabrina in haar joggingbroek en Zhang in een makkelijke trui. Zelfs al hadden ze kaartjes kunnen kopen, dan hadden ze het niet gedaan. “Daar hebben we geen tijd voor. We komen iedere avond rond negen uur thuis van ons werk en de rest van de tijd zijn we bezig met het huiswerk van onze zoon.” En er is nog iets wat ze tegenhoudt. “Het is veel te ver weg. Zhangjiakou is helemaal in de provincie Hebei.”

‘Schaatsen is veel te gevaarlijk’

Zoals dat hoort in een sportbar, zuigen de schermen aan beide zijden van de kroeg alle aandacht naar zich toe. Zelfs bij de ouders met jonge kinderen, op elkaar gepropt in de hoek van een rode leren bank, gaat af en toe een schuine blik omhoog – bijvoorbeeld wanneer het startschot wordt gegeven op de 3 kilometer schaatsen. “Ach ja, wij hebben vroeger ook wel geschaatst op de meertjes in Peking, maar schaatsen is veel te gevaarlijk”, zegt Tan hoofdschuddend.

Veel Chinezen zetten zaterdag sportkanaal CCTV5 op om de nationale ploeg goud te zien winnen bij de gemengde aflossing in het shorttrack. Het was de best bekeken wedstrijd op zaterdag – wintersport is een stuk interessanter als er medailles worden gewonnen.

De avond ervoor zag bijna 42 procent van de Chinese televisiekijkers de openingsceremonie op CCTV1, het nieuwskanaal van de nationale televisie. De ceremonie werd uitgezonden op nog eens een trits landelijke en provinciale kanalen. Paul McNeill was uitgenodigd om de ceremonie in het stadion te komen bijwonen, maar besloot niet te gaan, vertelt de Schot tussen twee biertjes door. “Je moest er vijf uur van tevoren zijn en dan al die testen… Het was voor mij wat te veel.”

Vooral expats balen

Uit angst voor coronabesmettingen worden de wedstrijden grotendeels zonder publiek gespeeld. Alleen op uitnodiging lijken hier en daar kaartjes te worden vergeven. Naast de echte snowboard- en schaatsfans hadden sommige Chinezen – opgezweept door nationale trots – misschien nog wel een kaartje willen kopen, maar het zijn vooral de expats die balen dat ze de wedstrijden niet in het stadion kunnen volgen. Zoals McNeill, die zijn jeugd in Nederland doorbracht. “Het was zó gaaf geweest om na zo’n wedstrijd als deze een biertje te doen in het Holland House.” Hij wijst naar een scherm waarop Suzanne Schulting op dat moment als eerste over de streep komt in een heat op de 500 meter shorttrack. “Zag je dat?!”

Aan de andere kant van het tafeltje zegt McNeills vriend Marc Colbach dat hij het coronabeleid best begrijpt. “Als je eenmaal aan die strategie bent begonnen, kun je die niet loslaten. Ze hadden wel wat grote schermen kunnen neerzetten, ofzo. Ik begrijp het, maar ik ben het er niet mee eens.”

Op het Chinese internet ontstond intussen hilariteit over het feit dat de sporters op de Winterspelen het er vooralsnog beter vanaf brachten dan Chinese voetballers. Die verloren een paar dagen eerder namelijk met 3-1 van het Vietnamese team – en dat terwijl in het voetbal, Xi Jinpings paradepaardje, al veel langer wordt geïnvesteerd. “Wat een schande! Je zou iedere speler van het mannenteam verplicht de shorttrackfinale moeten laten kijken om iets te leren over ware vechtlust”, zegt voetbalfan Zhang Xiaozhu op Weibo. Terwijl het Chinese curlingteam hoge ogen gooit in de competitie, begint de olympische geest op te warmen. Nog even en wintersport is interessanter dan voetbal.

Lees ook: Strak geregisseerde openingsceremonie met tóch weer een politieke lading

Het groots aangekondigde vuurwerk boven het olympisch stadion van Peking, vrijdag afgestoken meteen nadat president Xi Jinping de Olympische Spelen officieel had geopend, had volgens het officiële programmaboek de bedoeling ‘verwelkomend’ over te komen. Maar dat lukte niet helemaal.