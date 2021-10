Excuses en 5000 euro voor slachtoffers misdragingen in de turnsport. Is dat niet te mager?

Vrolijke kinderen waren ze, met sportieve ambities, die in de Nederlandse gymnastiekzalen slachtoffer werden van systematische intimidatie en vormen van geestelijke en lichamelijke mishandeling. Nu krijgen de oud-turnsters 5000 euro per persoon. Hoe staat dat bedrag in verhouding tot het leed dat hen is aangedaan?

Op een persconferentie op nationaal sportcentrum Papendal is maandag bekendgemaakt dat er in het grootste misbruikschandaal uit de nationale sport een tegemoetkomingsregeling is getroffen voor de gedupeerden. “Zodat de erkenning van het aangedane leed ook echt zichtbaar en tastbaar wordt”, licht de voorzitter van sportkoepel NOC-NSF Anneke van Zanen toe. Marieke van der Plas, directeur van gymnastiekbond KNGU, spreekt van een belangrijke dag op weg naar een positief en veilig sportklimaat.

Een financiële tegemoetkoming voor de slachtoffers was een van de aanbevelingen uit het wetenschappelijke rapport Ongelijke leggers, dat in april schokkend duidelijk maakte hoeveel er de afgelopen jaren was misgegaan aan de top van het vrouwenturnen. NOC-NSF legde dat verzoek voor aan de eigen adviescommissie integriteit en ethiek. Ja, luidt het antwoord, daar hebben zij zeker recht op. ‘Wellicht geïnspireerd door buitenlandse successen heeft men de daar gehanteerde trainingsmethoden gekopieerd. Zonder zich rekenschap te geven over wat dat zou betekenen voor de gezondheid van de jonge sporters.’

Vermalen in de hijgerige jacht op medailles

NOC-NSF neemt het advies om 5000 euro uit te keren over. Van Zanen spreekt van een markeringspunt. “Dit is de dag waarop we doen wat we de afgelopen periode hebben nagelaten. Nu weten al die sporters die dit is overkomen dat we ze horen en serieus nemen.”

Toch voelt het wat mager: 5000 euro voor vrouwen die vermalen werden in de hijgerige jacht op medailles. ‘Het behalen van sportsuccessen werd in Nederland belangrijker dan de sporter zelf’, schrijft de commissie. Maar misschien is de hoogte van het bedrag niet het belangrijkste. Dat is overigens gekozen in navolging van de regeling uit het verleden voor de meisjes van De Goede Herder, een katholieke congregatie die aan dwangarbeid deed.

Niet voor niets haalt de commissie integriteit en ethiek een oud-turnster aan: “Heel Nederland heeft voor ons geklapt. Toen we beschadigd raakten, keek iedereen weg.” Dat is niet langer het geval, zo zal straks ook het eigen bankafschrift bewijzen. Die emotionele winst is belangrijk. Daarbij wordt er benadrukt dat dit geen schadevergoeding is. Dat is een traject dat desgewenst per individu parallel gevolgd kan worden. De kracht van deze tegemoetkomingsregeling, volgens de sportbonden de eerste wereldwijd, schuilt in het collectieve karakter.

‘Wij hadden het kunnen en moeten zien’

Te vaak zijn meldingen in het verleden afgedaan als incidenten. Met deze regeling wordt onderstreept dat er iets systematisch fout ging. Dat benadrukt Van Zanen als ze veertien maanden na het openbarsten van de beerput in het turnen excuses aanbiedt. “Wij hadden het kunnen en moeten zien. Al voor 2010 hadden wij de beschikking over een aantal rapporten. Die werden in die tijd vooral beschouwd als beschrijvingen van incidentele misdragingen. Wij, NOC-NSF, hebben verzuimd na te gaan of die meldingen niet structurele oorzaken hadden. Voor het niet voldoende checken of misstanden goed werden aangepakt en voor het niet oppakken van onze verantwoordelijkheid om te zorgen voor een veilig sportklimaat voor iedereen, bieden wij, NOC-NSF, de sporters onze oprechte excuses aan.”

Naar schatting honderd vrouwen komen in aanmerking voor de regeling, die de KNGU en NOC-NSF gezamenlijk betalen. De bonden hopen die voor het einde van het jaar open te kunnen stellen, daarbij geholpen door Slachtofferhulp Nederland. Daarmee wordt ook op andere vlakken samengewerkt, benadrukt Van der Plas. “De nazorg moet goed georganiseerd zijn. Het is naïef om te denken dat 5000 euro dé oplossing is om verder te gaan met het leven. Daar is veel meer voor nodig.”

Lees ook:

Oud-turnster wil excuses van NOC-NSF: ‘Geld alleen is niet genoeg’

Voorafgaand aan de uitspraak sprak Trouw met oud-turnster Anouk Visser-Jong. Zij hoopt op excuses van de sportkoepel. “Dat je kapot moet gaan om een uitzonderlijke prestatie te kunnen leveren, heeft NOC-NSF mede genormaliseerd.”