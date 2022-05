Excelsior promoveert naar eredivisie na zinderende ontknoping in Haagse heksenketel

Ingrijpen van de ME, gegooi met vuurwerk en Excelsior-spelers die, weliswaar dolblij, op de vlucht moesten slaan. Zo eindigde zondagavond de thriller in het Cars Jeans-stadion te Den Haag, waar onverwachte plotwendingen, rode kaarten en vreugde en ontgoocheling elkaar razendsnel afwisselden.

Met als belangrijkste uitkomst: Excelsior, de nummer zes van de eerste divisie, keert na drie jaar afwezigheid terug op het hoogste niveau. De Kralingers wonnen na een zinderende ontknoping de finale van de play-offs, inclusief verlenging en een strafschoppenserie, van ADO Den Haag. Eerder zorgde Excelsior ervoor dat Heracles na zeventien jaar degradeerde uit de eredivisie.

ADO Den Haag had er gisteren alles aan gedaan om het elftal te ondersteunen. Volkszanger John West bracht de sfeer erin, een vuurwerkshow zette de puntjes op i en alle bezoekers kregen een shirt in clubkleuren van ADO, waardoor een fraai panorama van geel en groen ontstond. Het gaf de thuisclub de gewenste stimulans.

Voorwerpen gegooid

ADO-cultheld Verheydt, geboren in het Haagse Rode Kruis-ziekenhuis en opgegroeid in Zoetermeer, had al binnen een minuut een opgelegde kans om de score te openen, maar hij miste precisie. Kans na kans volgde, tot de VAR na een half uur een handsbal van ADO-verdediger Amofa constateerde en scheidsrechter Makkelie een strafschop toekende aan Excelsior. De inzet van Dallinga, topscorer in de reguliere competitie (32 treffers), werd echter gekeerd door ADO-doelman Wentges.

Vervolgens sloeg de vlam in de pan. Het ADO-publiek, uitgelaten na de misser van Dallinga, gooide diverse voorwerpen richting het veld, waarbij ook de grensrechter werd geraakt. Makkelie besloot het duel daarop korte tijd te staken.

Na de hervatting sloeg Verheydt direct toe. De spits, topscorer bij ADO (30 doelpunten), knikte een gave voorzet van Pires binnen, waarna Pires even later zelf raak schoot. Direct na rust maakte Steijn, komend seizoen actief voor FC Twente, de 3-0.

Goede prestaties

Zo leek een roerig seizoen in de eerste divisie goed af te lopen voor ADO. De club moest de hele competitie in de achtervolging, nadat het in september zes punten aftrek had gekregen, omdat het niet voldeed aan de financiële eisen van de licentiecommissie van de KNVB. Tussendoor speelde ook nog de onrust over de overname. In februari volgde er eindelijk witte rook toen het Amerikaanse Bolt Football Holdings de aandelen overnam van het Chinese United Vansen Sports, dat in 2015 eigenaar van de club werd. Eerste wapenfeit van de nieuwe beleidsbepalers: het ontslag van hoofdtrainer Brood, die – tot verrassing van velen – moest plaatsmaken voor assistent Franken, ondanks de goede prestaties van ADO Den Haag.

Franken maakte een vechtmachine van ADO, dat in de play-offs afrekende met NAC en FC Eindhoven. Ook met tien man – Asante kreeg zijn tweede gele kaart – leek de thuisclub lang stand te houden, totdat Excelsior een Rotterdams kwartiertje inzette. Net op het moment dat het ADO-publiek klaarstond voor een vreugdevolle veldbestorming, zorgden Azarkan, Niemeijer en – diep in blessuretijd – Dallinga voor de gelijkmaker: 3-3. Verlengen dus. Ook Excelsior moest die overigens aanvangen met tien man doordat ook Chacón rood kreeg.

Pasende afsluiting

De Haagse heksenketel was een passende afsluiter van een nogal turbulent voetbalseizoen in de eerste divisie. Ook het Haagse publiek liet zich, na weliswaar een sfeervol begin, van zijn mindere kant zien. Supporters stonden op het veld, gooiden met vuurwerk en drank en moesten herhaaldelijk tot de orde worden geroepen. Tevergeefs.

Het gaat hier helemaal mis. pic.twitter.com/pO3C8k8aBw — Rypke Bakker (@RypkeBakker) 29 mei 2022

Het Excelsiorvak wordt op schandalige wijze aangevallen door een grote groep ADO Den Haag supporters. De politie heeft ze inmiddels verdreven. Laten we hopen dat er geen gewonden zijn.



⚫🔴 #adoexc 4-4 (1-1) #playoffs — Excelsior Rotterdam (@excelsiorrdam) 29 mei 2022

Excelsior begon intussen mentaal gesterkt aan de verlenging, maar ja: voetbal blijft een wonderlijk spel. ADO-invaller Kolmjenovic maakte vanuit een counter ineens 4-3. De Kralingse ploeg bleef echter knokken en kort na het begin van de tweede verlenging kopte Excelsior-aanvoerder El Yaakoubi zijn ploeg weer op gelijke hoogte. Wat een sensatie.

Strafschoppen moesten een beslissing brengen. Eyongo (Excelsior) miste in de derde beurt, net als ADO-speler Klas, en in de negende poging ging het mis voor ADO: Amofa miste. Daarmee kwam er een einde aan een roerig voetbalseizoen. Misschien is het maar goed dat het voetbal even een zomerstop ingaat. Op 5 augustus begint het nieuwe seizoen.