Ex-voetballer Dirk Marcellis leidt talentvolle e-sporters op: ‘Wij gebruiken ook ijsbaden’

Zittend achter een scherm lekker gamen. Is dat topsport? Het wordt door veel mensen niet zo gezien, omdat ze bij sporten aan beweging denken. “Ja, e-sports is een serieuze sport”, zegt dr. Monique Simons, onderzoeker van de Universiteit Wageningen. Dit blijkt niet alleen uit het geld dat inmiddels in deze enorme industrie omgaat, maar ook uit de mentale vereisten. Het vergt bovendien heel veel uren arbeid om aan de top te komen. “Je moet jarenlang trainen om de top in e-sports te halen”, zegt ook oud-handballer Matthijs Vink, mede-oprichter van de H20 Esports Campus in Amsterdam, naar eigen zeggen ‘het Papendal van de e-sports’. “Het omgaan met de media, de voeding en de druk zijn gelijk met fysieke sporten.”

Vink werkt samen met oud-voetballer Dirk Marcellis om jonge talentvolle gamers op te leiden. Marcellis weet wat er bij topsport komt kijken. In 2006 debuteerde hij bij PSV in de Champions League tegen Liverpool. Hij speelde uiteindelijk twaalf jaar profvoetbal bij PSV, AZ, NAC Breda en PEC Zwolle. Bij deze laatste club beëindigde de oud-verdediger (33) zijn carrière in 2018, op advies van doktoren vanwege een slepende knieblessure.

Vrijwel direct daarna werd hij accountmanager van de commerciële afdeling van PEC Zwolle. “Al snel miste ik de sportieve kant die ik tijdens mijn voetbalcarrière altijd wel had”, zegt Marcellis. “Ik ben daarom in juni 2020 gestopt bij PEC. Toen heb ik gesolliciteerd bij de Talent Academy Group, omdat je hier dat sportieve wel hebt.”

Dirk Marcellis, hier in duel met toenmalig PSV-speler Luuk de Jong namens zijn laatste club PEC Zwolle, leidt tegenwoordig talentvolle e-sporters op. Beeld ANP

Marcellis is nu prestatiecoach bij de Talent Academy Group, waar hij gamers beter probeert te maken, zonder daarbij te focussen op het spel dat ze spelen. ”Ik heb zelf niet heel veel verstand van de verschillende e-sporten, maar dat maakt niet heel veel uit. Wij ontwikkelen het talent van iemand en de persoon zelf waardoor ze een spel beter gaan spelen.”

E-voetbal naast het grote Oranje

Bij e-sports worden videospellen in wedstrijdverband gespeeld. Steeds meer bedrijven en organisaties investeren erin. Veel waren er deze week bijeen op een groot congres op sportcentrum Papendal. Ook de KNVB was present. De bond heeft al vijf jaar een competitie waarin e-sporters van betaald voetbalclubs het spel Fifa spelen. In heel Nederland zijn er nu zo’n anderhalf miljoen Fifa-spelers, terwijl er maar 1,2 miljoen mensen lid zijn van de KNVB als voetballer. De KNVB ziet een enorme potentie in die groep spelers. “We willen in drie jaar tijd e-voetbal naast het grote Oranje en de Oranjeleeuwinnnen krijgen, waarbij kinderen niet alleen dromen om bij de KNVB in Oranje te voetballen, maar misschien ook bij e-Oranje willen komen”, zegt Nick Hoogebeen, bij de KNVB verantwoordelijk voor het beleid op het gebied van e-voetbal.

E-sports wordt steeds meer topsport, was de boodschap op het congres in Papendal. Beeld Paul Meima/Gelderse Sport Federatie

Maar is gamen wel gezond, en ligt verslaving niet op de loer? Dat valt mee, zegt Koen Schobbers, oud-e-sporter en auteur van het boek Mijn gamende kind. “Een kind dat één keer de hele nacht door blijft gamen is niet erg, het is pas een probleem als het structureel wordt. 80 procent van de gamende jongeren is niet verslavingsgevoelig, 10 procent misschien en 10 procent wel. Een grote groep is het dus niet.” Niettemin lopen in dat geval wel honderdduizenden kinderen risico.

De toppers kunnen goed geld verdienen. Bij de beste spelers loopt dat in de miljoenen, mede door advertenties en sponsorinkomsten. Bij de Talent Academy Group worden gamers getraind, zij het niet op het spel. “Wij richten ons op alles wat niet op het sportveld gebeurt. We willen de persoon ontwikkelen, niet de e-sporter”, zegt Marcellis. “We maken bijvoorbeeld gebruik van ijsbaden. Het gaat er dan niet om hoelang je in het ijsbad blijft zitten, maar wat die persoon doet in zo’n situatie. Loop je weg als het moeilijk wordt of blijf je zitten? Zo ontwikkelen we de persoon, waardoor je uiteindelijk een betere gamer wordt.” Vink: “Ze leren hier over voeding en fysieke en mentale ontwikkeling”.

Gamen op de zolderkamer

Bij fysieke sporten is talent makkelijk te herkennen. Scouts in het voetbal lopen langs amateurvelden op zoek naar de nieuwe Messi of Ronaldo. Bij e-sports is dit moeilijker. “Als ik als kleine jongen graag wilde voetballen, ging ik naar de lokale voetbalclub, waarna ik gescout werd voor een professionele club. Jongeren die talent hebben in gamen zitten op hun zolderkamer”, vertelt Marcellis.

Vandaar dat talenten zichzelf moeten melden. Die worden dan geselecteerd. Marcellis begeleidt er nu 6 tot maximaal 10. “Wij leren ze om vanaf hun zolderkamer te presteren op een podium met veel publiek, en alle druk die daarbij komt kijken. Jongeren helpen en als mens echt zien groeien is het mooiste aan dit vak.”

Lees ook:

Koning van de e-sports Victor Goossens opent trainingscentrum in Utrecht. ‘Er gaat meer geld in om dan in het Amerikaanse basketbal’

Zelfs Michael Jordan steekt miljoenen in Team Liquid, toonaangevend in de explosief gegroeide wereld van e-sports en geleid door Utrechter Victor Goossens. In september 2020 opende hij een groot trainingscentrum voor e-sporters in Utrecht.