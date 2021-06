Ex-profvoetballer Alex Pastoor: Oostenrijk wordt een zwaardere kluif dan Oekraïne

Oostenrijk is geen voetballand, beaamt Alex Pastoor meteen. “Voetbal is inferieur aan alle winter- en bergsporten. Toch is er de laatste paar jaar wel iets gaan leven. De Oostenrijkse clubs zijn relatief succesvol in Europa, ze hebben zich gekwalificeerd voor het EK en nu heeft de ploeg zelfs de eerste wedstrijd gewonnen, al was het dan maar van Noord-Macedonië, een ploeg van het gemiddelde niveau van onze eerste divisie. De stemming was sceptisch vooraf, maar nu is het een en al positivisme en enthousiasme”, zegt Pastoor (54) die zelf profvoetballer was in Oostenrijk en tot februari van dit jaar trainer bij SC Rheindorf Altach.

Zelfs Marko Arnautovic kan momenteel even niets veranderen aan de voetbalkoorts in het Alpenland, zegt Pastoor. Het eeuwige enfant terrible misdroeg zich weer eens, zondag tegenover Ezgjan Alioski van Noord-Macedonië. De Uefa schorste hem woensdag voor de wedstrijd tegen Nederland. Arnautovic is van Servische afkomst. Tussen Servië en Noord-Macedonië zijn de verhoudingen gespannen.

Het past in een lange reeks incidenten van de oud-speler van FC Twente. Pastoor: “De opinie over hem is hetzelfde als in Nederland: wat denkt die jongen wel? Tegelijk weten alle Oostenrijkers en medespelers dat hij iets kan wat niemand anders kan. Hij doet soms 89 minuten domme dingen, vindt zichzelf de reserve-Jezus, en kan dan in die ene minuut een wedstrijd beslissen.”

Een soort boerenkoolvoetballer

Nu hij er donderdagavond tegen Nederland niet bij is, is Marcel Sabitzer van RB Leipzig, topploeg in Duitsland, de belangrijkst man, samen met David Alaba, die van Bayern overstapt naar Real Madrid. Pastoor noemt verder Martin Hinteregger van Eintracht Frankfurt een ‘soort boerenkoolvoetballer’ die symbool staat voor de hele ploeg. “Een echte teamspeler. Het is vooral een verzameling degelijke, gemiddelde voetballers uit de Bundesliga, maar heel moeilijk te verslaan. Je kunt populair zeggen: het ziet er niet uit. Maar dat is niet zo relevant”, zegt Pastoor.

“Ik verwacht voor Nederland een zwaardere kluif dan Oekraïne. Wij zijn toch geneigd Oostenrijk te onderschatten. In het clubvoetbal hebben AZ, PSV en Feyenoord de afgelopen jaren hun tanden stukgebeten op Oostenrijkse clubs. En zo’n speler als Sabitzer hebben wij niet. Hij bestrijkt het hele veld, kan heel snel omschakelen, een goal maken, tackelen. En zijn pass bij de eerste goal zondag… zó geef je een pass.”

In de aanloop naar het toernooi was de stemming rond de nationale ploeg in Oostenrijk vergelijkbaar met die in Nederland. Het ging volgens Pastoor veel over het systeem, omdat de Duitse bondscoach Franko Foda niet koos voor het Vollgasfussball waaraan veel spelers gewend zijn. Wat kan Nederland tegen de behoudende tactiek het beste doen? Pastoor: “Ik zou persoonlijk kiezen voor het 3-4-3-systeem van Duitsland en Chelsea, met voorin buitenspelers aan de binnenkant. Dan hoeven Dumfries of Van Aanholt niet de oplossingen te bedenken en heb je voorin meer aanspeelpunten. Ik zou Depay, Malen en Berghuis opstellen. Malen is met zijn snelheid maar ook in de kleine ruimte gevaarlijk.”

