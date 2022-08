Ex-profs met een ruw randje staan samen op het voetbalveld. ‘Je hoeft geen bank te overvallen om een rebel te zijn’

“Pas je goed op? Laat die andere jongens maar kloten, jij moet je eigen ding doen.” Met een aai over de bol neemt oud-prof Luigi Bruins afscheid van een jonge voetballer. Bruins heeft op een veld naast De Kuip een clinic gegeven aan dertig kinderen die rond de armoedegrens leven. Een thuiswedstrijd voor de voormalige middenvelder van Feyenoord en Excelsior. Hij helpt de jonge Rotterdammers als lid van FC De Rebellen, een bonte verzameling voormalige betaald-voetballers. Hun gemeenschappelijke deler: ze hebben bijna allemaal een ruw randje.

Een deel van het bestaan van FC De Rebellen speelt zich af in de schijnwerpers van dorpsfeesten, jubilea en showduels op ESPN. Daar mogen de spelers als Wesley Sneijder, Royston Drenthe, Andy van der Meijde, Glenn Helder of Ricky van den Bergh zich laten gaan. Fratsen op het veld en dan vol de derde helft in. Onder leiding van scheidsrechter Roelof Luinge, die er tijdens zijn loopbaan als topscheidsrechter al om bekend stond dat hij graag even bleef hangen in de businessclub.

‘Bij ons valt niemand buiten de boot’

In de schaduw van dat leve-de-lol-bestaan laten de Rebellen hun andere kant zien. Ze helpen ex-gedetineerden aan werk, geven trainingen in de gevangenis en proberen kansarme jongeren in beweging te krijgen.

Ali Boussaboun geniet volop van beide kanten. Hij sluit net een minuten durende knuffelsessie af met zijn ploeggenoten van vandaag. “Het is altijd een grote reünie als de Rebellen bij elkaar komen. Als je stopt, gaat iedereen zijn eigen weg en dan verlies je veel oud-collega’s en voetbalvrienden uit het oog.”

Ali Boussaboun (m) praat tijdens de warming-up met Rebellen-coach Gertjan Verbeek (r). Beeld Arie Kievit

Ja, geeft Boussaboun toe, de meeste spelers van FC De Rebellen hebben ‘een randje’. “We weten wat het is om als moeilijk te boek te staan. Maar wat is moeilijk? Dat is voor iedereen anders. De maatschappij is nu eenmaal niet perfect, dat is juist wat wij mooi vinden. FC De Rebellen sluit niemand uit. Of je nu gedetineerde bent, wel eens een slokje te veel drinkt of financiële problemen hebt. Bij ons valt niemand buiten de boot. Dat gebeurt in de samenleving veel te vaak. We proberen het goede voorbeeld te geven en wij kunnen die boodschap overdragen, omdat de diversiteit in ons team groot is en we overal komen.”

Achter de tralies

Overal is in het geval van Boussaboun ook achter de tralies. Deze zomer gaf hij acht weken lang elke vrijdag trainingen in de gevangenis in Alphen aan den Rijn. “Dat heb ik met heel veel plezier gedaan. We stappen overal in als gelijken, dus ook daar. Je moet iemand beoordelen op zijn merites. Dus als ik training geef in de gevangenis, dan kijk ik of ze daar goed meedoen. Wij zouden vroeger ook graag vaker beoordeeld zijn op onze trainingen en wedstrijden, en niet op karakter of levensstijl. De gedetineerden voelen dat, en dan krijg je veel terug.”

Op het veld probeert Bruins intussen een groepje timide meisjes moed in te praten. Achter hem spoort Lorenzo Davids (van onder andere NEC en FC Augsburg) de kleine Finnley aan om een bal die bijna tot zijn knieën komt hoog te houden. Hij stopt hem even voor een losse veter. Davids gaat op de knieën, maar Finnley weert af: “Ik kan het zelf!” Nou, laat maar zien, zegt de oud-prof en hij prijst de veterstrikkwaliteiten van zijn pupil.

Lorenzo Davids tijdens de voetbalclinic in Rotterdam-Zuid. Beeld Arie Kievit

Vandaag helpt Davids namens De Rebellen kinderen van de stichting Everyday People. Ze kunnen vanwege de financiële omstandigheden van hun ouders niet op vakantie “Toen ik bij dit team kwam, heb ik meteen gezegd: ‘Ik kom niet alleen voor de lol, ik ben ook geïnteresseerd in sociale projecten’. Ik wil iets terugdoen, kinderen in beweging krijgen. En dat kan op deze manier.” Davids doet met zijn zachte uitstraling niet meteen denken aan een dwarsligger. “Hij glimlacht. “Je hoeft geen bank te overvallen om een rebel te zijn, je kunt ook goede dingen doen om mensen aan het denken te zetten. Iedereen hier heeft zijn eigen verhaal. Dat moet je omarmen, met buitensluiten bereik je niets.”

Davids spoedt zich met Bruins naar de kleedkamer, want op het hoofdveld begint FC De Rebellen aan de wedstrijd van vandaag. De tegenstander is net zo opvallend als de sterrenploeg. Het is een team van gevangenisbewaarders en ex-gedetineerden. Een perfecte tegenstander voor de Rebellen, zegt organisator Tjarda Zeggelink. De Twentse runt het team met haar man Patrick.

Luigi Bruins geeft voetballes namens FC De Rebellen. Beeld Arie Kievit

“Het idee voor een rebellenteam kwam een paar jaar geleden van Marcel Meeuwis (Willem II, VVV, Borussia Mönchengladbach, red.). Hij zei: ‘We laten niet meer de spot met ons drijven. We stellen ons kwetsbaar op en verdoezelen onze problemen niet langer’. We begonnen al snel met maatschappelijke projecten. Tijdens een theatertour zijn we voor het eerst de samenwerking met de Dienst Justitiële Inrichtingen aangegaan. Ex-gedetineerden werkten bij ons achter de schermen. Zo konden ze ervaring opdoen en hun cv opbouwen.”

Net als tijdens hun voetbalcarrière ligt bij de ex-profs soms nog steeds de nadruk op de zwaktes buiten het veld – verslavingen aan drank, drugs of gokken en iets te korte lontjes – en hun losbandigheid binnen de lijnen. Ze vechten er niet meer tegen, ze gebruiken het. Zeggelink: “Er wordt veel gelachen, ook om elkaars fouten. Dat is een manier om dingen bespreekbaar te maken. We laten zien dat ook moeilijke gevallen iets kunnen bereiken. FC De Rebellen staat voor een tweede kans. En een derde kans. Misschien zelfs een vierde.”

