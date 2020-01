Ex-coach Bertens geeft nu commentaar. ‘Goed genoeg, maar het moet beter’

Dropshot, zegt Raemon Sluiter, en een moment later maakt Kiki Bertens inderdaad met een fraai dropshot een punt in haar partij uit de eerste ronde op de Australian Open tegen de Roemeense Irina-Camelia Begu. Het geeft aan hoe goed de Rotterdammer zijn voormalige pupil kent. Voor Sluiter is het tennisjaar 2020 begonnen in een geheel andere rol. Niet als fulltime coach van Bertens, maar als televisie-commentator voor Eurosport.

Voor het eerst sinds 2016 is Sluiter er niet bij op het grandslamtoernooi in Melbourne. Eind vorig jaar kwam er een einde aan hun samenwerking, die van Bertens een vaste toptienspeelster maakte. In plaats van in het coachvak op baan zes van Melbourne Park, bekijkt Sluiter de partij tegen Begu vanuit een kleine commentaarruimte van Eurosport in Hilversum. “Net even wat anders”, grapt hij.

In de voorbeschouwing vertelt Sluiter dat het een voordeel kan zijn dat Bertens vorige week niet heeft gespeeld. Ze meldde zich uit voorzorg af voor het toernooi van Adelaide met achillespeesklachten. Met Begu als tegenstander mocht Bertens volgens Sluiter niet klagen. Hij was nog coach in de vorige partij tussen Begu en Bertens. “Dat was in Madrid en op gravel voelt Kiki zich wel wat comfortabeler.”

Niet haar beste tennis

Sluiter ziet Bertens vervolgens simpel winnen van Begu (6-1, 6-4), maar constateert ook dat zij niet haar beste tennis speelt. In de eerste set zegt hij dat de nummer tien van de wereld ‘zoekt naar de kwaliteit van haar eigen bal’. Bij de stand 5-1, toch een ruime marge, vertrouwt Sluiter de televisiekijkers toe dat hij aan Kiki kan zien dat ze ‘niet echt happy’ is.

“Voor vandaag is het goed genoeg”, is de conclusie in zijn debuut als tv-commentator. Maar, zegt hij, in het vervolg van het toernooi moet zij tegen betere speelsters ‘meer zelf de punten gaan halen’. Daar ontbrak het volgens hem aan in de partij tegen Begu. “Ik mis een beetje de overtuiging in haar aanvalsspel.” De volgende tegenstander van Bertens in Melbourne is de Australische Arina Rodionova.

Zelf verdiende punten

Na een korte mindere periode in de tweede set, waarin Begu terugkomt van 3-0 naar 3-2, ziet Sluiter Bertens goed terugkomen. Ze komt op 5-3 met twee fraaie zelf verdiende punten. “Dat is lekkerder dan kadootjes van de tegenstander.” Hij begrijpt overigens niet dat Begu soms opteert voor een slice backhand, terwijl de Roemeense juist beschikt over een goede dubbelhandige backhand. “Dat zou niet mijn keuze zijn als coach om haar dat mee te geven.”

Na de partij herhaalt Sluiter dat het voor vandaag goed genoeg was en zegt hij dat het fijn voor Kiki is dat de eerste partij op een grandslamtoenooi uit de weg is. Ook viel het hem op dat Bertens er fysiek goed voor stond, ondanks pijntjes aan de achillespees en heup. “Ze zat achter veel ballen, ze haalde veel ballen. Het was mooi om te zien dat ze goed bewoog en nergens last van leek te hebben.”

Bertens, gecoacht door Elise Tamaëla die in 2018 door Sluiter aan de coachingstaf was toegevoegd, vertelt in een kort interview op de baan dat het geen goede wedstrijd was. “Ik speelde niet heel aanvallend. Ik heb vooral veel ballen teruggebracht, omdat zij veel fouten maakte.” Hoewel ze de laatste training eerder afbrak vanwege lichte heupklachten, zegt ze fysiek in orde te zijn.

Sluiter tot slot: “Een hele korte en duidelijke analyse waaraan ik weinig heb toe te voegen.”

Winst Rus, verlies Griekspoor Voor het eerst sinds 2011 staat Arantxa Rus weer in de tweede ronde van de Australian Open. Na een dramatische start tegen de Poolse Magda Linette (5-0 achter in de openingsset) herpakte de 29-jarige Westlandse zich en won ze met 1-6, 6-3 en 6-4. Onder leiding van haar nieuwe coach, de Spanjaard Julian Alonso, keerde Rus vorig jaar terug in de mondiale tophonderd. In de tweede ronde moet ze het woensdag in de Margaret Court Arena opnemen tegen Madison Keys, de Amerikaanse nummer elf van de wereld. Het grandslamdebuut van Tallon Griekspoor eindigde in de eerste ronde. Hij verloor met driemaal 6-3 van de Amerikaan Taylor Fritz.

Lees ook:

De tank van Kiki Bertens is volledig op

In haar tweede wedstrijd op de WTA Finals in China moest Kiki Bertens opgeven. Na een lang seizoen was de pijp leeg.

Griekspoor moet na luxeleven in Rotterdam weer stapje terugdoen

Voor Tallon Griekspoor is het luxeleven als tennisser op het hoogste niveau voorlopig weer verleden tijd.