Evenepoel? Nee, de Hongaar Valter is de rozetruidrager in de Giro

Even, heel even, leek Remco Evenepoel de leiderstrui te pakken in de Ronde van Italië. De jonge Belg bleef bij de eerste aankomst echt bergop naar Ascoli Picento overeind in een selecte favorietengroep en leek de roze trui over te nemen van de al lang geloste Italiaan De Marchi. Tot de uitslag goed werd bestudeerd, en de jonge Attila Valter elf seconden overhield.

De jonge Valter (22), de eerste Hongaar ooit die een leiderstrui in een grote ronde draagt, was in de vierde etappe een van de renners die voor het peloton uit bleef, en dus ook hoog in het klassement stond. Het was niet verwacht dat hij de slotklim van de zesde etappe zou overleven, maar dat deed hij tot ieders verbazing wel. Zelfs tot verbazing van de televisiecamera’s, die hem niet in beeld brachten aan de finish. De Hongaar kon er zelf wel om lachen. “Dit is een droom voor alle renners. We maakten in de ochtend nog grappen over de leiderstrui. Dat was moeilijk te geloven, maar het gaf me wel vertrouwen. En nu sta ik hier.”

De ‘nieuwe Eddy Merckx’

Voor Evenepoel was het zuur dat Valter nog zo lang aan kon haken. Voor België ook. Daar is Evenepoel de ‘nieuwe Eddy Merckx’. Wel staat Evenepoel er van de favorieten het beste voor. Zijn naaste concurrent is momenteel Egan Bernal, die vijf seconden achter de Belg in het klassement staat. Ook de Rus Alexandr Vlasov is niet ver weg.

De overwinning van de dag was voor de Zwitser Gino Mäder, die de beste was uit een kopgroep waar ook Bauke Mollema in zat. De Nederlander leek met zijn staat van dienst de grootste favoriet, maar hij had eerder in de etappe al dertig kilometer moeten achtervolgen omdat zijn concurrenten hem er liever niet bij hadden. Ook zij wisten van de kwaliteiten van Mollema.

Uiteindelijk bleek de lange achtervolging (en de keiharde onweersbui halverwege) veel krachten te hebben gekost bij Mollema. Hij kon niet mee toen Mäder uiteindelijk een versnelling plaatste. Mollema verliest dit jaar bewust tijd om te proberen een etappe te winnen. Bij zijn eerste poging slaagde hij bijna. Voor hem zijn er nog vijftien etappes om de 102de renner ooit te worden die in de Tour, Vuelta én Giro een rit hebben gewonnen.

