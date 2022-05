Even het gras in de Kuip aanraken, uit dankbaarheid dat je het Feyenoordshirt mag dragen

De vier beveiligers staan er een beetje verveeld bij. Benen gespreid, armen langs het lichaam en de V op de linkerborst van hun gele hesjes. Het is rustig, in hun ogen zelfs een beetje te rustig. De sfeer rond de Kuip, voor het eerst het toneel van vrouwenwedstrijd uit de eredivisie, is gemoedelijk . Ouders met kinderen zoeken met de kaartjes in de hand naar hun vak. De zon schijnt, de stemming is vrolijk en het affiche van de wedstrijd veelbelovend: Feyenoord-Ajax.

Voor de meeste toeschouwers is het de eerste keer dat zij naar de Kuip gaan én een wedstrijd van Feyenoord zien. Marijke Zwaneveld heeft een speciale reden om, voor het eerst in dertig jaar, weer een bezoek te brengen aan de Kuip. Haar kleindochter, Annouk Boshuizen, is aanvoerder van de Feyenoord-vrouwen. Duncan Huisman is met dochter Jazz-Lee (7) en twee zoons Charvano (10) en Nassayr (12) vanuit Apeldoorn naar Rotterdam gekomen. Een uitgelezen mogelijkheid om met zijn kinderen naar de Kuip te gaan.

Net als bij de eerste Klassieker in de geschiedenis van het vrouwenvoetbal, op 3 oktober op Feyenoords trainingscomplex Varkenoord, zijn Ajax-fans niet welkom. Feyenoord trekt wat dat betreft de lijn door die ook bij de mannen geldt. Nadine Pietersz - ze heeft haar Ajax-shirt thuisgelaten - is door haar vriendin Rachel Benne - wel in Feyenoordshirt - meegenomen naar de wedstrijd. Samen spelen ze bij Nieuwenhoorn uit Hellevoetsluis en volgens Rachel is het een must dat Nadine eens kan zien hoe mooi de Kuip van binnen is.

Een echte Klassieker

De wedstrijd trekt een recordaantal bezoekers voor een wedstrijd uit de eredivisie: 14.618. Het oude record dateert van 2009, toen 10.000 mensen naar Willem II-AZ kwamen kijken. Raymond van Meenen, head of operations bij Feyenoord, is er trots op. We gaan er bij Feyenoord prat op dat we altijd ergens de eerste mee willen zijn, zegt hij vóór het duel. Het enthousiasme van de speelsters, de club en de fans deed Feyenoord besluiten de Klassieker in de Kuip te spelen. Van Meenen noemt het Rotterdamse durf en kijkt met een trotse blik naar de met groen-witte zwaaiende supporters.

In de rust, bij de stand 1-4 voor Ajax, kijkt hij iets bedrukter. “De voorpret was leuker, hè.” In tegenstelling tot de vorige Klassieker in Rotterdam, met 4-1 door Feyenoord gewonnen, is de thuisclub kansloos. De fans veren even op als Kim Hendriks scoort, maar op dat moment staat het al 0-3 voor Ajax door treffers van Romée Leuchter, Nikita Tromp en Chasity Grant. Victoria Pelova maakt er nog 1-4 van. Dat de score in de tweede helft niet hoger uitvalt, dankt Feyenoord aan Jacintha Weimar, de keepster die voor rust ontsnapt aan een rode kaart nadat ze de doorgebroken Grant heeft neergehaald.

Voor de meeste speelsters en stafleden is het ook de eerste keer dat ze in de Kuip spelen, al kwamen de Feyenoorders op 23 maart al even in actie in het stadion. Onder het motto van de ‘Hand in hand actie’ om geld in te zamelen voor Oekraïense vluchtelingen, speelde Feyenoord twee keer een half uur tegen de amateurs van Saestum. Maar een echte Klassieker tegen Ajax is toch heel anders. Als Chelainy Obispo (21), een meisje van Zuid, het veld opstapt, raakt ze even het gras aan. Een automatisch gebaar, als teken van dankbaarheid voor het feit dat ze het Feyenoordshirt mag dragen.

Vrouwen willen in een volle Arena

Ook voor de ervaren internationals van Ajax, die met de nationale ploeg vaker in grote en volle stadions speelden, is de kennismaking met de Kuip een bijzondere ervaring. Als internationals hebben ze vaak aangegeven graag in de Kuip of de Arena te willen spelen, maar de KNVB heeft aan die wens, ondanks de status van de Oranjevrouwen, nog altijd geen gehoor gegeven. “Dat wij in dit fantastische stadion mogen spelen, is hartstikke mooi”, zegt Sherida Spitse, 199-voudig international en middenvelder van Ajax. “Zo indrukwekkend als je vanuit de tunnel het prachtige veld opstapt.”

Spitse zou vaker voor zoveel toeschouwers in dit soort stadions willen spelen. Dat is waarom je als klein meisje gaat voetballen, zegt ze. “Dat geeft een extra boost in vergelijking met als je voor 1000 mensen speelt bij, met alle respect, VV Alkmaar.” Volgens Daphne Koster, manager vrouwenvoetbal bij Ajax, leeft in Amsterdam de ambitie om in de Arena te spelen, maar dan wel in een volle Arena. Een opmerkelijke gedachte, aangezien de meeste wedstrijden van Ajax op de Toekomst niet eens zijn uitverkocht. Als het ligt aan Van Meenen, de head of operations bij Feyenoord, opent de Kuip vaker de deuren voor de vrouwen. “Laat dit de aftrap zijn van iets moois.”

FC Twente mag vrijdag titel in Amsterdam ophalen Voor een trainer van Ajax, die zojuist in een ‘stadion dat historie uitstraalt’ met 4-1 heeft gewonnen van Feyenoord, zat Danny Schenkel er na afloop beteuterd bij. Reden voor de droevige blik in de ogen bij de uit Amsterdam vertrekkende coach was de 3-0 zege van FC Twente op PSV. Door die winst mag de ploeg uit Enschede zich officieus kampioen van Nederland noemen. Aanstaande vrijdag staat nog Ajax-FC Twente op de rol, maar Ajax moet dat duel met tien doelpunten verschil willen om de landstitel alsnog op te eisen. “De wonderen zijn de wereld niet uit en zolang er een kans is moet je daarvoor gaan”, zei Schenkel tegen beter weten in. Zijn ogen spraken een duidelijk andere taal.

