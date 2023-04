Europese droom Feyenoord spat uiteen na hete avond in Rome

Aan de complimenten voor het Europese avontuur van dit seizoen had Feyenoord na afloop even geen boodschap. Op tamelijk zure wijze was het misgegaan in de heksenketel van Stadio Olimpico in Rome. Aan het einde van de reguliere speeltijd leek de kleine invaller Igor Paixao het elftal van Arne Slot nog naar een plek bij de laatste vier in de Europa League te koppen. Zijn treffer betekende de 1-1, wat na de 1-0 in de Kuip vorige week genoeg was om de halve finale tegen Bayer Leverkusen te gaan spelen.

Maar AS Roma kwam via Paulo Dybala alsnog terug, net voor de negentigste minuut. De Argentijnse sterspeler maakte met een schitterende actie een verlenging noodzakelijk. Daarin bezweek Feyenoord onder de hoge druk van de ploeg van José Mourinho. Die sloeg genadeloos toe. Door doelpunten van El Shaarawy en Pellegrini liep Roma uit naar een geflatteerde 4-1. Typerend voor de frustraties in het Rotterdamse kamp was de gemene trap die spits Santiago Giménez in de slotfase nog rood opleverde.

Karakterploeg van Arne Slot

Met zijn aftocht eindigde de reis van Feyenoord dit seizoen door Europa zonder een revanche voor de finale in de Conference League vorig jaar. AS Roma was toen in Tirana met 1-0 te sterk geweest. Een treetje hoger, in de Europa League, struikelde de karakterploeg van Slot over de drempel naar de halve finale.

Dat gebeurde na een intense wedstrijd die alle bijbehorende ingrediënten bevatte: emoties, spanning, opstootjes, getreiter, theater na vermeende overtredingen, verbeten duels, smerige trappen, bij vlagen goed voetbal, veel kansen en een scoreverloop dat elke betrokken toeschouwer naar het puntje van de stoel deed schuiven.

Feyenoord, dat in de eredivisie soeverein op weg is naar de landstitel, werd donderdagavond ook getoetst aan de wetten van het internationale voetbal. De conclusie na afloop: Orkun Kökcü, Lutsharel Geertruida en David Hancko slaagden voor die test maar Giménez, de buitenspelers Idrissi en Jahanbakhsh en ook de Pool Szymanski bezweken net als vorige week in Rotterdam enigszins onder het fysieke geweld van AS Roma.

Opstootjes

Qua beleving leek het duel in het volgepakte Stadio Olimpico op een finale. Vanaf de eerste minuten gierden de emoties over het veld. Alles wat Feyenoord had kunnen verwachten, trokken de Italianen uit de kast, inclusief het uitlokken van opstootjes. In de eerste helft lag het spel meer stil dan dat er gevoetbald werd.

De ervaren Engelse scheidsrechter Anthony Taylor had er zijn handen vol aan. Tegen het einde van de eerste helft liep het aan de zijlijn uit de hand. Toen Giménez snel een inworp wilde nemen, ging assistent-trainer Salvatore Foti een worsteling aan met de Mexicaanse spits van Feyenoord. Foti moest met rood naar de tribune. Het was al de twaalfde rode kaart dit seizoen voor een lid uit de heetgebakerde staf van Mourinho.

Hamstringblessure Wijnaldum

Feyenoord kon het zien als een compliment, want voetballend had Roma het in de eerste helft lastig met de Rotterdammers. In de openingsfase had het wel gestormd, richting het doel van Justin Bijlow. Een tegenvaller voor Roma was dat Georginio Wijnaldum al na twintig minuten moest uitvallen tegen de club waar hij van 2007 tot 2011 in het eerste speelde. De geboren Rotterdammer moest eraf met een hamstringblessure.

In die fase had Feyenoord al meer de controle gekregen. Bij gestrande Romeinse aanvallen bleek telkens dat er voor Feyenoord veel ruimte lag. Op het middenveld kon Kökcü zijn rol als de regisseur opvallend ongehinderd op zich nemen. Aan de zijkanten profiteerden de offensieve backs Quilindschy Hartman en Lutsharel Geertruida daar volop van. Dat leidde tot kansen die niet werden verzilverd. Een hard schot van Kökcü werd ternauwernood geblokt door verdediger Smalling. Kort voor rust kon doelman Rui Patricio de pogingen van Idrissi en Szymanski met moeite verwerken.

In de tweede helft kreeg Feyenoord het moeilijker. Roma kwam via Spinazzola op gelijke hoogte. Toen Paixão de bal binnenkopte, was Olimpico alsnog muisstil. Een paar minuten. De individuele klasse van AS Roma gaf daarna toch de doorslag, waardoor Mourinho en zijn gezelschap zijn collega Slot met zijn Feyenoord een nieuwe Europese kater bezorgden.