Europarlementariërs eisen einde aan racistische regels in de topsport na verbod op afro-badmuts

Aanleiding is het verbod op de Soul Cap, de badmuts die ontworpen is voor afrokapsels. De wereldzwembond Fina verbood vorige maand de Soul Cap nadat Alice Dearing zich als eerste zwarte zwemster namens Groot-Brittannië plaatste voor de Olympische Spelen. De Britse had het voornemen de ruimer zittende muts ook in Tokio te dragen.

De cap zou volgens de Fina niet de natuurlijke vorm van het hoofd volgen. Klinkklare onzin, vinden de Europese politici in de werkgroep Anti-Racisme en Diversiteit. Ze benadrukken dat de Soul Cap de oplossing is voor vrouwen met lang of volumineus haar. “Dit is niets anders dan onwetendheid en racisme”, zegt Samira Rafaela, Europarlementariër namens D66. Ze hoopt dat het IOC meteen ingrijpt. “Onze boodschap is simpel: verander de regels.”

Diversiteit en inclusiviteit

De politica eist in de brief, die naar aanleiding van eerdere berichtgeving in Trouw is geschreven, de ‘institutionele structuren’ te doorbreken die in de topsport diversiteit en inclusiviteit tegenwerken. Behalve Rafaela ondertekenden nog elf Europarlementariërs uit de werkgroep de brief, die direct gericht is aan IOC-president Thomas Bach en voorzitter Sebastian Coe van de Internationale Atletiekfederatie (IAAF).

Rafaela zegt in een toelichting hiermee alle sportbestuurders aan te spreken. “Als bonden en organisaties geen verantwoordelijkheid nemen voor meer inclusiviteit in de sport, moet de politiek ingrijpen. Het is 2021, regels en standaarden die gebaseerd zijn op stereotypen moeten veranderen. Alleen zo maken we de sport voor iedereen toegankelijk.”

Het stigmatiseren van het lichaam van de zwarte vrouw

De atletiekfederatie is aangeschreven vanwege het verbod op deelname aan de Spelen dat twee atletes uit Namibië kregen. De natuurlijke testosteronspiegel van Christine Mboma en Beatrice Masilingi is volgens de regels van de IAAF te hoog voor een vrouwelijk lichaam. De Europarlementariërs vinden het discriminatie. ‘Het stigmatiseren van het lichaam van de zwarte vrouw is niet nieuw’, staat in de brief.

Met het olympisch zwemtoernooi op komst – dat begint zaterdag – is de Fina nog niet teruggekomen op het verbod. Het is de vraag met welke cap Alice Dearing deelneemt. “Hopelijk geeft de brief het laatste zetje”, zegt Rafaela. “De Soul Cap toestaan zou een prachtig signaal zijn.”

Lees ook:

Kritiek op zwembond Fina na verbod op de Soul Cap: een badmuts speciaal voor afrokapsels

De wereldzwembond Fina komt na een storm van kritiek mogelijk terug op de beslissing om de speciaal ontworpen badmutsen voor zwemmers met heel lang of volumineus haar te verbieden. De Soul Caps waren gemaakt voor mensen met dreadlocks, dikke vlechten of een afrokapsel.