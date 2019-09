Europa League: PSV start met zege, belabberd Feyenoord verliest, AZ houdt stand met tien man

Een jubel, zoals die eerder deze week had geklonken in Amsterdam, steeg ook donderdagavond op in het Philips Stadion te Eindhoven. En het mocht. PSV bleef op volwassen wijze overeind tegen Sporting Portugal (3-2), waarmee de poulefase van het Europa League-toernooi van een goede start werd voorzien.

De overwinning van PSV kan van grote waarde zijn voor het verdere verloop in groep D. PSV en Sporting Portugal worden qua kwaliteit hoger ingeschaald dan de twee andere opponenten, het Noorse Rosenborg BK en het Oostenrijkse LASK Linz. Alleen de beste twee ploegen overwinteren in de Europa League.

Maar ook de manier waarop het eerste groepsduel door PSV werd afgesloten, mag voor de spelers en trainer Van Bommel bemoedigend heten. Het elftal, in de tweede voorronde van de Champions League uitgeschakeld door het Zwitserse FC Basel, oogde wilskrachtig en grotendeels in balans, met een goede mix van ervaring en jeugd. Het doet verlangen naar de eredivisietopper van zondag, als PSV het thuis opneemt tegen Ajax.

Van Bommel had alleen op het middenveld moeten puzzelen voor het duel met Sporting. De Mexicaan Gutiérrez (handblessure) was niet op tijd fit, waardoor Hendrix een basisplaats gegund werd. Daar mochten kanttekeningen bij geplaatst worden, want een middenveld met Rosario en Hendrix stroomt niet over van impulsen naar de voorwaartsen, maar het pakte goed uit. Al kwam dat vooral door de derde middenvelder: de pas 17-jarige Ihattaren, die bij alle doelpunten betrokken was.

Moderne wapens

PSV moest er echter wel een lastige openingsfase voor doorstaan. Sporting, waar begin deze maand de Nederlandse trainer Keizer (ex-Ajax) werd ontslagen en de Portugees Pontes zijn taken overnam, bleek de thuisclub te willen bestrijden met moderne wapens, zoals hoge, opkomende backs, een dynamisch, creatief middenveld en snelle aanvallers.

PSV ontworstelde zich echter knap aan de druk van de huidige nummer vijf van Portugal. Dat creativiteit op het middenveld doorslaggevend kan zijn, bleek na twintig minuten, toen Ihattaren met een oogstrelende pass (buitenkant links) Malen de diepte in stuurde. De spits, afgelopen zaterdag vijf keer trefzeker in het duel met Vitesse, vond ook dit keer het net. Via de Portugese verdediger Neto (en de binnenkant van de paal) trof hij doel.

Vijf minuten later was het wederom raak. Opnieuw Ihattaren stond aan de basis van het doelpunt. Hij bediende vleugelaanvaller Bruma, wiens voorzet door verdediger Coates in eigen doel werd gewerkt – voordat Malen kon binnenschieten.

Kruliak kon niets anders dan naar de stip wijzen

Aan de andere kant liep alleen ook een handige middenvelder, de Portugese aanvoerder Bruno Fernandes. Menig aanval begon bij hem. Eén ervan, vlak voor rust, eindigde bij Bolasie, die over de knie ging bij Hendrix. Onhandig. De Slowaakse arbiter Kruliak kon niets anders dan naar de stip wijzen. Bruno Fernandes benutte de strafschop: 2-1.

Kort na rust verruimde PSV de marge weer. Een corner van Ihattaren belandde pardoes voor verdediger Baumgartl, die de bal achter de Portugese doelman Ribeiro werkte.

PSV, in eigen land bejubeld voor het jeugdige aanvalsspel, werd daarna ook defensief beproefd in Europa. Sporting was in de tweede helft beter en creëerde ook diverse kansen, maar PSV stond alleen nog een late tegentreffer toe van invaller Mendes. “Op basis van wilskracht kwamen we erdoorheen”, zei PSV-trainer Van Bommel na afloop op de persconferentie. “En Jeroen (keeper Zoet, red.) deed het erg goed.”

Van Bommel sprak van een mooie avond. Vanwege de overwinning, de drie punten en het applaus in de 43ste minuut voor zijn woensdag overleden oud-ploeggenoot Ricksen.

Feyenoord verliest na belabberde eerste helft

Feyenoord is de groepsfase van de Europa League in mineur begonnen. Het elftal van trainer Jaap Stam verloor de uitwedstrijd tegen Rangers FC (1-0), vooral door een wel heel pover gespeelde eerste helft.

Rangers FC is allang niet meer de club die als Glasgow Rangers zelfs Europese topploegen regelmatig liet bibberen. De 54-voudig landskampioen werd in 2012 na een faillissement teruggezet naar de vierde klasse en is onder de nieuwe naam inmiddels weer de belangrijkste uitdager van aartsrivaal Celtic. Rangers FC moet het vooral hebben van hard werken en heeft in het prachtige voetbaltheater Ibrox veel steun van een fanatieke aanhang.

Tegen Feyenoord volstonden die eenvoudige wapens al snel voor een enorm veldoverwicht. Na een indrukwekkend eerbetoon voor de overleden Fernando Ricksen ging er veel fout bij Feyenoord, heel veel zelfs. De bezoekers verloren duel op duel en verdedigden op een manier waarvan trainer Stam van zal gruwelen. Het was een klein wonder dat Rangers FC bij rust slechts met 1-0 leidde.

De thuisclub kreeg al na tien minuten een strafschop, na een handsbal van Edgar Ié. Gelukkig voor Feyenoord schoot James Tavernier vanaf 11 meter op de paal. De paal stond ook de openingstreffer van Scott Arfield in de weg. Sheyi Ojo, huurling van FC Liverpool, schoot Rangers FC in de 24e minuut wel op voorsprong. Hij had ook voor 2-0 moeten zorgen, nadat hij de bal van Ridgeciano Haps cadeau had gekregen. Eric Botteghin kon nog net op de doellijn redding brengen.

Feyenoord startte met de weer fitte Steven Berghuis voor Luciano Narsingh. De overige tien basisspelers begonnen zondag ook tegen ADO Den Haag. Nicolai Jørgensen, Jens Toornstra en de Argentijnse aanwinst Marcos Senesi moesten nog genoegen nemen met een plek op de bank. Na rust slaagde Feyenoord er een stuk beter in de bal in de ploeg te houden. Grote kansen bleven uit, ook na de wissel van Narsingh voor Orkun Kökçü en Jørgensen voor Larsson. Pas in de 86e minuut werd Feyenoord echt gevaarlijk. Narsingh gaf zijn ploeg echter niet waarop het op basis van een groot deel van de wedstrijd geen recht op had. De invaller stuitte op doelman Allan McGregor.

AZ houdt met tiental stand bij Partizan

AZ heeft in de Europa League een zwaarbevochten punt overgehouden aan het uitduel met Partizan Belgrado. De Alkmaarders moesten vanaf de 27e minuut met tien man verder, maar hielden het in de Servische hoofdstad op 2-2.

Calvin Stengs maakte voor AZ het openingsdoelpunt. Partizan kwam na de rode kaart van Jonas Svensson van AZ op 1-1 door een benutte strafschop van Bibras Natcho.

De Serviërs kwamen in de tweede helft op 2-1 door opnieuw Natcho. Uit een snelle aanval maakte Myron Boadu echter gelijk voor de ploeg van Arne Slot. Die stand wist AZ met de nodige moeite vast te houden.