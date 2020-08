Etappes om voor te gaan zitten deze Tour

Het eerste weekend, etappes 1 en 2 (zaterdag en zondag 29 en 30 augustus)

Niet vaak begint de Tour de France met etappes die meteen een flink aantal kilometers omhooglopen. Het circuit rond Nice, vaak bedwongen in de laatste etappe van de voorjaarskoers Parijs-Nice, leent zich er goed voor, waardoor de eerste twee etappes gegarandeerd vuurwerk opleveren, ook voor het algemeen klassement. Iedereen is bovendien nog fris in lijf en leden: het zal een hectische opening worden.

Nederlandse nostalgie, etappe 6 (donderdag 3 september)

Een aankomst bergop in de groene en grillige Cevennen. De aankomstplek, de Mont Aigoual, kreeg in Nederland vooral bekendheid door Tim Krabbé’s ‘De Renner’, zijn verhaal over een wielerkoers en tegelijkertijd zijn kijk op het wielerleven uit 1978. Let op de mensen aan de kant, op een terrasje (als dat mag, met mondkapje). Zoals Krabbé het beschreef: “De leegheid van hun levens schokt me.”

De Pyreneeën, etappe 8 (zaterdag 5 september)

Geen moment vlak, zo lijkt het. Deze Tour is er een voor de klimmers, niet voor de sprinters. Na een week doemen de Pyreneeën op, net als 2019 niet de belangrijkste plek voor de renners die voor het algemeen klassement rijden. Met nog veel klimmeters te gaan, bestaat de kans dat hier relatief rustig wordt gereden, wat vorig jaar in de Tour ook zo was. Maar: het blijven de Pyreneeën. Let vooral op de strijd in de kopgroep, met renners als Thomas de Gendt of Warren Barguil. En hoop op slecht weer.

Tourgeschiedenis, etappe 12 (donderdag 10 september)

In de Corrèze is het niet zozeer de etappe die ertoe doet, al loopt de weg wel venijnig omhoog. Het gaat deze dag vooral om de Franse wielergeschiedenis. Het peloton rijdt door het dorp waar de overleden Raymond Poulidor tot eind vorig jaar woonde, de Franse volksheld én opa van Mathieu van der Poel.

Ook fietst de Tour langs Gare de Corrèze, de plek waar in 1998 Festina uit de ronde werd gezet vanwege het grote dopingschandaal dat zich die dagen ontvouwde. Het was in Bar-Tabac Chez Gillou dat Tourbaas Jean-Marie Leblanc de Franse ploeg uit de Tour zette. De eigenaar van die zaak is inmiddels met pensioen, maar nog steeds komen er wielertoeristen een kijkje nemen. Was dit echt het ‘Festina-café’? Ja, is altijd het antwoord.

Hoogtepunt, etappe 17 (woensdag 16 september)

De Col de la Loze kan na 16 september hoogstwaarschijnlijk al in de collectie van beroemde Tourbeklimmingen. Op een nieuwe, pas geasfalteerde weg midden in de Alpen wordt mogelijk het fundament gelegd voor een Tourzege. De weg is moeilijk, de weg is steil. Op weg naar de top wisselen stukken van 25 procent en vlakke meters elkaar af. Nooit eerder kende de Tour zo’n onregelmatige slotklim. Robert Gesink kwam er een week voor de Tourstart nog op verkenning. “Het deed net zoveel pijn als de eerste keer dat ik hier kwam.”

De beslissing, etappe 20 (zaterdag 19 september)

De tijdrit van de laatste zaterdag, de enige tijdrit in de ronde, is van cruciaal belang. Bovenop de Planche des Belles Filles, een venijnige klim in de Vogezen, zal de Tour na 36 individuele kilometer zwoegen zijn beslist.

Tom Dumoulin werd maar wat blij toen hij de tijdrit verkende. Een vlakke aanloop met een klim op het eind is precies wat bij hem past, zo oordeelde hij zelf. En op het eerste gezicht lijkt niemand buiten zijn eigen ploeg – Primoz Roglic kan het ook – dezelfde capaciteiten als tijdrijder én klimmer te hebben. Aan de andere kant is het na drie weken Tour altijd gissen naar de vorm van iedereen.

Lees ook:

Robert Gesink blijft in de teambubbel, tot en met de Tour

Robert Gesink is de wegkapitein voor de drie Tourfavorieten van Jumbo-Visma. Zijn leven stond door corona ook op de kop. “Eigenlijk zijn wij als sport het ergste wat kan gebeuren: van over de hele wereld komen mensen naar één plek. Dat leek onverstandig in maart, en dat lijkt nu ook onverstandig.”